A2A E-Moving: rincari fino al 40% sulle ricariche, nuova batosta

A soli quattro mesi dagli ultimi rincari A2A ha nuovamente aumentato le tariffe del servizio E-Moving per la ricarica fuori casa, rimodulando i prezzi degli abbonamenti mensili ed escludendo da questi le ricariche nelle colonnine Ultra e Fast+. Le nuove tariffe sono disponibili dall’8 aprile 2024 e saranno applicate a partire dal primo rinnovo dell’abbonamento successivo al 22 aprile. Com’era lecito attendersi, i clienti A2A non hanno preso bene l’annuncio dei rincari, il secondo in quattro mesi (basta farsi un giro su social e forum specializzati per leggere le reazioni), e minacciano di cambiare operatore alla prima occasione utile.

A2A E-MOVING: COME CAMBIANO LE TARIFFE AD APRILE 2024

Nella comunicazione inviata da A2A ai clienti del servizio E-Moving viene comunque data la possibilità di cambiare la tipologia di offerta o di recedere dal contratto. Ma vediamo come sono aumentate le tariffe ad aprile 2024 (prezzi Iva inclusa), ricordando che i clienti che hanno una fornitura di energia elettrica e/o gas con A2A Energia nel Mercato Libero (cosiddetti clienti ‘domestici’) usufruiscono di tariffe ridotte, che però sono anch’esse salite.

Abbonamento E-Moving Small

clienti standard: da 23 a 25 euro (+8,70%) per ricariche fino a 40kWh/mese.

clienti domestici: da 21 a 22 euro (+4,76%) per ricariche fino a 40kWh/mese.

Abbonamento E-Moving Medium

clienti standard: da 51 a 57 euro (+11,76%) per ricariche fino a 100kWh/mese.

clienti domestici: da 36 a 49 euro (+36,11%) per ricariche fino a 100kWh/mese.

Abbonamento E-Moving Large

clienti standard: da 92 a 106 euro (+15,22%) per ricariche fino a 200kWh/mese.

clienti domestici: da 66 a 85 euro (+28,79%) per ricariche fino a 200kWh/mese.

Queste soluzioni prevedono la possibilità di effettuare ricariche su tutta la rete di stazioni di ricarica pubbliche, ad esclusione delle stazioni denominate Ultra e Fast+, fino al prelievo massimo consentito dal rispettivo abbonamento. Nonché la possibilità di effettuare, attraverso l’app, 2 prenotazioni giornaliere delle prese disponibili presso le stazioni pubbliche.

Il servizio E-Moving di A2a può essere utilizzato per la ricarica di un unico veicolo ed è accessibile a un numero massimo di 4 utenti associati a un singolo account, consentendo una ricarica per volta.

In caso di superamento della soglia mensile, p.es. 100kWh/mese per l’abbonamento Medium, viene applicato un corrispettivo a consumo differenziato in base alla stazione e alla presa utilizzata, applicato ai kWh prelevati in eccedenza. Mentre in caso di utilizzo delle stazioni Ultra e Fast+ ai applica ai kWh prelevato un corrispettivo a consumo visibile ed esposto all’interno dell’app, nella pagina di dettaglio del punto di ricarica.

NUOVI PREZZI A2A E-MOVING: CANCELLATO L’ABBONAMENTO EXTRA LARGE

Chi conosce bene le tariffe delle ricariche per auto elettriche di A2A avrà subito notato che la nuova rimodulazione ha cancellato l’abbonamento E-Moving Extra Large, che al costo di 122 euro per i clienti standard e di 106 euro per i clienti domestici consentiva ricariche fino a 320kWh/mese. Gli abbonati all’offerta Extra Large sono stati automaticamente dirottati nell’offerta Large, che costa di meno ma ha un prezzo al kWh decisamente peggiore. Infatti un abbonato standard Extra Large, considerando la tariffa di 122 € per 320 kWh al mese, pagava 0,38 € per kWh. Invece con i nuovi prezzi dal 22 aprile 2024 lo stesso abbonato, diventato cliente Large per decisione unilaterale di A2A, pagherà 0,53 € per ogni kWh prelevato (106 € per avere soli 200 kWh al mese). In questo caso l’aumento è addirittura di quasi il 40%.

A2A E-MOVING: NUOVI ABBONAMENTI SOLO SU COLONNINE FINO A 50 KW

Un’altra grande differenza sta nell’aver escluso dagli abbonamenti la possibilità di ricaricare nelle colonnine di potenza e velocità più elevata, quelle Ultra e Fast+. O meglio, si potrà lo stesso ricaricare ma pagando la tariffa al consumo visualizzata nell’app, che potrà variare a seconda del tipo di stazione e della presa utilizzata. Significa, in altre parole, che i nuovi abbonamenti A2A si potranno usare solo su colonnine con una potenza di ricarica fino a 50 kW. Per quelle con potenza e velocità superiore si pagherà a consumo.