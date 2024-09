Zurich esce dalla RCA online in Italia: il mercato è in crisi?

La compagnia assicurativa Zurich ha deciso di abbandonare il mercato della RC auto online in Italia nel quale opera(va) con il marchio Zurich Connect. La notizia è stata data pochi giorni fa e l’exit strategy sarà piuttosto veloce, appena due mesi. La rinuncia di Zurich, che gestiva 150 mila clienti delle polizze dirette auto, moto e furgoni, è un chiaro sintomo delle difficoltà che sta attraversando il mercato delle assicurazioni auto online, visto che altre compagnie sono segnalate in difficoltà.

ZURICH LASCIA LA RC AUTO ONLINE: CONSEGUENZE PER I CLIENTI ZURICH CONNECT

Dunque, a partire dallo scorso 6 settembre 2024 la società Zurich Insurance Company Ltd non rilascia più preventivi né proposte di rinnovo per i prodotti Auto, Moto e Furgone a marchio Zurich Connect.

I clienti hanno tempo per rinnovare la polizza in scadenza solo fino al 20 ottobre 2024.

Invece dal 6 novembre 2024 Zurich Insurance Company Ltd non venderà nuove polizze RCA online e non sarà possibile rinnovare le polizze con scadenza successiva al 20 ottobre 2024 per i prodotti Auto, Moto e Furgone.

La gestione delle polizze ancora attive sarà sempre possibile tramite area riservata o call center, così come la denuncia dei sinistri.

Con il provvedimento n. 0203123 del 6/9/2024 l’IVASS ha accertato la decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri in capo a Zurich Connect.

PERCHÉ ZURICH CONNECT HA CHIUSO?

Come riporta la testata Milano Finanza, la scelta di uscire dalla vendita online delle polizze RC auto, moto e furgoni che avveniva tramite il marchio Zurich Connect è frutto di un cambio di strategia della compagnia svizzera, che adesso vuole puntare sulla rete fisica di Zurich in Italia di cui fanno parte circa 1.000 agenti e altrettanti consulenti finanziari. Aggiungendo alle due reti anche i subagenti e i collaboratori, la struttura distributiva di Zurich nel nostro Paese arriva a circa 5.000 persone su cui la compagnia è intenzionata a concentrarsi.

Allo stesso tempo l’addio di Zurich Connect deriva anche dalle difficoltà di un settore, quello della vendita diretta online delle polizze RCA, che presenta degli andamenti tecnici decisamente negativi e sicuramente non assorbibili con gli aumenti delle tariffe applicate negli ultimi 12 mesi.

Salvatore Infantino di Insurance Lab, esperto del mondo assicurativo, su Linkedin ha parlato chiaramente di crisi del mercato delle polizze auto online in Italia, portando come testimonianza le perdite accumulate da alcune importanti compagnie dirette, anche se ci sono delle eccezioni (oltre alla citata Linear c’è anche Prima Assicurazioni, che però non è una vera e propria compagnia assicurativa ma un broker).

Pure l’IVASS, nel bollettino sull’attività assicurativa del comparto auto nel periodo 2017-2022 pubblicato lo scorso gennaio, aveva precisato che le imprese che si avvalgono prevalentemente del canale diretto, presentavano un valore del loss ratio nel 2022 pari al 111%.

E ADESSO COSA SUCCEDE?

Alla luce dell’ormai prossima dipartita di Zurich Connect, il quotidiano assicurativo Assinews pone adesso due importanti quesiti: