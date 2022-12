Scopri come funziona la Ztl Venezia Mestre: mappa, orari e autorizzazioni richieste per circolare nelle aree a traffico limitato

Le Ztl di Venezia e di Mestre sono aree urbane delimitate da varchi alle quali possono accedere solo alcune categorie di veicoli, opportunamente autorizzate. Ovviamente, data la natura del territorio, le zone a traffico limitato di Venezia riguardano in gran parte la terraferma della città lagunare e in particolare il centro di Mestre, che dal punto di vista amministrativo fa parte del Comune veneziano.

ZTL VENEZIA MESTRE PER LE AUTO: MAPPA E ORARI

A Venezia la Ztl per le auto si trova a Mestre (vedi mappa in basso, clicca sull’immagine per ingrandirla). È attiva tutti i giorni 24 ore su 24 e, come detto, può essere percorsa solo da determinate categorie di veicoli, previa richiesta di autorizzazione permanente, temporanea o a fasce orarie.

Possono richiedere l’autorizzazione permanente:

– Veicoli di residenti o domiciliati nella Ztl;

– Veicoli di titolari di posti auto in area privata nella Ztl;

– Motivi istituzionali o legati al tipo di servizio svolto (trasporto pubblico, taxi, enti pubblici, car sharing, ecc.;

– Veicoli di massa inferiore alle 3,5 t per la distribuzione di plichi postali (esclusi Euro 0 e Euro 1);

– Veicoli al servizio di persone diversamente abili;

– Servizi stampa;

– Veicoli attrezzati per la rimozione forzata;

– Veicoli di medici e veterinari della sanità pubblica che effettuano assistenza domiciliare nella Ztl;

– I veicoli di attività artigiane;

– Veicoli elettrici.

Possono richiedere l’autorizzazione permanente a fasce orarie:

– Veicoli omologati per il trasporto di merci non deperibili di massa non superiore a 3,5 t o a 7,5 t per operazioni di carico e scarico nella Ztl (esclusi Euro 0 e Euro 1);

– Autoveicoli di operatori commerciali con sede nella Ztl;

– Veicoli di operatori commerciali per il mercato fisso nella Ztl.

Possono richiedere l’autorizzazione temporanea:

– Veicoli di imprese artigiane e assimilate che devono operare nella Ztl;

– Veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri che si svolgano nella Ztl;

– I veicoli che devono effettuare traslochi o trasporti merci particolari nella Ztl;

– Veicoli di operatori commerciali partecipanti a mercati, fiere o manifestazioni nella Ztl.

Le autorizzazioni, a pagamento per alcune categorie, si richiedono all’Ufficio ZTL di Venezia inoltrando l’apposita istanza. Maggiori informazioni qui.

Ciclomotori, motocicli e car sharing hanno sempre libero accesso nella Ztl.

ZTL VENEZIA MESTRE PER I BUS

La Ztl Bus di Venezia regolamenta l’accesso dei bus turistici all’interno del territorio cittadino, al fine di ottimizzare il traffico verso Venezia e la città storica. Per circolare nella zona a traffico limitato i bus hanno l’obbligo di munirsi di un pass oneroso, che diventa più economico per i mezzi meno inquinanti (Euro 4, assimilati agli Euro 5, Euro 5 o superiori). Il pass può essere acquistato presso i Check-in, posizionati lungo le principali vie di accesso alla città , oppure nella sezione Ticket on-line del sito di AVM. I costi del pass variano in funzione della destinazione finale dei bus. La Ztl Bus coincide quasi esattamente con il territorio del Comune di Venezia, prevedendo il transito libero solo sulla tangenziale di Mestre e sulla bretella di congiunzione tra questa e l’aeroporto Marco Polo. Maggiori informazioni qui.

ZTL VENEZIA MESTRE PER I MEZZI PESANTI

Parte del territorio del Comune di Venezia è interessato da limitazioni al transito per veicoli adibiti al trasporto di cose aventi massa massima superiore a 3,5 t e lunghezza maggiore a 7,5 m, immatricolati nella categoria N2 e superiori. Il transito di questi veicoli per carico e scarico è ammesso in particolari fasce orarie e percorsi, senza alcun tipo di autorizzazione. Qualora le operazioni di carico e scarico debbano essere effettuate al di fuori delle fasce orarie programmate o su percorsi non ammessi, si rende necessario ottenere specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio Sportello Mobilità Terrestre. Maggiori informazioni qui.