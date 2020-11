Zone rosse: prove pratiche patente sospese fino al 21 novembre

Avviso per chi abita nelle zone rosse: le prove pratiche dell'esame per la patente sono sospese fino al 21 novembre 2020. Disposta anche la proroga dei fogli rosa

Niente prove pratiche della patente nelle zone rosse, almeno fino al 21 novembre 2020. Lo ha deciso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per far fronte all’emergenza da Covid-19 ed evitare che gli esami di guida diventino pericolosi veicoli di contagio del virus., visto che durante la prova candidato ed esaminatore non possono evitare un contatto molto ravvicinato, dovendo necessariamente occupare i sedili anteriori del veicolo. Il provvedimento riguarda solo le quattro regioni attualmente in zona rossa, ossia Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta.

SOSPENSIONE PROVE PRATICHE PATENTE NELLE ZONE ROSSE

Nel decreto ministeriale n. 507 del MIT si legge che in coerenza con le misure di contenimento della pandemia previste dal DPCM del 3 novembre 2020, si dispone la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida in programma nelle regioni collocate in uno scenario epidemiologico di tipo 4 (le cosiddette zone rosse) e la conseguente proroga della validità del foglio rosa, nonché la sospensione delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti di guida per le revisioni delle patenti.

ZONE ROSSE ED ESAMI PATENTE SOSPESI, LE DECISIONI DEL MIT

Quindi ricapitolando:

– fino a sabato 21 novembre 2020 in Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta sono sospese le prove pratiche di guida per tutte le tipologie di patenti;

– la validità del foglio rosa dei candidati che non hanno potuto sostenere la prova pratica a causa della suddetta sospensione, in scadenza dall’11 al 21 novembre 2020, è automaticamente prorogata al 31 dicembre 2020;

– i termini di cui sopra si applicano pure alle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento di una patente di guida (revisione), ai sensi dell’articolo 128 del Codice della Strada.

PATENTE, FOGLI ROSA E CERTIFICATI PROROGATI AL 2021

La sospensione delle prove pratiche della patente nelle zone rosse, prevista per il momento fino al 21 novembre (ma non si possono scartare né un’ulteriore proroga dello stop né il coinvolgimento di altre regioni diventate nel frattempo zona rossa) si inserisce in un più ampio riordino delle scadenze dovuto all’emergenza Coronavirus, che dovrebbe portare alla proroga della validità delle patenti fino al 30 aprile 2021, limitatamente alla circolazione sul territorio italiano, e all’automatica estensione dei fogli rosa e dei certificati fino alla cessazione dello stato d’emergenza. Entrambe le misure, introdotte sotto forma di emendamento al decreto-legge n. 125 del 7 ottobre 2020, attualmente in fase di conversione, sono già passate al Senato e attendono adesso l’ok della Camera per la definitiva approvazione. Clicca qui per approfondire.