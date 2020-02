Weekend San Valentino 2020: le previsioni meteo e traffico in autostrada

Il Weekend San Valentino 2020 si annuncia ventoso e imbiancato con viabilità lenta su alcune tratte: le previsioni di traffico e meteo per partire informati ed evitare imprevisti

Il Weekend di San Valentino 2020 non creerà particolari problemi a chi deciderà di festeggiare la festa degli innamorati senza spostarsi troppo dalla città. Per chi invece ha programmato una gita fuoriporta per festeggiare San Valentino dal 14 al 16 febbraio 2020 lontano da casa, abbiamo raccolto alcuni consigli utili sul traffico. Ecco le previsioni del traffico in autostradale e meteo per la festa di San Valentino 2020.

I CONSIGLI PER GUIDARE IN SICUREZZA ANCHE NEL WEEKEND DI SAN VALENTINO

Prima di mettersi in viaggio per il weekend di San Valentino 2020 è bene ricordare che oltre alla fuga d’amore bisogna essere informati sul traffico in autostrada. Viaggiare con l’auto a San Valentino, non vi solleva infatti dagli obblighi delle ordinanze invernali e in base al meteo previsto a San Valentino vogliamo ricordarvi i consigli alla guida. Chi viaggia nelle regioni centrali potrebbe incontrare rilevanti precipitazioni nevose e raffiche di vento. Avere le catene a bordo potrebbe non bastare in caso di necessità, per cui guarda gli errori da non fare con le catene da neve. Il vento accompagnerà da nord a sud il weekend di San Valentino, con fenomeni di mareggiate anche lungo le coste. Ecco i consigli e gli errori da non fare per guidare con vento forte in autostrada in sicurezza.

PREVISIONI METEO A SAN VALENTINO: NEVE E VENTO IN ARRIVO

Le previsioni del meteo per San Valentino, secondo l’ultimo bollettino ANAS dicono che dal pomeriggio di giovedì 13 febbraio 2020, e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti da forti a burrasca. Le raffiche di vento fino a burrasca forte monteranno su Emilia Romagna, Toscana, Marche ed Umbria, in particolare su settori appenninici e costieri. Il giorno di San Valentino, venerdì 14 febbraio 2020, e per le successive 24-30 ore, si prevedono venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, in particolare su settori appenninici e costieri.

PREVISIONI, CODE E TRAFFICO IN AUTOSTRADA A SAN VALENTINO

Viaggiare in autostrada richiederà più tempo del solito su alcune tratte dove sono previsti dei rallentamenti. Le previsioni del traffico in autostrada a San Valentino di Autostrade per l’Italia riguardano le seguenti tratte e uscite:

– Coda in uscita a Modena Nord dalle ore 09:00 alle ore 11:00 dal giorno 14/02/2020 al giorno 16/02/2020 per Fiera.

– Traffico in uscita a Bergamo dalle ore 19:00 alle ore 21:00 dal giorno 15/02/2020 al giorno 15/02/2020 per Importante manifestazione sportiva.

– Coda in entrata a Bergamo dalle ore 23:00 alle ore 00:00 dal giorno 15/02/2020 al giorno 16/02/2020 per Importante manifestazione sportiva.

– Traffico su Svincolo 1 Nuova Bazzanese dalle ore 15:00 alle ore 18:00 dal giorno 15/02/2020 al giorno 15/02/2020 provenendo da Autostrada Bologna-Taranto verso Bologna per traffico intenso.

– Coda su Svincolo 1 Nuova Bazzanese dalle ore 15:00 alle ore 18:00 dal giorno 15/02/2020 al giorno 15/02/2020 provenendo da Autostrada Bologna-Taranto verso Vignola per traffico intenso.

Prima di partire e durante il viaggio vi consigliamo di tenervi aggiornati sull’evolversi delle condizioni di traffico e meteo. Leggete le indicazioni sulle tabelle luminose autostradali o chiamate il numero 1518 (CCISS) per avere informazioni sulla viabilità ordinaria e autostradale.