VW in testa alle vendite Europa, Stellantis seconda cresce del 33%

Volkswagen in testa alle vendite in Europa del primo semestre: il confronto con Stellantis si gioca tutto sulla differenziazione dei modelli

Volkswagen in testa alle vendite Europa nel primo semestre 2021, tiene un margine – seppure contenuto – su Stellantis. Il gruppo formato dalla fusione tra PSA ed FCA persegue l’obiettivo di diventare il quarto gruppo automobilistico al mondo. Mentre Volkswagen detiene il titolo mondiale per maggior numero di auto vendute nel 2020, Stellantis inizia a mostrare tutto il suo potenziale di crescita. Ecco quante e quali auto sono state più vendute nel primo semestre 2021 in Europa secondo le statistiche ACEA.

TOP 5 GRUPPI AUTO PER VENDITE IN EUROPA H1 2021

La Top 5 dei brand auto per vendite in Europa nel primo semestre 2021 è capeggiata dal gruppo Volkswagen, che mette insieme poco più di 1,5 milioni di auto vendute da gennaio a giugno 2021. Secondo i numeri dell’Associazione dei Costruttori europei, Volkswagen fa sicuramente meglio di Stellantis che invece ha venduto 1,3 milioni di auto. I numeri sono riferiti al mercato EU14 + EFTA + UK e al netto di eventuali fattori correttivi. Se si confronta però il trend di crescita Stellantis mette a segno un aumento del +33% rispetto allo stesso periodo del 2020, mentre Volkswagen Group cresce del +29% nell’H1 2021. Ecco di seguito la Top 5 delle vendite auto in Europa nel semestre 2021:

– Gruppo Volkswagen: 1.506.533 (+29%% vs 2020);

– Stellantis: 1,300,480 (+33% vs 2020);

– Renault Group: 502,916 (+11% vs 2020);

– BMW Group: 443,636 (+31% vs 2020);

– Hyundai Group: 419,139 (+41% vs 2020);

SEGMENTI AUTO PIU’ VENDUTE: CONFRONTO VOLKSWAGEN – STELLANTIS

Nel confronto di vendite in Europa tra Volkswagen e Stellantis giocano un ruolo chiave le piccole (A-B), i SUV e i veicoli commerciali leggeri. Non stupisce infatti che (secondo anticipazioni delle statistiche Jato), FCA abbia venduto 428 mila VAN nel primo semestre 2021, rispetto a 170 mila del gruppo Volkswagen. Il monopolio dei furgoni è stato una delle prime valutazioni attenzionate dall’Antitrust europeo sull’ok alla fusione tra FCA e PSA. Il Gruppo Volkswagen però è forte nel segmento SUV, molto più articolato, infatti le vendite sono 220 mila in più del gruppo Stellantis. Volkswagen vince anche nei segmenti C, D, E, F (le medie e grandi berline, destinate comunque a fare spazio ai SUV nei mercati chiave mondiali). Se invece si mettono insieme le vendite delle citycar e utilitarie (A+B), Stellantis la spunta con 601 mila vendite rispetto alle 272 mila di Volkswagen.

VENDITE DI AUTO ELETTRICHE E IBRIDE IN EUROPA

Un fattore importante che sta influenzando le vendite di auto nuove in Europa è l’elettrificazione e continuerà a farlo con i divieti su benzina e diesel in Europa dal 2035. Nel secondo trimestre 2021, secondo i dati ACEA, le vendite di auto elettriche sono più che raddoppiate dal 3,5% nel secondo trimestre del 2020 al 7,5%. Le auto ibride sono cresciute al 8,4% (Plug-in) e 19,3% (Ibride tradizionali). Mentre il trend delle auto nuove diesel e benzina è progressivamente diminuito arrivando a una quota di poco superiore al 62%.