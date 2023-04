Vittime della strada 2022: in Olanda +26,6% in un anno

Dall’Olanda, o Paesi Bassi come preferiscono farsi chiamare, giungono notizie allarmanti in materia di incidenti stradali, soprattutto considerando la reputazione di Paese ligio alle regole ed educato alla mobilità sostenibile, come tutti gli Stati nordici. Nel 2022, infatti, secondo i dati diffusi da Statistics Netherlands le vittime della strada sono aumentate di oltre un quarto rispetto all’anno prima. E la fine delle misure anti Covid c’entra ben poco.

OLANDA: NEL 2022 BRUSCO INCREMENTO DELLE VITTIME DELLA STRADA

In particolare nel 2022 in Olanda si sono contati 737 decessi originati da incidenti stradali, con un incremento del +26,6% circa rispetto alle 582 vittime del 2021. Come anticipavamo, questo tragico dato non si può solamente spiegare con la ripresa totale degli spostamenti una volta cessata l’emergenza Covid, visto che nel 2019, quindi prima della pandemia, i morti erano stati ‘solamente’ 661. Per trovare un dato peggiore occorre risalire a prima del 2009.

VITTIME DELLA STRADA 2022: IL 40% SONO CICLISTI

I Paesi Bassi vengono giustamente considerati il paradiso dei ciclisti ma nel 2022 i decessi in bicicletta hanno superato quelli in automobile, e non è nemmeno la prima volta: quasi il 40% delle vittime erano infatti ciclisti (291) e solo il 30% occupanti di autovetture (225). Ovviamente più colpiti gli anziani: 399 morti su 737 (54%) avevano 60 anni o più. Viceversa sono deceduti a causa di incidenti stradali soltanto 23 bambini (0-14 anni), ossia il 3% dei decessi.

Martin Damen, direttore di SWOV, l’istituto scientifico nazionale per la ricerca sulla sicurezza stradale nei Paesi Bassi, ha dichiarato che considerati gli ultimi dieci anni, i dati sugli incidenti non mostrano più una tendenza al ribasso. Anzi con il forte aumento del numero di vittime della strada registratosi nel 2022, la sicurezza stradale in Olanda ha compiuto un balzo all’indietro nel tempo di 14-15 anni.

OLANDA: IL TREND È CAMBIATO E IL NUMERO DI VITTIME STA RISALENDO

Di questo passo l’ambizioso e forse utopistico obiettivo di zero vittime della strada nel 2050 non sarà raggiunto. Contando da adesso in avanti una riduzione annuale di quasi l’11% di morti si arriverebbe nel 2050 a circa 20 vittime, risultato comunque non disprezzabile. Tuttavia il trend sta andando verso un’altra direzione. Da ricordare che negli anni 2000-2010 la riduzione media annua è stata del 4%, troppo poco.

VITTIME DELLA STRADA IN OLANDA: PREOCCUPA LA MORTALITÀ DEI CICLISTI

Desta tra l’altro molta preoccupazione la mortalità dei ciclisti, che non diminuisce da anni. Il numero di 291 ciclisti morti nel 2022 è il più alto dal 2000. Nell’ultimo triennio sono stati uccisi nel traffico più ciclisti che occupanti di auto: in Olanda può sembrare quasi una cosa normale, visto l’altissimo numero di biciclette sulle strade, ma in realtà è successo la prima volta soltanto nel 2017. A dimostrazione che la sicurezza per i ciclisti è peggiorata soprattutto negli ultimi anni, specie da quando sono apparse sulla scena le bici a pedalata assistita: circa il 40% dei ciclisti morti era in sella a una e-bike.