Viaggi in auto nel primo trimestre di gravidanza: 5 cose da sapere

Viaggiare in auto durante il primo trimestre di gravidanza può trasformarsi in un’emozionante esperienza, ma essere anche fonte di preoccupazione. Sei incinta, magari stai ancora metabolizzando la notizia, e ti chiedi: “Posso davvero salire in macchina per quel weekend fuori porta o per andare a trovare i parenti?” La buona notizia è che, nella maggior parte dei casi, viaggiare in auto è sicuro, ma ci sono alcune cose importanti da tenere a mente per proteggere te e il tuo futuro bebè. Basandoci esclusivamente su fonti mediche affidabili, ecco cinque aspetti fondamentali da conoscere per affrontare i tuoi viaggi in auto con serenità.

1. LA CINTURA DI SICUREZZA È TUA AMICA (MA VA INDOSSATA CORRETTAMENTE)

Indossare la cintura di sicurezza è fondamentale, anche in gravidanza. Secondo la Fondazione Umberto Venoresi, la cintura di sicurezza riduce significativamente il rischio di lesioni in caso di incidente, proteggendo sia la mamma che il feto. Durante i primi tre mesi, il tuo pancione è ancora piccolo, ma è importante posizionare la cintura correttamente: la parte inferiore deve passare sotto la pancia, appoggiandosi sulle ossa del bacino, mentre la parte superiore deve attraversare il petto, tra i seni, senza sfregare sul collo. Mai posizionare la cintura sopra la pancia, perché potrebbe esercitare pressione sull’utero in caso di frenata brusca. Se la cintura ti dà fastidio, puoi utilizzare un cuscino piccolo per maggiore comfort, ma non rinunciare mai a indossarla. La cintura deve essere ben aderente, senza essere troppo stretta, per garantire la massima sicurezza.



2. FAI PAUSE FREQUENTI PER SGRANCHIRTI E FAVORIRE LA CIRCOLAZIONE

Stare seduti a lungo in auto può causare disagio, soprattutto nel primo trimestre, quando potresti sentirti più stanca o avere problemi di circolazione. L’Humanitas San Pio X di Milano consiglia di fare soste ogni 1-2 ore durante i viaggi in auto, soprattutto se superano le 4 ore, per sgranchirti le gambe e, appunto, favorire la circolazione. Durante le pause, cammina per qualche minuto e fai semplici esercizi, come ruotare le caviglie o flettere i piedi, per prevenire gonfiori o rigidità muscolare. Inoltre, indossare calze a compressione graduata può aiutare a ridurre il rischio di trombosi venosa profonda, come suggerito dall’Ospedale Niguarda. Porta con te una bottiglia d’acqua per rimanere idratata, un aspetto fondamentale per il tuo benessere durante il viaggio.





3. GESTIRE LA NAUSEA E IL MAL D’AUTO

Le nausee mattutine sono un classico del primo trimestre e possono peggiorare durante un viaggio in auto. Sempre l’Ospedale Niguarda consiglia di combattere la nausea mangiando piccoli pasti leggeri prima di partire, come cracker o frutta secca, ed evitando cibi pesanti o grassi. Per ridurre il mal d’auto, siediti sul sedile anteriore, guarda dritto davanti a te e assicurati che l’auto sia ben ventilata, evitando odori forti come i deodoranti. La clinica Mater Dei di Roma suggerisce di portare con sé rimedi naturali, come braccialetti anti-nausea o snack come lo zenzero, ma è sempre meglio consultare il medico per opzioni sicure. Se la nausea è particolarmente intensa, considera di viaggiare con un accompagnatore che possa guidare, così da poterti rilassare.



4. VIAGGI IN AUTO NEL PRIMO TRIMESTRE DI GRAVIDANZA: INFORMATI SULLE STRUTTURE SANITARIE LUNGO IL PERCORSO

Anche se il primo trimestre è generalmente sicuro per viaggiare, è fondamentale essere preparati a ogni evenienza. L’Ospedale Burlo Garofolo di Trieste raccomanda di informarsi sulle strutture sanitarie vicine alla tua destinazione o lungo il tragitto, in caso di necessità mediche improvvise. Porta con te una copia della tua cartella clinica o un riepilogo delle tue condizioni mediche. Questo è particolarmente importante se hai avuto complicazioni, come minacce di aborto o sanguinamenti. Prima di partire, consulta il tuo ginecologo, soprattutto se la gravidanza presenta fattori di rischio, per confermare che il viaggio sia sicuro. Avere a portata di mano il numero del tuo medico o dell’ostetrica ti darà maggiore tranquillità.



5. ASCOLTA IL TUO CORPO E ADATTA IL VIAGGIO

Il primo trimestre può essere un periodo di grande stanchezza o di sintomi come nausee e vertigini. L’Humanitas San Pio X di Milano sottolinea l’importanza di ascoltare il proprio corpo: se ti senti troppo affaticata o hai sintomi insoliti, come crampi o capogiri, considera di rimandare il viaggio o scegliere una destinazione più vicina. Evita di guidare se sei molto stanca, perché la sonnolenza al volante è rischiosa. Cerca sempre di viaggiare con un accompagnatore, se possibile, per condividere la guida o ricevere supporto. Pianifica il viaggio in orari in cui ti senti più energica, come al mattino, e mantieni un ritmo rilassato per evitare stress.

In conclusione, viaggiare in auto durante il primo trimestre di gravidanza è generalmente sicuro, ma richiede attenzione a dettagli come la corretta posizione della cintura di sicurezza, pause frequenti, gestione della nausea, preparazione medica e ascolto del proprio corpo. Con un po’ di pianificazione, puoi comunque goderti il tuo viaggio senza preoccupazioni. Tuttavia, se hai dubbi, parla sempre con il tuo ginecologo per un consiglio personalizzato.