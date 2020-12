Veicoli senza assicurazione: -45% in Italia negli ultimi 6 anni

In Italia ci sono oltre 2,6 milioni di veicoli senza assicurazione, in calo ma con un peso sui costi per la collettività da quasi 1,3 miliardi di euro

In Italia sono diminuiti notevolmente i veicoli non assicurati, anche grazie all’effetto dei controlli elettronici sempre più diffusi. L’indagine di un noto portale di preventivi online però rivela che risultano circolanti ancora 2,6 milioni di veicoli (tra auto, furgoni, motocicli, ecc.) che non hanno l’assicurazione RC obbligatoria. Ecco in quali regioni si evade di più l’obbligo dell’assicurazione e quali sono i costi che ricadono sulla collettività.

VEICOLI NON ASSICURATI E PARCO CIRCOLANTE IN ITALIA

I veicoli non assicurati in Italia sono passati dai 3,9 milioni del 2014 ai 2,6 milioni del 2019. Il calo del 45% è avvenuto principalmente grazie ai sistemi di controllo elettronico che consentono di verificare l’adempimento dell’obbligo assicurativo. Oltre al contrasto dell’evasione assicurativa, è diminuito anche il numero dei veicoli non assicurati sul parco circolante totale. Una quota passata dall’8,7% del 2014 al 5,9% del 2019. E’ quanto emerge dal rapporto dell’indagine riassunta nelle tabelle qui sotto. Clicca per vedere la tabella a tutta larghezza.

LE REGIONI CON PIU’ VEICOLI SENZA ASSICURAZIONE

L’indagine rivela anche che, come per i costi RC auto, anche l’evasione dell’assicurazione ha una rilevanza territoriale. La percentuale dei veicoli non assicurati sul parco circolante è la più alta in Campania (12,4%). Proseguendo lungo lo stivale, non si va oltre il centro Italia per le quote più influenti. Le percentuali maggiori si riscontrano in Calabria (10,3%), Sicilia (9,7%) e Lazio (8,5%). All’estremo opposto le regioni che hanno il minor numero di veicoli non assicurati sono il Trentino Alto Adige (2,3%), il Friuli Venezia Giulia (2,8%) e il Veneto (2,9%). Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

COSTO ASSICURAZIONE: QUANTO VALE L’EVASIONE IN OGNI REGIONE

A livello nazionale, l’evasione dell’obbligo di assicurazione RC auto vale complessivamente 1,27 miliardi di euro all’anno. Costi che in qualche modo gravano sempre e comunque sui contribuenti. E’ curioso scoprire però come la classifica delle regioni con i costi di evasione maggiori non segue quella delle regioni con maggiore evasione. La Campania resta stabilmente in testa (310 milioni di euro evasi), seguita però da Sicilia e Lazio con la Lombardia – tra le regioni più virtuose – che ha un buco di oltre 120 milioni di euro. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.