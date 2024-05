Varano: Porsche in pista con Mafra per la 10° Leftignition

L’autodromo di Varano de’ Melegari accoglierà sabato 25 maggio gli appassionati di motori e proprietari di Porsche per la 10° edizione di Leftignition, un evento dedicato a tutti i modelli della leggendaria casa automobilistica di Stoccarda. Come in tutte le occasioni che uniscono la passione per i motori e l’amore per la cura delle auto, Mafra accoglierà i partecipanti con un omaggio speciale.

LEFTIGNITION: COS’E’

Leftignition prende il nome dalla classica posizione della chiave di avviamento delle Porsche, collocata a sinistra del piantone dello sterzo. Questa scelta simbolica sottolinea l’attenzione ai dettagli e la tradizione che caratterizzano le vetture Porsche. La manifestazione, che celebra sia i modelli classici che quelli moderni, si terrà presso l’autodromo di Varano de’ Melegari, dedicato alla memoria del pilota di F.1 Riccardo Paletti.

MAFRA: UN BENVENUTO SPECIALE AL LEFTIGNITION 2024

Mafra, azienda specializzata nel car care, parteciperà attivamente all’evento, accogliendo i partecipanti con un esclusivo kit di benvenuto. Il Welcome Kit di Mafra comprende:

Glass Cleaner : uno sgrassatore per vetri e cristalli, ideale per rimuovere aloni, unto e macchie.

HP 12: un potente sgrassatore universale multiuso, riconoscibile per il suo colore verde elettrico e il profumo di limone. Ne parliamo meglio in questo articolo con i consigli per la manutenzione auto.

: un potente sgrassatore universale multiuso, riconoscibile per il suo colore verde elettrico e il profumo di limone. Ne parliamo meglio in questo articolo con i consigli per la manutenzione auto. Trattamento Plastiche 3in1: un prodotto che rimuove macchie dalle plastiche interne, facendole brillare.

LEFTIGNITION 2024 EXPERIENCE

I partecipanti a Leftignition 2024 potranno scegliere tra due diverse esperienze: Track & Tour Experience e Tour Experience.

Per coloro che hanno optato per la Track & Tour Experience, l'evento inizia alle 9.00 con la possibilità di utilizzare il circuito di Varano de' Melegari. I partecipanti avranno a disposizione un'ora di tempo, suddivisa in turni di 20 minuti, con le auto raggruppate per modello e prestazioni. Dopo la sessione in pista, i driver pranzeranno alla Terrazza Panoramica del circuito, gustando prodotti tipici del territorio parmense.

, l’evento con la possibilità di utilizzare il circuito di Varano de’ Melegari. I partecipanti avranno a disposizione un’ora di tempo, suddivisa in , con le auto raggruppate per modello e prestazioni. Dopo la sessione in pista, i driver pranzeranno alla Terrazza Panoramica del circuito, gustando prodotti tipici del territorio parmense. I partecipanti alla Tour Experience parteciperanno alle 10.30 a un tour sulle strade che collegano le colline della Val Ceno con i Colli Salsesi. Successivamente è in programma il Labirinto della Masone, una struttura unica al mondo, con pranzo e degustazione di prodotti tipici del territorio.

Alle 14.30, le vetture della Tour Experience si uniranno a quelle della Track & Tour Experience alla Rocca di Fontanellato, concludendo la giornata con una visita alla storica rocca.