Vacanze coi fiocchi 2025: “rallenta, sei in vacanza!”

L’estate è la stagione delle partenze, delle valigie strapiene, delle fughe dalla routine quotidiana per godersi le agognate vacanze. Ma è anche il momento in cui, paradossalmente, siamo più esposti a commettere errori alla guida. È per questo che nasce Vacanze con i fiocchi, la storica campagna nazionale per la sicurezza stradale promossa dal Centro Antartide, che alla sua 26° edizione, torna a ricordarci una verità tanto semplice quanto sottovalutata: rallenta, sei in vacanza! Noi come ogni anno siamo felici di continuare a supportare l’iniziativa, condividendo con voi lettori i consigli di Vacanze coi fiocchi, oltre alle guide utili su SICURAUTO.it.

L’ESTATE DEI PARADOSSI: PIÙ VACANZE, PIÙ STRESS, PIÙ INCIDENTI

Nei mesi estivi, le nostre autostrade si riempiono come non mai. Milioni di italiani si mettono in viaggio alla ricerca di relax, ma troppo spesso lo fanno con l’ansia di arrivare, il cronometro mentale acceso, il GPS che urla “ritardo previsto”. Il risultato? Aumenta il rischio di incidenti, spesso per cause evitabili come la velocità, la disattenzione o la stanchezza.

Eppure, lo dice anche la scienza: viaggiare con calma migliora la qualità della nostra vacanza prima ancora di arrivare a destinazione. Il 63% delle persone riduce i livelli di stress dopo i primi due giorni di viaggio. Le vacanze aiutano il cuore, riducono il cortisolo, stimolano la creatività. Ma tutto questo ha senso solo se ci arriviamo incolumi e rilassati. È il fil rouge dell’iniziativa Vacanze coi fiocchi 2025, che riassume come trascorrere una vacanza serena e sicura nel depliant che alleghiamo in fondo all’articolo, da scaricare e condividere.

RALLENTARE PER VIAGGIARE MEGLIO, SOPRATTUTTO IN VACANZA

Non è la solita “raccomandazione da mamma o da papà”. È un invito profondo a prendersi cura di sé, degli altri, del pianeta ogni giorno e ancora di più quando si parte per le vacanze. La campagna – sostenuta da un mosaico di enti pubblici, aziende sanitarie, comuni, società autostradali e associazioni – fa leva su un concetto spesso trascurato: la velocità non è libertà, è rischio. E alzare il piede dall’acceleratore non è solo un atto di prudenza, ma una scelta di benessere, consapevolezza e civiltà.

La velocità – quella su strada e quella nella vita – è diventata un feticcio moderno. La riflessione che stimola la campagna Vacanze coi fiocchi 2025 è che dietro l’apparente efficienza si nasconde un prezzo salato: incidenti, rumore, inquinamento, consumo eccessivo di carburante e usura dei veicoli. Vacanze con i fiocchi invita a invertire la rotta: viaggiare piano non è da deboli, è da saggi.

Come spiega il messaggio della campagna, “la velocità costa“. Costa in sicurezza – più si va veloci, più si allunga lo spazio di frenata, più si riduce il campo visivo e diminuisce il tempo necessario a compiere una manovra di emergenza. Costa in salute – l’inquinamento da traffico ha un impatto diretto sulla qualità dell’aria. Costa anche economicamente – pneumatici e freni si usurano prima, e il serbatoio di carburante si svuota più velocemente.

QUELLO CHE CONTA DAVVERO È GODERSI IL VIAGGIO, IN SICUREZZA

Tessa Gelisio, giornalista ambientalista e testimonial di Vacanze coi fiocchi 2025, ricorda: “prevedere il tempo è difficile, ma c’è una previsione facilissima: se vai troppo veloce è un attimo farti male”. Il viaggio non è solo uno spostamento o un percorso che porta alla meta delle vacanze. È una pausa dai ritmi serrati, un’occasione per guardarsi intorno, per godersi il paesaggio, la compagnia e il tempo che scorre più lento. È uno spazio di rinascita, non una corsa a ostacoli o una gara cronometrata.

Come vi ricordiamo ogni anno, anche quest’estate, mettete in valigia la prudenza: controllate che l’auto sia efficiente prima di partire, allacciate i bambini nel seggiolino adatto alla loro altezza, mettetevi alla guida sobri e riposati e controllate che tutti i passeggeri abbiano le cinture di sicurezza allacciate. Una volta partiti, accendete la radio, scegliete la strada panoramica, fermatevi a fare una sosta senza guardare l’orologio. Perché le vacanze iniziano quando si va piano e il vero obiettivo non è arrivare per primi. È arrivare sani, sorridenti, insieme.

Scarica il dépliant con i consigli di Vacanze coi fiocchi 2025 e condividilo con le persone che ami!

Buon viaggio 🙂