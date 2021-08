Vacanze 2021: l’84% degli italiani le fa in auto e moto

Auto e moto sono più diffusi tra gli over 30: ecco i dati sulla propensione degli italiani a spostarsi durante le vacanze 2021

Le vacanze 2021 per la maggior parte degli italiani intervistati non saranno compromesse dall’emergenza sanitaria: il timore di viaggiare è ormai superato, anche per la tradizionale abitudine a spostarsi con la propria auto. Nella scelta del mezzo per spostarsi in vacanza il 68,1% degli italiani dichiara che l’emergenza Covid-19 non ha nessuna influenza durante le vacanze estive 2021. Ecco come la pensano invece gli altri viaggiatori secondo i dati pubblicati dall’Osservatorio Autopromotec, della maggiore rassegna internazionale di attrezzature per officine e aftermarket.

ANDARE IN VACANZA IN AUTO E’ UN’ABITUDINE RADICATA IN ITALIA

Secondo il rapporto sugli spostamenti per le vacanze 2021, i cittadini delle regioni a Nord-Ovest si dichiarano meno influenzati dalla situazione sanitaria. Solo il 71% avverte un condizionamento minimo o nullo sulla scelta del mezzo con cui trascorrere le vacanze. La percentuale scende lievemente al Sud dove gli italiani dichiarano nel 65% dei casi di sentirsi in minima parte o per nulla influenzati. I dati sulla propensione a spostarsi con la propria auto o altri mezzi derivano da un’elaborazione dei dati Istat sulla fiducia dei consumatori.

VACANZE 2021: L’IDENTIKIT DI CHI SI SPOSTA IN AUTO

Non sorprende che la maggior parte degli italiani andrà in vacanza con l’auto: è una tradizione consolidata. I mezzi di trasporto personali interessano l’84% dei viaggiatori che userà auto e moto durante le vacanze estive 2021. Il mezzo di trasporto personale è scelto in particolare al Centro Italia (da oltre il 90% dei residenti), un po’ meno al Nord-Ovest (74,3%). Nella graduatoria dei mezzi che saranno più utilizzati, dopo auto e moto ci sono, in ordine di preferenza, treno, aereo e nave. La preferenza di un mezzo di trasporto si può caratterizzare anche per fascia d’età:

– auto e moto sono scelti soprattutto da chi ha tra i 30 e i 64 anni;

– treni e aerei maggiormente dai giovani tra i 18 e i 29;

VACANZE 2021 E L’OBBLIGO DEL GREEN PASS

Come nel 2020, auto e moto si riconfermano anche per le vacanze 2021 i mezzi di trasporto preferiti, a discapito di quelli pubblici. “L’auto continua a essere apprezzata in questo momento storico di distanziamento sanitario, mentre treni e aerei sono ancora penalizzati dal timore di possibili contagi”, spiega l’Osservatorio. E’ comunque ancora da dipanare la questione controversa del Green Pass obbligatorio dal 6 agosto, ma non dappertutto.