USA: oltre il 50% di automobilisti ha comportamenti pericolosi

Un recente rapporto della AAA Foundation for Traffic Safety ha messo in luce un allarmante scenario sulle abitudini di guida negli Stati Uniti. Attraverso l’analisi dei comportamenti a rischio, l’indagine annuale Traffic Safety Culture Index ha identificato sei tipologie di conducenti, rivelando che più della metà degli automobilisti statunitensi si impegna in azioni o atteggiamenti pericolosi alla guida. Ecco i dati dell’indagine USA sulla sicurezza stradale.

LA PERCEZIONE DELL’ECCESSO DI VELOCITÀ IN CIMA AI RISCHI

Il rapporto rileva che sempre meno conducenti percepiscono l’eccesso di velocità alla guida come pericoloso, e i comportamenti ad esso collegati ricevono una disapprovazione sociale percepita più bassa rispetto ad altri comportamenti a rischio. È fondamentale sottolineare che la ricerca dimostra come il tempo guadagnato derivante dall’eccesso di velocità sia minimo, sollevando dubbi sull’effettiva necessità di correre.

L’INDAGINE AAA E I PROFILI DI GUIDA INDIVIDUATI

L’eccesso di velocità, la guida distratta e l’atteggiamento aggressivo emergono come i comportamenti pericolosi più diffusi tra i conducenti statunitensi. Questi risultati sono emersi dalla suddivisione dei partecipanti in sei distinti profili di conducenti attraverso l’analisi dei modelli di comportamenti a rischio sulla base delle risposte fornite. Ecco i comportamenti più frequenti alla guida, che gli intervistati hanno dichiarato di aver assunto almeno una volta nei 30 giorni precedenti:

Guidatori Sicuri (41,2%) . Pochi comportamenti a rischio riportati e maggiore quota femminile (57%);

. Pochi comportamenti a rischio riportati e maggiore quota femminile (57%); Eccesso di velocità (22,7%) . Superano i limiti di velocità senza adottare altri comportamenti pericolosi;

. Superano i limiti di velocità senza adottare altri comportamenti pericolosi; Distrazione e aggressività (17,3%) . Denotano comportamenti distratti, eccesso di velocità e aggressività al volante;

. Denotano comportamenti distratti, eccesso di velocità e aggressività al volante; Distrazione alla guida (15,0%) . Sono concentrati su altre azioni come l’uso del telefono durante la guida;

. Sono concentrati su altre azioni come l’uso del telefono durante la guida; Comportamenti pericolosi (2,4%) . Adottano tutti i comportamenti a rischio menzionati;

. Adottano tutti i comportamenti a rischio menzionati; Guida in stato alterato o con disabilità (1,3%). Soprattutto in aree non metropolitane.

AAA: CONTRASTARE L’ECCESSO DI VELOCITA’ E’ PRIORITARIO PER LA SICUREZZA STRADALE

“Questo studio evidenzia un’importante opportunità per concentrarsi sull’applicazione delle norme che ha un impatto immediato sulla sicurezza”, ha affermato Jake Nelson, direttore della difesa della sicurezza stradale dell’AAA. “Molti conducenti a rischio in questo studio sono stati classificati in profili che implicavano l’eccesso di velocità. Concentrarsi sugli automobilisti che vanno troppo veloce scoraggerà altri comportamenti di guida rischiosi come la guida in stato alterato e il passaggio con il semaforo rosso. Questa misura di sicurezza stradale avrà il maggiore impatto sulla sicurezza”.