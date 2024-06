USA: nuovi limiti efficienza, consumo medio auto scende a 21 km/l

L’Agenzia nazionale per la sicurezza dei trasporti degli Stati Uniti (NHTSA) ha annunciato l’introduzione di nuovi standard di risparmio di carburante per i veicoli leggeri e pesanti. Questi regolamenti, che entreranno in vigore nei prossimi anni, seguono la direzione ambientalista originariamente avviata dalla presidenza Obama, poi stravolta da Trump e ora verso una nuova riduzione dei consumi auto negli USA. L’agenzia governativa USA sostiene che a beneficiarne saranno l’ambiente e i conducenti, con risparmi sui costi di carburante fino a 800 $ l’anno.

NUOVI STANDARD SUI CONSUMI AUTO USA DAL 2027

Il provvedimento sui nuovi standard di efficienza dei veicoli Corporate Average Fuel Economy Standards for Passenger Cars and Light Trucks si inserisce nel programma di efficienza energetica avviato negli anni ’70, quando il consumo medio dei veicoli era circa 13 miglia per gallone, equivalenti a circa 6 km/l. Secondo la nuova normativa, con i nuovi veicoli in vendita dal 2027 al 2031, il risparmio di carburante sarà:

per le autovetture del +2% l’anno;

l’anno; per gli autocarri leggeri, l’incremento annuale sarà del +2% per i MY 2029-2031;

Questi aumenti progressivi permetteranno di raggiungere un consumo medio di carburante di circa 50,4 miglia per gallone entro l’anno 2031 (circa 21 km/l), più basso rispetto a quanto aveva proposto il Department of Transportation USA nel 2023, cioè 55,7 mpg. Tale misura comporterebbe un risparmio di oltre 600 dollari/anno in costi di carburante durante la vita di ogni veicolo.

CONSUMI PIU’ BASSI ANCHE PER CAMION E FURGONI PESANTI USA

Giro di vite ancora più incisivo per i camion e i furgoni pesanti: l’efficienza nei consumi aumenterà del 10% all’anno per i veicoli 2030-2032 e dell’8% all’anno per quelli degli anni 2033-2035. Questo incremento graduale porterebbe la media di consumo a circa 35 miglia per gallone entro l’anno modello 2035 (circa 15 km/l), stimando così un risparmio di oltre 700 dollari/anno in costi di carburante durante la vita del veicolo. Anche qui il DOT USA aveva proposto 52,2 mpg, ma la sforbiciata di Biden li ha resi più morbidi.

IMPATTI ECONOMICI, AMBIENTALI E POLITICI DAI CONSUMI AUTO NEGLI USA

L’implementazione di questi nuovi standard – secondo il Dipartimento dei Trasporti USA – farà risparmiare agli americani più di 23 miliardi di dollari in costi di carburante, prevenendo al contempo l’emissione di oltre 710 milioni di tonnellate di CO2 entro il 2050. Va ricordato comunque che, sebbene la CO2 sia il principale gas climalterante su cui si concentrano i governi per legiferare nuovi standard e limiti sui veicoli, le emissioni prodotte dai motori ICE contengono anche altri composti pericolosi che impattano sulla salute umana, oltre che sull’ambiente. A tal proposito, con l’Euro 7 saranno introdotti limiti su particolato anche da freni e gomme.

Il segretario dei trasporti, Pete Buttigieg, ha sottolineato che “questi standard non solo ridurranno i costi per i consumatori alla pompa di benzina, ma contribuiranno anche a diminuire l’inquinamento nocivo e a ridurre la dipendenza degli Stati Uniti dal petrolio straniero”. Un approccio protezionista che potrebbe essere condiviso anche da un eventuale ritorno dei repubblicani alla presidenza USA, sempre che non si decida di fare piazza pulita e resettare tutto, “..Again.”, per restare fedeli allo slogan sul cappellino tanto caro ai sostenitori di Trump.