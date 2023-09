UK: probabile rinvio stop alle auto ICE dal 2030 al 2035

Il sogno green dell’ex premier britannico Boris Johnson di fare del Regno Unito la prima nazione europea a mettere al bando le auto ICE (benzina, diesel, ecc.) potrebbe naufragare dinanzi al realismo dell’attuale primo ministro Rishi Sunak, che in base a diverse fonti raccolte dalla BBC starebbe pensando di allentare le misure del piano per ridurre le emissioni inquinanti in UK, rinviandone alcune e cancellandone altre, incluso lo stop alle auto ICE inizialmente previsto nel 2030 e che verrebbe invece rinviato al 2035, proprio come nell’UE.

SUNAK: SÌ ALLE POLITICHE AMBIENTALI MA CON PRAGMATISMO

Secondo quanto riporta sempre la BBC, Sunak farà l’annuncio ufficiale in un discorso previsto nei prossimi giorni, ma già ieri ha anticipato alcuni spunti dichiarando che il Paese, pur confermando l’impegno a raggiungere l’obiettivo zero emissioni entro il 2050, lo farà con un approccio più pragmatico. “Per troppi anni i governi di ogni colore non sono stati onesti riguardo ai costi e ai compromessi che richiede questo piano”, ha detto il primo ministro inglese, “e hanno preferito prendere la via più semplice dicendo che si può fare tutto. Ci vuole invece un maggiore realismo, anche se ciò non significa perdere le nostre ambizioni o abbandonare i nostri impegni, tutt’altro. Anzi sono orgoglioso che la Gran Bretagna sia capofila nel mondo per la lotta al cambiamento climatico”.

UK: SI VA VERSO IL RINVIO DELLO STOP ALLE AUTO ICE

In concreto, in base ai documenti visionati in anteprima dalla BBC, le modifiche preannunciate da Sunak dovrebbero riguardare la revisione di 7 punti fondamentali del piano per il clima voluto a suo tempo da Boris Johnson. E il più importante consisterebbe appunto nello slittamento al 2035 dello stop alla vendita di nuove auto ICE, originariamente fissato al 2030. A spingere per il rinvio peserebbe anche il risultato di diversi sondaggi che hanno evidenziato i dubbi di consumatori o concessionari sul bando alle endotermiche tra soli sette anni. Senza contare le numerose iniziative di protesta contro alcune misure varate dagli enti locali britannici per limitare la circolazione delle vetture.

REGNO UNITO: LE ALTRE PRESUNTE MODIFICHE AL PIANO PER IL CLIMA

Gli altri cambiamenti dovrebbero contemplare l’eliminazione non più totale ma parziale (80%) delle caldaie a gas entro il 2035, il posticipo al 2035 (dal 2026) dell’eliminazione delle caldaie a gasolio off-grid e comunque fino all’80%, nessuna nuova norma per l’efficientamento energetico delle abitazioni, nessuna nuova tassa sui voli aerei, nessuna politica governativa per cambiare la dieta delle persone e nessuna misura per incoraggiare il car pooling. Per la conferma occorrerà attendere l’atteso discorso di Rishi Sunak, previsto in tempi brevissimi.