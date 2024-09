Uber aumenta la sicurezza: tre nuove funzioni per le corse notturne

Uber, che in Italia opera con i servizi di noleggio con conducente Uber Black e Uber Van, ha introdotto una serie di nuove funzioni per le corse serali e notturne, con l’obiettivo di offrire ai clienti un’esperienza di viaggio più sicura. La novità principale riguarda le ‘Preferenze di sicurezza‘, un’opzione che consente di selezionare e attivare automaticamente fino a tre funzioni di sicurezza in base all’orario o alla posizione geografica. Queste funzioni possono essere impostate (tramite app) per tutte le corse o specificamente per i viaggi dopo le 21:00, oppure in prossimità di locali pubblici come ristoranti e discoteche. Scopriamole nel dettaglio.

NUOVE FUNZIONI DI SICUREZZA DI UBER

Le nuove funzioni per aumentare la sicurezza dei clienti che usano Uber sono RideCheck, Pin verification e Share My Trip.

RideCheck: tramite l’utilizzo di sensori e dati GPS, RideCheck consente di capire se un autista di Uber devia dal percorso prestabilito, se una fermata si rivela più lunga del previsto o se si verifica un incidente, intervenendo di conseguenza per aiutare i clienti a ricevere assistenza.

PIN verification: permette di verificare l’identità dell’autista tramite un codice PIN a quattro cifre, garantendo così che il cliente salga sull’auto corretta.

Share My Trip: opzione per condividere la posizione e i dettagli del viaggio in tempo reale con amici o familiari.

Queste tre funzioni sono tutte disponibili su Uber Black e Uber Van, servizi presenti in Italia nelle città di Milano, Torino, Venezia (con Uber Boat), Mestre, Verona, Padova, Treviso, Vicenza, San Donà, Trieste, Udine, Monfalcone, Firenze, Bologna, Roma, Napoli, Lamezia Terme, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Cagliari e Olbia.

UBER: SICUREZZA ANCHE CON DASHCAM

Le nuove funzionalità di sicurezza seguono a stretto giro di posta quella lanciata recentemente che prevede l’uso di una dashcam. In pratica l’autista ha la possibilità di collegare la propria dashcam all’app Uber Driver, trasferendo rapidamente e in modo sicuro qualsiasi filmato al team di assistenza dedicato di Uber, nel caso in cui si verifichi un problema di sicurezza durante il viaggio. Prima di ogni viaggio i passeggeri vengono avvisati attraverso l’app se il conducente ha attivato la dashcam, e possono decidere di annullare gratuitamente il viaggio, entro i termini di cancellazione, se preferiscono non essere registrati.

Tutti i dati registrati sono trattati in conformità con le politiche sulla privacy di Uber e nel rispetto del GDPR. L’autista, in quanto proprietario della dashcam, è il responsabile del trattamento dei dati. Uber ha accesso alle registrazioni video solo se l’autista sceglie di condividerle a seguito di un incidente.

UBER: “TECNOLOGIA PER ELEVARE GLI STANDARD DI SICUREZZA”

Lorenzo Pireddu, General Manager di Uber Italia, ha presentato le nuove funzioni ricordando che la sicurezza di utenti e autisti è la priorità dell’azienda: “In alcuni periodi dell’anno, la mobilità nelle città italiane può diventare complessa. In questo contesto, abbiamo sviluppato funzionalità specifiche per garantire un’esperienza di mobilità sicura ed efficiente, soprattutto per i viaggi nelle ore notturne. Siamo inoltre orgogliosi di essere pionieri del settore con la nuova funzionalità della dashcam che dimostra come la tecnologia possa essere utilizzata per elevare gli standard di sicurezza“.