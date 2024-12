Uber a Firenze con il servizio taxi: come prenotare una corsa

Dal 19 dicembre 2024 è possibile prenotare Uber Taxi a Firenze, ampliando l’offerta del servizio in una città che ne ha urgentemente bisogno, visto l’altissimo afflusso di turisti. Ovviamente Uber Taxi non è stato sdoganato in Italia, e non sarebbe neppure possibile con le leggi attuali, ma può operare lo stesso grazie alla partnership stipulata con il nuovo consorzio itTaxi Firenze, aderente al consorzio nazionale itTaxi che già da due anni permette di prenotare un taxi in altre città italiane usando anche l’app di Uber.

COME PRENOTARE UNA CORSA IN TAXI CON UBER A FIRENZE

Ma come funziona il nuovo servizio Uber Taxi a Firenze? Per richiedere o prenotare una corsa è sufficiente inserire la destinazione direttamente dall’app Uber (occorre prima scaricarla, registrarsi e inserire una modalità di pagamento) e scegliere il prodotto Taxi per essere abbinati a un autista della piattaforma itTaxi. Da quel momento si può monitorare l’arrivo dell’auto sulla mappa e aspettarla al punto di prelievo, appena sarà nelle vicinanze. Un passaggio importante, prima di salire a bordo, consiste nel verificare che i dettagli della corsa (autista, modello dell’auto e numero di targa) corrispondano alle informazioni mostrate nell’app. Una volta giunti a destinazione, il pagamento, la cui tariffa è indicata dal tassametro, è molto semplice e avviene automaticamente con l’app tramite il metodo inserito (carta di credito/debito, PayPal, Google Pay o carta regalo Uber). Alla fine è possibile pure valutare la corsa, per condividere il proprio feedback sul servizio.

A FIRENZE UBER TAXI AFFIANCA UBER BLACK

Per Lorenzo Pireddu, CEO di Uber Italia, l’introduzione del servizio Taxi a Firenze, che si affianca al già presente Uber Black (noleggio con conducente su vetture premium), offre un’opportunità aggiuntiva per migliorare la mobilità urbana nel capoluogo toscano, rendendola più moderna ed efficiente per cittadini e turisti: “Siamo determinati a essere un partner di valore per tutti gli operatori del settore in Italia, e siamo entusiasti di proseguire e rafforzare la nostra collaborazione con ItTaxi anche a Firenze, confermando la nostra visione di rendere la mobilità urbana sempre più adeguata alle richieste degli utenti”.

UBER CON itTAXI DISPONIBILE IN 12 CITTÀ ITALIANE

Come detto, la collaborazione tra Uber e itTaxi è attiva in Italia da oltre due anni e prima di Firenze era già partita in altre undici città italiane: Milano, Roma, Napoli, Palermo, Trapani, Cagliari, Olbia, Venezia, Vicenza, Padova e Trieste. Con Firenze diventano dodici ma l’obiettivo è quello di estendere progressivamente il servizio all’intero network di itTaxi, che attualmente opera in 90 città con più di 10.000 tassisti partner. In Italia nel 2023 sono pervenute oltre 6 milioni di richieste di corse al sistema itTaxi.