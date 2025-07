Tunnel di Tenda riapre anche nei feriali: data e orari

Dopo anni di attesa il tunnel di Tenda, fondamentale collegamento transfrontaliero tra Italia e Francia, è tornato operativo da qualche settimana, semplificando la viabilità tra Piemonte, Liguria e Costa Azzurra. La riapertura ha rappresentato un passaggio cruciale per cittadini, turismo e commercio, superando le difficoltà causate dalla chiusura di quasi cinque anni fa. Ma le buone notizie non finiscono qui: dopo l’inaugurazione del 27 giugno 2025, il tunnel è ora accessibile anche nei giorni feriali, con orari estesi per l’estate.

TUNNEL DI TENDA: ORARI DELLA RIAPERTURA NEI FERIALI

Il nuovo tunnel di Tenda, riaperto a fine giugno, è percorribile a senso unico alternato, regolato da semafori. E da venerdì 18 luglio 2025, grazie alla decisione della Conferenza Intergovernativa Italia-Francia, il tunnel è accessibile tutti i giorni dalle 6:00 alle 21:00 fino al 14 settembre. Precedentemente, le fasce orarie nei giorni feriali erano limitate (6:00-9:00, 12:30-14:30, 18:00-22:00), ma l’estensione oraria estiva risponde alla crescente domanda turistica e commerciale, con oltre 33.000 veicoli leggeri transitati nelle prime due settimane.

A decorrere dal 18 luglio, dall’Italia verso la Francia il passaggio iniziale è previsto alle ore 6:00, l’ultimo alle ore 20:30; dalla Francia in direzione Italia il primo ciclo è previsto alle ore 6:15 mentre l’ultimo alle 20:45. La Conferenza Intergovernativa si riunirà nuovamente nei primi giorni di settembre per deliberare le fasce di apertura del tunnel a decorrere da lunedì 15 settembre.

RIAPERTURA TUNNEL DI TENDA: IMPATTO SUL TERRITORIO E SICUREZZA

La riapertura ha già generato un incremento del 20-30% delle presenze turistiche a Limone Piemonte, rivitalizzando l’economia locale. Il tunnel, lungo 3.200 metri, è dotato di moderni sistemi di sicurezza, inclusi rilevatori di incendi, sensori per gas e pannelli a messaggio variabile collegati alla Sala Operativa Anas di Torino. Fino a settembre 2025 resta vietato il transito ai veicoli sopra le 3,5 tonnellate, misura precauzionale in attesa del completamento del sistema centralizzato di gestione, previsto per la primavera 2026.

TRAFORO COLLE DI TENDA: I PROSSIMI STEP

L’obiettivo a lungo termine è la piena operatività a doppio senso del Traforo del Colle di Tenda, con il completamento della canna storica entro il 2028. I lavori, con un investimento di circa 210 milioni di euro, hanno incluso la ricostruzione di viadotti e il ponte sul rio della Cà sul versante francese. La collaborazione tra Italia e Francia, evidenziata dalla presenza dei ministri Matteo Salvini e Philippe Tabarot all’inaugurazione, sottolinea l’importanza strategica del tunnel per i collegamenti transalpini. La Regione Piemonte punta a una viabilità stabile per supportare turismo e imprese, con ulteriori valutazioni sugli orari a settembre 2025.