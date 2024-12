Trenitalia: rimborso automatico del biglietto, quando scatta?

A partire dal 1° gennaio 2025 Trenitalia agevola le richieste di rimborso in caso di ritardo del treno, accreditando automaticamente la somma sulla carta di credito o di debito utilizzata per l’acquisto del biglietto anche se si viaggia su treni regionali, senza che il viaggiatore debba presentare richieste e reclami. Di conseguenza questa agevolazione sarà possibile solo per coloro che comprano il biglietto del treno regionale in formato elettronico con pagamento digitale.

RITARDO TRENO: ENTITÀ DEI RIMBORSI

Prima di spiegare come avviene il nuovo rimborso, riepiloghiamo le indennità previste da Trenitalia in caso di ritardo del treno.

Ritardo treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca tra i 30 e i 59 minuti : Trenitalia riconosce un bonus pari al 25% del prezzo del biglietto che può essere utilizzato entro 12 mesi per l’acquisto di un nuovo biglietto. Questo bonus non si cumula con l’indennità riconosciuta in caso di ritardo superiore ai 59 minuti né con indennità di altra tipologia.

: Trenitalia riconosce un bonus pari al 25% del prezzo del biglietto che può essere utilizzato entro 12 mesi per l’acquisto di un nuovo biglietto. Questo bonus non si cumula con l’indennità riconosciuta in caso di ritardo superiore ai 59 minuti né con indennità di altra tipologia. Ritardo treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte superiore a 59 minuti : Trenitalia restituisce un’indennità pari al 25% del prezzo del biglietto per un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti e al 50% per un ritardo di almeno 120 minuti. Si può scegliere se ricevere l’indennizzo sotto forma di bonus per acquistare entro 12 mesi un nuovo biglietto, in contanti (per pagamenti effettuati in contanti) o mediante il riaccredito per pagamenti effettuati con carta di credito.

: Trenitalia restituisce un’indennità pari al 25% del prezzo del biglietto per un ritardo compreso tra 60 e 119 minuti e al 50% per un ritardo di almeno 120 minuti. Si può scegliere se ricevere l’indennizzo sotto forma di bonus per acquistare entro 12 mesi un nuovo biglietto, in contanti (per pagamenti effettuati in contanti) o mediante il riaccredito per pagamenti effettuati con carta di credito. Ritardo treni regionali: è possibile chiedere un’indennità pari al 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti (per biglietti di importo pari almeno a 16,00 euro) e del 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti (per biglietti di importo pari almeno a 8,00 euro).

RIMBORSO AUTOMATICO TRENO REGIONALE: COME AVVIENE

Per i treni Frecce e Intercity era già possibile il riaccredito automatico per i pagamenti effettuati con carta di credito, ma dal 1° gennaio 2025 si potrà fare anche per i biglietti dei treni regionali, sempre se si sceglie di acquistare il biglietto digitale con carte di pagamento. Significa che in caso di ritardo del treno di almeno 60 minuti non sarà più necessaria una richiesta specifica del cliente compilando l’apposito modulo online o in biglietteria, ma l’accredito avverrà, entro 30 giorni dal viaggio, sullo stesso strumento di pagamento utilizzato per l’acquisto (carta di credito, carta di debito, PayPal, ecc.), semplificando ulteriormente l’esperienza di viaggio. Non saranno accreditati rimborsi per cifre inferiori a 4,00 euro.

NOVITÀ PER INCENTIVARE L’ACQUISTO DI BIGLIETTI ELETTRONICI

Visto che il rimborso automatico dei biglietti regionali (così come per gli altri treni) sarà possibile solo con i pagamenti elettronici, Trenitalia sta incentivando l’utilizzo dei biglietti digitali in luogo di quelli cartacei acquistati nelle biglietterie. Il sistema Tap&Tap, già in fase di implementazione su alcune tratte, permette infatti di salire a bordo semplicemente avvicinando la carta contactless alla validatrice: il sistema, pensato anche per ridurre i tempi d’acquisto dei biglietti, sarà gradualmente esteso a tutto il territorio nazionale.