Trenitalia: dal 21 settembre stop al check-in per i biglietti regionali

Cambio di rotta di Trenitalia: dal 21 settembre 2024 non sarà più necessario fare il check-in online per validare i biglietti elettronici dei treni regionali. È durato quindi poco più di un anno il sistema di validazione introdotto ad agosto 2023 tra le polemiche dei passeggeri, che fin dal primo giorno l’avevano trovato scomodo, macchinoso e fondamentalmente inutile. E il rapido dietrofront dell’azienda ha confermato che le critiche erano giustificate, si tratta peraltro del secondo passo falso in pochi mesi dopo le nuove regole sui bagagli, prima annunciate e poi frettolosamente sospese.

PERCHÉ ERA STATO INTRODOTTO IL CHECK-IN ONLINE SUI TRENI REGIONALI

Il check-in online per i biglietti regionali era stato spiegato da Trenitalia con la volontà di aumentare la flessibilità nell’utilizzo del biglietto stesso: prima dell’introduzione del check-in, infatti, il biglietto era utilizzabile nelle quattro ore seguenti all’acquisto, mentre con la nuova validazione era diventato possibile cambiare data e ora del viaggio fino al giorno prima della partenza, in modo gratuito. Nel giorno della partenza, inoltre, si poteva cambiare l’orario del biglietto quante volte si voleva, sempre gratuitamente. Tuttavia, fin dalle prime settimane l’applicazione del nuovo sistema aveva avuto molti problemi tecnici, con diverse segnalazioni di passeggeri che dichiaravano l’impossibilità di procedere al check-in (perché si bloccava l’app o perché non veniva emesso il codice QR). Senza considerare che il sistema costringeva ad avere sempre una connessione funzionante sul telefonino, circostanza non scontata soprattutto per i turisti stranieri.

CHECK-IN BIGLIETTI REGIONALI: COSA CAMBIA DAL 21 SETTEMBRE 2024

Dal 21 settembre 2024 cambia però tutto: non sarà più necessario effettuare il check-in online e il biglietto digitale si validerà automaticamente, alla partenza programmata del treno scelto.

Attenzione: fino alle 23:59 del giorno precedente il viaggio si potrà sempre fare un numero illimitato di cambi di data e ora, così come il giorno del viaggio si potrà fare un numero illimitato di cambi d’orario fino alla partenza programmata del treno scelto. L’unica modifica rispetto al passato è che il biglietto si validerà in automatico e non potrà più essere usato in seguito. In questo modo si andrà a scongiurare il rischio maggiore che si correva con il check-in ‘manuale’, ossia quello di dimenticarsi di farlo e, conseguentemente, di viaggiare con un biglietto non valido.

Ovviamente, visto che la nuova regola entra in vigore da sabato 21 settembre, fino al giorno 20 sarà ancora necessario fare il check-in prima di salire a bordo del treno.

Ricordiamo che i biglietti digitali dei treni regionali si possono acquistare sul sito e sull’app di Trenitalia, presso le agenzie di viaggio abilitate e sul sito di Trenitalia Tper. Maggiori informazioni qui.

ALTRE COSE DA SAPERE SUL BIGLIETTO REGIONALE DIGITALE

Dal 21 settembre il biglietto si validerà automaticamente all’orario di partenza programmato del treno scelto, anche in caso di ritardo del treno. Il cambio dell’ora sarà possibile solo fino all’orario di partenza programmato (e non fino all’orario di partenza effettivo).

Il biglietto digitale regionale è nominativo e personale e non può essere ceduto ad altri, pertanto su richiesta del controllore bisogna presentare anche un valido documento di identificazione.

In caso di cambio dell’ora si riceverà la conferma per email e, se richiesto, con SMS.