Treni speciali GP Monza 2025: orari e biglietti

C’è grande fermento in vista del GP di Monza 2025, in programma nel weekend del 5, 6 e 7 settembre, visto che la corsa al titolo mondiale è apertissima con Piastri e Norris divisi da appena 9 punti, e che la Ferrari (specie con Leclerc) ha mostrato ultimamente dei progressi che lasciano sperare in un possibile exploit. Saranno dunque tantissimi gli spettatori che affolleranno le tribune dell’autodromo di Monza (i biglietti sono in via di esaurimento), e per agevolare l’afflusso Trenitalia e Trenord hanno organizzato treni speciali per il GP di Monza 2025, ecco tutte le info.

INIZIATIVE TRENITALIA PER IL GP MONZA 2025 DI F1

Trenitalia consente di raggiungere facilmente l’Autodromo Nazionale di Monza per assistere al Gran Premio d’Italia di Formula 1. In particolare, dal 4 al 7 settembre i treni Eurocity effettuano una fermata straordinaria a Monza. In alternativa si può arrivare a Milano con i treni Frecciarossa, Intercity e con i treni del trasporto Regionale e poi proseguire con i servizi regionali di Trenord (vedi prossimo paragrafo).

Ecco i treni Eurocity con fermata straordinaria a Monza:

da Zurigo o Basilea in direzione Pisa, Milano o Venezia

da Milano o Venezia in direzione Zurigo, Basilea o Francoforte

TRENI SPECIALI TRENORD PER IL GP DI MONZA 2025

In occasione del GP di Formula 1 a Monza 2025, Trenord organizza numerosi treni straordinari tra Milano Porta Garibaldi e Biassono-Lesmo per raggiungere l’evento domenica 7 settembre, e offre biglietti speciali per raggiungere le prove e le gare di Formula 1 del circuito di Monza.

Treni speciali Milano – Biassono-Lesmo

Data: 7 settembre 2025

Prezzo: a partire da 5 euro (biglietto A/R).

Domenica 7 settembre viene organizzato un servizio straordinario di treni per il GP di Monza. I treni partiranno da Milano Porta Garibaldi con destinazione Biassono-Lesmo, senza fermate intermedie né all’andata né al ritorno. Il biglietto è valido per una sola persona, dai 4 anni compiuti. Maggiori informazioni qui.

Treni speciali Milano – Monza

Date: 5-6-7 settembre 2025

Prezzo: a partire da 10 euro (biglietto A/R + bus navetta).

Biglietto integrato speciale di andata e ritorno valido sui treni di Trenord da tutte le stazioni di Milano a Monza FS e sulla navetta della Linea Nera tra Monza FS e l’Autodromo di Monza (Ingresso Gate G). Biglietto valido per una sola persona, dai 4 anni compiuti, e solo nel giorno di convalida. Maggiori informazioni qui.

Treni speciali Lombardia – Biassono-Lesmo o Monza

Date: 5-6-7 settembre 2025

Prezzo: a partire da 13 euro (biglietto speciale GP Monza Trenord Day Pass).

Biglietto di andata e ritorno valido da tutte le stazioni della Lombardia a Monza o Biassono-Lesmo, solo sui treni di Trenord (escluso il Malpensa Express). Il biglietto è valido per una singola persona nel giorno di convalida del biglietto. Gratis i ragazzi con meno di 14 anni che viaggiano con i titolari del biglietto. Maggiori informazioni qui.

GP MONZA 2025: BUS NAVETTE PER L’AUTODROMO

Per il GP di Monza 2025, Monza Mobilità ha programmato un servizio straordinario con navette durante tutto il weekend, per facilitare gli spostamenti dei tifosi tra la stazione ferroviaria di Monza, il parcheggio dello stadio e l’autodromo.

Servizio navette

Linea Nera : in servizio venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 settembre. Collega la stazione di Monza (Piazza Castello) all’ingresso dell’autodromo di viale Cavriga.

: in servizio venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 settembre. Collega la stazione di Monza (Piazza Castello) all’ingresso dell’autodromo di viale Cavriga. Linea Blu : in servizio sabato 6 e domenica 7 settembre. Collega il parcheggio dello stadio di Monza (viale Stucchi) all’ingresso dell’autodromo di viale Cavriga.

: in servizio sabato 6 e domenica 7 settembre. Collega il parcheggio dello stadio di Monza (viale Stucchi) all’ingresso dell’autodromo di viale Cavriga. Linea Viola: in servizio sabato 6 e domenica 7 settembre. Collega via Grigna – Monza all’ingresso dell’autodromo di Via Monte Grappa – Vedano al Lambro.

Biglietti e prenotazione navette

Sulle navette non valgono i biglietti degli altri mezzi pubblici. Per comprare il biglietto parcheggi e navette cliccare qui, per prenotare il biglietto navette cliccare qui.