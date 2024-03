Treni Roma Bari, tratta chiusa per 1 mese: i mezzi alternativi

Caos sui treni della Roma – Bari (e Lecce) per la chiusura della tratta tra Benevento e Foggia almeno fino al 14 aprile 2024 a causa frana abbattutasi sui binari della linea ferroviaria lo scorso 12 marzo. Lo stop alla circolazione dei treni per circa 1 mese in un punto strategico per la viabilità ferroviaria nel nostro Paese sta già procurando enormi disagi ai viaggiatori, ma la situazione è destinata perfino a peggiorare perché sta per arrivare la settimana delle vacanze di Pasqua durante la quale migliaia di fuorisede pugliesi fanno ritorno a casa dalla Capitale e altrettante persone seguono il percorso inverso per trascorrere a Roma qualche giorno di ferie. Naturalmente le aziende coinvolte, Trenitalia e Italo, si sono già attrezzate per offrire ai viaggiatori delle soluzioni alternative, anche se non sempre comode. Vediamo pertanto se ci sono altri mezzi per andare da Roma a Bari e da Bari a Roma, a parte l’ovvia possibilità dell’auto privata.

TRENI ROMA BARI: LINEA INTERROTTA PER 1 MESE, COSA È SUCCESSO

La regolare circolazione dei trani tra Roma e la Puglia, passando per la Campania (sono pertanto coinvolti anche i convogli da Napoli a Bari e viceversa), è interrotta dalle ore 15:00 di martedì 12 marzo 2024, quando sui binari tra Benevento e Foggia si è abbattuta una frana, nella galleria Starza, vicino ad Ariano Irpino. Adesso per riaprire la tratta bisogna mettere in sicurezza l’infrastruttura non soltanto rimuovendo i detriti presenti sui binari, ma anche demolendo e ricostruendo il pozzo di areazione e ripristinando la parte strutturale dissestata della galleria. Sono necessari, inoltre, dei monitoraggi geologici dell’area interessata dal fenomeno franoso e ulteriori indagini strutturali della galleria. Ferrovie dello Stato stima in 30 giorni le previsioni di ripristino dell’infrastruttura. Una prima data utile per la riapertura dei circa 100 km della tratta tra Benevento è Foggia è quella del 14 aprile, ma dev’essere confermata.

TRENI INTERROTTI TRA BENEVENTO E FOGGIA: LE SOLUZIONI ALTERNATIVE DI TRENITALIA

A seguito della chiusura del tratto interessato dalla frana, i treni Alta Velocità e Intercity di Trenitalia che viaggiano sulla linea ferroviaria tra Roma e Bari, tra Roma e Lecce e tra Napoli e Bari, passando per Caserta, Benevento, Foggia, Barletta ed eventualmente Brindisi, possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus, con aumento dei tempi di percorrenza nella tratta interessata di almeno 1 ora (ma spesso è molto di più).

È tuttavia possibile rinunciare al viaggio, con rimborso del biglietto, o riprogrammarlo senza costi aggiuntivi.

Trenitalia aggiorna quotidianamente in questa pagina la lista dei treni cancellati, modificati o sostituiti con bus. Molto spesso il servizio ferroviario è garantito da Roma/Napoli fino a Benevento e poi da Foggia a Bari/Lecce, e viceversa, con utilizzo di autobus sostitutivi per coprire la tratta tra Benevento e Foggia. In ogni caso è necessario informarsi in anticipo sulla soluzione adottata da Trenitalia per il treno che si intende prendere. Tutte le informazioni sono anche sull’app ufficiale di Trenitalia.

TRENI INTERROTTI TRA BENEVENTO E FOGGIA: LE SOLUZIONI ALTERNATIVE DI ITALO

Anche i treni di Italo che collegano Roma e la Puglia sono interessati dall’interruzione della tratta tra Benevento e Foggia. Tutte le informazioni su cancellazioni, modifiche e ricorso a bus sostitutivi sono disponibili in questa pagina oppure sull’app di Italo Treno. Da notare che rispetto a Trenitalia sono molto più numerose le cancellazioni, quindi è fondamentale informarsi bene sul treno che si deve prendere.

Si può anche contattare il call center Pronto Italo al numero 060708 per informazioni, assistenza, rimborsi o per concordare un’alternativa di viaggio entro le ore 23:00 della data prevista di partenza.

TRENI ROMA BARI: INTERRUZIONE DELLA LINEA FINO AD APRILE 2024, I MEZZI ALTERNATIVI

Per coloro, e sono tanti, che intendono rinunciare all’opportunità del treno e valutare mezzi alternativi per viaggiare tra Roma e la Puglia, ci sono queste opportunità:

Aereo – È la soluzione più comoda ma anche la più costosa. Tra l’altro le compagnie aeree hanno fiutato il business e l’algoritmo della domanda si è impennato facendo scattare tariffe record. Di solito su Ryanair un volo Roma-Bari costa in media 50 euro a tratta, ma adesso i prezzi arrivano fino a 500 euro. Bisogna pure considerare che sta arrivando il periodo di Pasqua, quando le tariffe si alzano di default.

Autobus privati – È la soluzione preferita dai viaggiatori che intendono rinunciare al treno, ma occorre sbrigarsi perché i posti disponibili si stanno esaurendo. Flixbus, per esempio, effettua corse giornaliere tra Roma e Bari e tra Roma e Lecce (corse dirette, o con cambio a Napoli, e diverse fermate intermedie) con biglietti che costano mediamente 70 euro a tratta. Il tragitto Roma – Bari in bus si compie all’incirca in 5:50 ore, quello Roma – Lecce in 8 ore. Altre compagnie di autobus che fanno questa tratta sono Marino Bus, Itabus e Bus BlaBlaCar.

Autonoleggio – Il noleggio auto è un’altra alternativa da considerare, con prezzi variabili in base al tipo di vettura e alla durata del noleggio. Tenere presente che le tariffe tenderanno ad aumentare con l’avvicinarsi dei giorni della Pasqua. Una buona soluzione per risparmiare potrebbe essere quella di formare un gruppetto di persone e noleggiare un minivan da 7 o da 9 posti, in modo da dividersi le spese.

Car sharing – Infine c’è il car sharing e di solito car sharing si traduce con BlaBlaCar. Anche in questo caso i posti stanno finendo ma dandosi una mossa si trovano ancora delle buone opportunità sia da Roma a Bari (o Lecce) che che Bari (o Lecce) a Roma, anche sotto Pasqua. Per il tragitto dalla Capitale al capoluogo pugliese, o per il percorso inverso, i driver chiedono in media 30-35 euro, un prezzo tutto sommato accettabile.