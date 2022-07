Traffico 29, 30 e 31 luglio 2022: le previsioni sulle autostrade

La situazione del traffico il 29, 30 e 31 luglio 2022 con le previsioni per l'ultimo weekend del mese sulle principali strade e autostrade italiane

L’ultimo week-end di luglio sarà all’insegna del traffico sostenuto su strade e autostrade, con code e rallentamenti previsti praticamente ovunque e in particolar modo sulle direttrici che portano alle maggiori località turistiche. Occhio dunque alle previsioni del traffico del 29, 30 e 31 luglio 2022 così da organizzare una partenza ‘intelligente’ ed evitare gli orari peggiori per mettersi in marcia. Per quanto riguarda invece le condizioni meteo, si prospetta un fine settimana piuttosto instabile con possibili temporali al centro-nord ma ancora con caldo al sud.

TRAFFICO 29, 30 E 31 LUGLIO 2022: LA VIABILITÀ NEL FINE SETTIMANA

Le informazioni sul traffico 29, 30 e 31 luglio 2022 non lasciano molto spazio all’immaginazione, prevedendo criticità già a partire da venerdì in direzione delle località turistiche, con maggiori probabilità nell’area ligure, sulla dorsale adriatica, su quella tirrenica e lungo l’A1 Milano-Napoli e l’A30 Caserta-Salerno. Ovviamente c’è molta preoccupazione per i tanti cantieri, ma a questo proposito ricordiamo che fino al 15 settembre il MIMS, d’accordo con l’Anas e con i gestori autostradali, ha predisposto la progressiva sospensione dei lavori in corso su strade e autostrade. Questa sospensione interesserà l’80% dei cantieri, saranno quindi ancora possibili dei disagi, anche se in misura più attenuata.

Nei prossimi paragrafi vediamo il dettaglio del traffico del 29, 30 e 31 luglio 2022.

TRAFFICO 29 LUGLIO 2022

Le partenze per il week-end sono previste fin da venerdì 29 luglio, in particolare nelle ore pomeridiane e preserali subito dopo l’uscita dagli uffici. Flussi intensi di traffico si verificheranno soprattutto in uscita da Genova, Milano e Bologna, con interessamento dei tracciati autostradali che collegano le città alle località del mare e dei laghi e traffico in aumento anche verso le località costiere della Campania.

Attenzione al meteo: possibilità di rovesci e temporali già nelle prime ore del pomeriggio di venerdì con i fenomeni che si svilupperanno su Alpi occidentali, alto Piemonte, Retiche e Dolomiti, andando successivamente a coinvolgere buona parte di Alpi, Prealpi e pedemontane e gran parte delle pianure piemontesi, lombarde centro-occidentali e Liguria centro-occidentale. Locali temporali anche al centro.

TRAFFICO 30 LUGLIO 2022

Chi non è riuscito a partire il venerdì lo farà il sabato sfruttando preferibilmente le ore più fresche (o meno calde) del mattino. La circolazione risulterà intensa per spostamenti di breve e lunga percorrenza che coinvolgeranno le riviere liguri, la dorsale adriatica (con code in uscita alle stazioni di Cesena, Rimini, Riccione, Cattolica) e molte altre zone. Traffico in aumento pure in uscita da Roma verso Orte e in direzione di Napoli.

Dal punto di vista del meteo, la giornata di sabato inizierà con una instabilità residua sulle regioni settentrionali e centrali, dove è atteso il transito di qualche temporale che potrà essere localmente anche forte. Bel tempo, invece, al sud. Le temperature subiranno un ulteriore lieve calo al nord ma con massime che potranno ancora raggiungere localmente i 33/34°C. Saranno in diminuzione anche al centro soprattutto sull’Adriatico dove non supereranno i 28°C (mentre sulla fascia tirrenica potranno raggiungere i 32/33°C). Più fresco pure al sud ma solo in Campania, Molise e alta Puglia, mentre altrove farà ancora molto caldo con punte di 38°C su Salento, Basilicata, Calabria e Sicilia.

TRAFFICO 31 LUGLIO 2022

Al mattino di domenica 31 luglio 2022 sono stimati tempi di percorrenza superiori ai normali valori, in uscita dai centri urbani verso le città turistiche per la consueta escursione domenicale. Nel corso del pomeriggio e fino a tarda serata, è attesa invece una corrente di traffico con principale direttrice dal sud al nord della penisola e dalle località di mare verso le aree metropolitane per i rientri dal fine settimana trascorso fuori e dalla classica gita fuori porta.

La giornata del 31 sarà caratterizzata da una sostanziale stabilità con sole prevalente al centro-nord. Una maggiore variabilità sarà invece presente al sud con qualche breve piovasco sul basso Tirreno e tra Molise e Puglia. Temperature ancora in lieve calo nel settentrione, con massime non oltre i 30/32°C. Al centro, invece, le massime potranno raggiungere sull’area tirrenica anche i 36/38°C mentre sull’Adriatico non dovrebbero salire oltre i 30°C. Valori simili nel meridione: solo sulla Sicilia si potranno toccare punte di 34/36°C.

Cliccando sulla seguente immagine potete consultare il calendario con le previsioni del traffico nel mese di luglio 2022 predisposto da Viabilità Italia, l’organismo di controllo e gestione del traffico coordinato dalla Polizia Stradale.

TRAFFICO 29, 30 E 31 LUGLIO 2022: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI

Per fortuna durante il week-end del 29, 30 e 31 luglio 2022 il traffico sarà parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada (per mezzi pesanti si intendono i veicoli o i complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, anche se scarichi). Il divieto sarà attivo durante i seguenti orari:

– venerdì 29 luglio 2022: dalle 16:00 alle 22:00;

– sabato 30 luglio 2022: dalle 8:00 alle 16:00;

– domenica 31 luglio 2022: dalle 7:00 alle 22:00.

TRAFFICO 29, 30 E 31 LUGLIO 2022: DOVE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

Per monitorare in tempo reale le previsioni del traffico del 29, 30 e 31 luglio 2022

sono disponibili numerosi servizi online come gli ottimi Waze e Google Maps, che oramai segnala anche gli autovelox fissi. Si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas) oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Per la viabilità in tempo reale sulle autostrade italiane più frequentate, trovate tutte le informazioni ai seguenti link:

– A1 Milano – Napoli (Autostrada del Sole)

– A4 Torino – Trieste (Serenissima)

– A6 Torino – Savona (la Verderame)

– A7 Milano – Genova (dei Giovi)

– A10 Genova – Ventimiglia (dei Fiori)

– A12 Genova – Roma

– A14 Bologna – Taranto (Adriatica)

– A22 del Brennero

– A24 – A25 Roma – Teramo – Pescara (Strada dei Parchi)

– A26 Genova – Gravellona Toce

– A35 BreBeMi.