Traffico 26, 27 e 28 agosto 2022: le previsioni del controesodo

La situazione del traffico il 26, 27 e 28 agosto 2022 con le previsioni per il grande weekend del controesodo sulle principali strade e autostrade italiane

Sta per iniziare il grande week-end del controesodo, di conseguenza il traffico del 26, 27 e 28 agosto 2022 si prospetta particolarmente intenso se non critico, specie in direzione dei grandi centri urbani. Le previsioni della viabilità sono infatti da bollino rosso per tutto il fine settimana, prima di iniziare il viaggio conviene quindi organizzarsi per il meglio optando per un orario di partenza ‘intelligente’.

TRAFFICO 26, 27 E 28 AGOSTO 2022: LA VIABILITÀ NEL WEEK-END

Le informazioni sul traffico 26, 27 e 28 agosto 2022 non lasciano molto spazio all’immaginazione, prevedendo criticità da bollino rosso fin dalla giornata di venerdì, in particolare dal pomeriggio. Code e rallentamenti proseguiranno poi sia sabato che domenica, fin dalle prime ore del mattino, interessando soprattutto le direttrici di rientro verso le grandi città e, più in generale, quelle da sud verso nord. Previsto probabile traffico intenso anche lunedì 29, limitatamente al mattino. Per quanto riguarda il meteo, il fine settimana sarà piuttosto caldo ma con il rischio di improvvisi temporali in diverse zone del Paese.

Nei prossimi paragrafi vediamo il dettaglio del traffico del 26, 27 e 28 agosto 2022.

TRAFFICO 26 AGOSTO 2022

Le partenze del grande week-end del controesodo inizieranno venerdì 26 agosto, in particolare nelle ore mattutine e pomeridiane. Flussi intensi di traffico si verificheranno soprattutto sulla A1 e sulla A14, ovviamente in direzione nord, ma anche su altre arterie come l’A22 del Brennero, la A2 Salerno – Reggio Calabria e tutte le autostrade siciliane.

Attenzione al meteo: dopo le piogge che in mattinata interesseranno localmente la Sicilia, nel corso del pomeriggio frequenti rovesci e temporali si svilupperanno lungo l’Appennino centro-meridionale, di nuovo la Sicilia e la Sardegna. Anche al nord temporali e rovesci prenderanno vita sin dalle prossime ore sulle Alpi occidentali e poi entro il pomeriggio lungo gran parte dell’arco alpino e le Prealpi centro orientali. Rischio di fenomeni localmente intensi pure in val Padana.

TRAFFICO 27 AGOSTO 2022

Mattinata di sabato 27 agosto con traffico intenso per gli ultimissimi che partono per le vacanze dirigendosi verso mare o montagna. La situazione dovrebbe migliorare già nel pomeriggio, con traffico regolare per tutto il resto della giornata. Il quadro si presenta decisamente diverso per chi programma il ritorno dalle ferie. Le tratte verso le grandi città potrebbero presentare traffico critico sia alla mattina che al pomeriggio, con un graduale miglioramento nelle ore serali.

Dal punto di vista del meteo, a nord instabilità su Alpi, Triveneto ed Emilia con rovesci e temporali sparsi in esaurimento serale. Temperature in calo, massime tra 28 e 32°C. Al centro soleggiato sulle coste e instabilità nelle aree interne con possibili temporali sparsi in Appennino, anche forti tra Umbria e Abruzzo. Temperature in lieve calo con massime tra 28 e 33°C. Infine a sud poco nuvoloso sulle aree costiere, ancora instabilità pomeridiana in Appennino e rilievi della Sardegna con locali temporali di calore. Temperature in aumento, massime tra 28 e 34°C.

TRAFFICO 28 AGOSTO 2022

Le previsioni per domenica 28 agosto 2022 sono decisamente simili a quelle del sabato. Anche in questo caso, la giornata inizierà con traffico da moderato a intenso per chi si dirige in vacanza, salvo poi migliorare nel pomeriggio e in serata. Situazione ancora critica, invece, per chi fa ritorno in città, con bollino rosso per tutta la giornata, fino alle ore preserali.

Domenica ancora instabilità a nord su Alpi orientali, Triveneto e Romagna con acquazzoni, temporali sparsi e temperature in calo (massime tra 25 e 30°C). Al centro nubi sparse con possibili temporali in Toscana, Lazio e sui rilievi appenninici. Temperature massime tra 26 e 31°C. Infine a sud inizialmente poco nuvoloso, poi sviluppo di temporali al pomeriggio sui rilievi di Molise, Campania, Basilicata e Salento, più sole altrove. Massime tra 28 e 33°C.

Cliccando sulla seguente immagine potete consultare il calendario con le previsioni del traffico nel mese di agosto e settembre 2022 predisposto da Viabilità Italia, l’organismo di controllo e gestione del traffico coordinato dalla Polizia Stradale.

TRAFFICO 26, 27 E 28 AGOSTO 2022: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI

Per fortuna durante il week-end del 26, 27 e 28 agosto 2022 il traffico sarà parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada (per mezzi pesanti si intendono i veicoli o i complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, anche se scarichi). Il divieto sarà attivo durante i seguenti orari:

– sabato 27 agosto 2022: dalle 8:00 alle 16:00;

– domenica 28 agosto 2022: dalle 7:00 alle 22:00.

TRAFFICO 26, 27 E 28 AGOSTO 2022: DOVE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

Per monitorare in tempo reale le previsioni del traffico del 26, 27 e 28 agosto 2022 sono disponibili numerosi servizi online come gli ottimi Waze e Google Maps, che oramai segnala anche gli autovelox fissi. Si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas) oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Per la viabilità in tempo reale sulle autostrade italiane più frequentate, trovate tutte le informazioni ai seguenti link:

