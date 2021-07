Traffico 24 e 25 luglio 2021: le strade da evitare

La situazione del traffico del 24 e 25 luglio 2021 con le strade e le autostrade da evitare per non restare imbottigliati in un ingorgo

Caldo torrido nel weekend (ma qualche temporale sparso al nord) e tanti italiani pronti a mettersi in marcia verso le località di vacanza: la situazione del traffico il 24 e 25 luglio 2021 si preannuncia incandescente, e per questo consigliamo di verificare, prima della partenza, la viabilità su strade e autostrade per evitare quelle più battute, o quanto meno per scegliere un orario ‘intelligente’.

TRAFFICO 24 E 25 LUGLIO 2021: WEEKEND DA BOLLINO ROSSO

In particolare il calendario del piano estivo 2021 di Viabilità Italia, l’organismo di controllo presieduto dalla Polizia stradale, prevede per il weekend del 24 e 25 luglio le prime vere giornate da ‘bollino rosso’ su strade e autostrade, che sta a significare traffico intenso con possibili criticità. Nel dettaglio:

– sabato 24 luglio 2021, traffico intenso (tendente al critico) al mattino e sostenuto ma gestibile al pomeriggio/sera;

– domenica 25 luglio 2021: traffico intenso o critico per l’intera giornata.

Tuttavia le prime code potrebbero verificarsi fin dal pomeriggio di venerdì 23 luglio, specie in uscita dalle grandi città verso le località di mare e di lago.

TRAFFICO 24 E 25 LUGLIO 2021: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI

Ricordiamo che nel fine settimana del 24 e 25 luglio 2021 il traffico sarà fortunatamente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada (per mezzi pesanti si intendono i veicoli o i complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, anche se scarichi). I primi divieti scattano già venerdì 23 luglio con il blocco dei tir dalle ore 16 alle ore 22. Sabato 24 luglio stop ai mezzi pesanti dalle 8 alle 16 mentre domenica 25 luglio il divieto è quasi per l’intera giornata, dalle 7 del mattino alle 22.

TRAFFICO 24 E 25 LUGLIO 2021: DOVE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

Per monitorare in tempo reale le previsioni del traffico del 24 e 25 luglio 2021 sono disponibili numerosi servizi online come gli ottimi Waze e Google Maps, che oramai segnala anche gli autovelox fissi. Si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas) oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Infine per la viabilità in tempo reale sulle autostrade italiane più frequentate, trovate tutte le informazioni ai seguenti link:

– A1 Milano – Napoli (Autostrada del Sole)

– A4 Torino – Trieste (Serenissima)

– A7 Milano – Genova (dei Giovi)

– A10 Genova – Ventimiglia (dei Fiori)

– A14 Bologna – Taranto (Adriatica)

– A22 del Brennero

– A24 – A25 Roma – Teramo – Pescara (Strada dei Parchi)

– A26 Genova – Gravellona Toce.