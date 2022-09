Traffico 2, 3 e 4 settembre 2022: ancora bollino rosso

La situazione del traffico il 2, 3 e 4 settembre 2022 con le previsioni per il week-end sulle principali strade e autostrade italiane

Agosto è ormai passato ma la viabilità su strade e autostrade potrebbe risultare congestionata anche nel primo week-end di settembre: le previsioni sul traffico del 2, 3 e 4 settembre 2022 riportano infatti situazioni da bollino rosso a causa delle ultime partenze verso le località di vacanza e, specialmente, per i tanti rientri in direzione delle grandi città. Scopriamo quali sono gli orari migliori per mettersi in viaggio.

TRAFFICO 2, 3 E 4 SETTEMBRE 2022: LE PREVISIONI DEL FINE SETTIMANA

Le informazioni sul traffico 2, 3 e 4 settembre 2022 segnalano possibili criticità, con code e rallentamenti molto intensi, soprattutto nelle giornate di sabato e domenica, quando si mescoleranno partenze e rientri. Leggermente più scorrevole il traffico per chi va in vacanza (o semplicemente approfitta del fine settimana per una breve gita in giornata), con i maggiori flussi concentrati nelle ore mattutine; più difficile la situazione per coloro che tornano a casa, perché in base alle previsioni potrebbero incontrare parecchio traffico sia al mattino di sabato 3 che al pomeriggio/sera di domenica 4, col rischio di rimanere fermi per diversi minuti. Per quanto riguarda il meteo, occhio ai forti temporali sulle regioni centrali e su parte del Settentrione, mentre all’estremo Sud farà caldo.

Nei prossimi paragrafi vediamo il dettaglio del traffico 2, 3 e 4 settembre 2022.

TRAFFICO 2 SETTEMBRE 2022

Qualcuno, sperando di centrare per una partenza ‘intelligente’, inizierà a muoversi già dal pomeriggio di venerdì 2 settembre, subito dopo l’uscita dagli uffici. Flussi intensi di traffico potrebbero verificarsi a Nord in direzione dei laghi e della Liguria e al Centro-Sud sulla A14, da Roma verso l’Abruzzo e la Campania e in tutte le autostrade siciliane.

Le previsioni meteo parlano di un avvio di giornata prevalentemente soleggiato quasi ovunque e di probabili annuvolamenti pomeridiani che potrebbero trasformarsi in pioggia e in isolati temporali sui settori alpini occidentali e sui rilievi appenninici della Toscana. Viceversa al Sud residui rovesci al mattino in Puglia e sul basso Tirreno, ma con tendenza all’attenuazione. Temperature massime fino a 30°C.

TRAFFICO 3 SETTEMBRE 2022

Mattinata di sabato 3 settembre con traffico intenso per gli ultimissimi che partono per le vacanze dirigendosi verso mare o montagna. La situazione dovrebbe migliorare già nel pomeriggio, con traffico regolare per tutto il resto della giornata. Il quadro si presenta decisamente diverso per chi programma il ritorno dalle ferie. Le tratte verso le grandi città potrebbero presentare traffico critico alla mattina e intenso al pomeriggio, con un graduale miglioramento nelle ore serali.

Giornata più complicata dal punto di vista del meteo con piogge e temporali sin dalle prime ore al Nord-Ovest e poi su Lombardia, Emilia occidentale e Toscana. Proprio in Toscana sono attesi i fenomeni più violenti con possibili nubifragi, grandinate e raffiche di vento anche di 80-90 km/h. Nel corso della giornata i temporali si estenderanno ad alto Lazio, Umbria e zone interne delle Marche e dell’Abruzzo, ma con miglioramento generale in serata. Temperature massime fino a 34°C, in chiaro aumento al Sud.

TRAFFICO 4 SETTEMBRE 2022

Le previsioni per domenica 4 settembre 2022 sono decisamente simili a quelle del sabato. Anche in questo caso, la giornata inizierà con traffico da moderato a intenso per chi si dirige in vacanza, salvo poi migliorare nel pomeriggio e in serata. Situazione ancora critica, invece, per chi fa ritorno in città, con bollino rosso per tutta la giornata, fino alle ore preserali.

Anche domenica bisognerà stare attenti al meteo perché si prevede un nuovo impulso instabile in arrivo da Ovest verso il Centro ma anche verso parte del Sud che porterà piogge e temporali sulla Toscana costiera, Lazio, Molise, Puglia centro-settentrionale, Basilicata e alta Calabria tirrenica. Miglioramenti solo parziali da pomeriggio a sera. Sulle isole maggiori, bassa Calabria e Salento avremo invece una giornata soleggiata e molto calda con picchi di temperatura fino a 36/38°C sulla Sicilia.

Cliccando sulla seguente immagine potete consultare il calendario con le previsioni del traffico nel mese di settembre 2022 predisposto da Viabilità Italia, l’organismo di controllo e gestione del traffico coordinato dalla Polizia Stradale.

TRAFFICO 2, 3 E 4 SETTEMBRE 2022: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MEZZI PESANTI

Per fortuna durante il week-end del 2, 3 e 4 settembre 2022 il traffico sarà parzialmente alleggerito dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in autostrada (per mezzi pesanti si intendono i veicoli o i complessi di veicoli per il trasporto di cose con massa complessiva autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, anche se scarichi). Il divieto sarà attivo durante i seguenti orari:

– domenica 4 settembre 2022: dalle 7:00 alle 22:00.

TRAFFICO 2, 3 E 4 SETTEMBRE 2022: DOVE CONTROLLARE LA SITUAZIONE IN TEMPO REALE

Per monitorare in tempo reale le previsioni del traffico del 2, 3 e 4 settembre 2022 sono disponibili numerosi servizi online come gli ottimi Waze e Google Maps, che oramai segnala anche gli autovelox fissi. Si possono inoltre usare diverse app (per esempio VAI di Anas) oppure si può chiamare il call center di Autostrade al numero 840.04.21.21 (con addebito di un solo scatto alla risposta, senza limiti di tempo), sempre attivo 24 ore su 24, o il CCISS al numero 1518 (gratuito e 24/7).

Per la viabilità in tempo reale sulle autostrade italiane più frequentate, trovate tutte le informazioni ai seguenti link:

