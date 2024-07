Toyota Yaris Cross: quanto costa con la rottamazione?

La Toyota Yaris Cross è una delle auto più amate dagli italiani e a dirlo non siamo noi ma i numeri, che come è noto non mentono mai: il crossover giapponese, con quasi 20.000 unità immatricolate, è al sesto posto della classifica delle auto più vendute in Italia nel primo semestre 2024, superata solamente da Panda, Sandero, C3, Ypsilon e Avenger. E ha chiuso il 2023 addirittura al quarto posto assoluto. Insomma, l’auto piace un sacco e in questo periodo è ancora più appetibile grazie agli incentivi auto 2024. Ma quanto costa la Toyota Yaris Cross con rottamazione? Continua a leggere per scoprirlo.

TOYOTA YARIS CROSS: LISTINO PREZZI 2024

In questo momento sono in vendita 22 allestimenti della Toyota Yaris Cross, alcuni dei quali fino a esaurimento scorte perché fuori produzione, tutti con motore full hybrid. Ecco i prezzi:

Yaris Cross 1.5 Hybrid 5p. E-CVT Active Eco (2022): 28.050 € (esaurimento scorte)

Yaris Cross 1.5 Hybrid 5p. E-CVT Active (2021): 28.050 € (esaurimento scorte)

Yaris Cross 1.5 Hybrid 5p. E-CVT Active (2024): 28.650 €

Yaris Cross 1.5 Hybrid 5p. E-CVT Trend (2021): 30.300 € (esaurimento scorte)

Yaris Cross 1.5 Hybrid 5p. E-CVT Trend (2024): 31.200 €

Yaris Cross 1.5 Hybrid 5p. E-CVT Orange Edition (2022): 31.550 € (esaurimento scorte)

Yaris Cross 1.5 Hybrid 5p. E-CVT Trend (2024): 31.700 €

Yaris Cross 1.5 Hybrid 5p. E-CVT Lounge (2021): 32.000 € (esaurimento scorte)

Yaris Cross 1.5 Hybrid 5p. E-CVT AWD Trend (2021): 32.800 € (esaurimento scorte)

Yaris Cross 1.5 Hybrid 5p. E-CVT Adventure (2021): 33.000 € (esaurimento scorte)

Yaris Cross 1.5 Hybrid 5p. E-CVT Lounge (2024): 33.400 €

Yaris Cross 1.5 Hybrid 5p. E-CVT GR Sport (2023): 33.500 € (esaurimento scorte)

Yaris Cross 1.5 Hybrid 5p. E-CVT GR Sport Blue Sky (2023): 33.500 € (esaurimento scorte)

Yaris Cross 1.5 Hybrid 5p. E-CVT AWD Trend (2024): 33.700 €

Yaris Cross 1.5 Hybrid 5p. E-CVT AWD Orange Edition (2022): 34.050 € (esaurimento scorte)

Yaris Cross 1.5 Hybrid 5p. E-CVT AWD-i Trend (2024): 34.200 €

Yaris Cross 1.5 Hybrid 5p. E-CVT AWD Lounge (2021): 34.500 € (esaurimento scorte)

Yaris Cross 1.5 Hybrid 5p. E-CVT GR Sport (2024): 34.900 €

Yaris Cross 1.5 Hybrid 5p. E-CVT AWD Adventure (2021): 35.500 € (esaurimento scorte)

Yaris Cross 1.5 Hybrid 5p. E-CVT AWD-i Lounge (2024): 35.900 €

Yaris Cross 1.5 Hybrid 5p. E-CVT Premiere (2024): 37.400 €

Yaris Cross 1.5 Hybrid 5p. E-CVT AWD-i Premiere (2024): 39.900 €.

I prezzi si riferiscono ovviamente alla versione base, senza optional, e sono ‘chiavi in mano‘, cioè comprensivi di IVA e di tutte le spese di messa in strada (il collaudo, l’immatricolazione e l’approntamento della vettura), con esclusione dell’IPT, l’Imposta Provinciale di Trascrizione.