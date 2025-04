Taxi Bari – aeroporto: costo 2025 e numero da chiamare

Se stai pianificando un viaggio da o verso l’aeroporto di Bari ‘Karol Wojtyła’ e desideri un trasferimento comodo e veloce, il taxi è una delle opzioni più pratiche. Sebbene infatti lo scalo barese, situato a circa 11 km dal centro città, sia ben collegato tramite autobus e treni, il taxi offre un’alternativa ideale per chi cerca comfort, rapidità e flessibilità. Continua pertanto a leggere per conoscere tutte le informazioni utili sui costi nel 2025 del servizio taxi da Bari all’aeroporto e viceversa, insieme ai numeri da chiamare per prenotare.

DOVE SI TROVA L’AEROPORTO DI BARI E COME RAGGIUNGERLO IN AUTO DAL CENTRO CITTÀ

L’aeroporto di Bari intitolato a Karol Wojtyła si trova a nord-ovest del centro città, nella frazione di Palese, precisamente in viale Enzo Ferrari. Per raggiungerlo in auto dal centro di Bari, il percorso più rapido è prendere la SS 16 in direzione nord, imboccare l’uscita Aeroporto dopo 8-10 km e seguire le indicazioni per il terminal, distante solo 2 minuti dall’uscita. Il tragitto totale è di circa 11 km e richiede 15-20 minuti, a seconda del traffico. La strada è ben segnalata e l’accesso al parcheggio dell’aeroporto è semplice, con opzioni sia a breve che a lunga sosta.

COSTO DEL TAXI BARI – AEROPORTO

Il costo di un taxi dall’aeroporto di Bari al centro città (o viceversa) è regolato da tariffe fisse, stabilite dal Comune di Bari, che includono anche eventuali supplementi. Ecco i prezzi aggiornati al 2025 per un tragitto da o verso l’aeroporto:

quartieri Palese, S. Paolo, S. Spirito, Enziteto, Catino, Stanic, S. Girolamo, Marconi, Fesca, o viceversa: 20,00 euro ;

; quartieri Murat, Borgo Antico, Libertà, o viceversa: 25,00 euro ;

; quartieri Madonnella, Picone, Poggiofranco, Carrassi, S. Pasquale, Mungivacca, o viceversa: 28,00 euro ;

; quartieri Carbonara, Ceglie, Japigia, o viceversa: 30,00 euro ;

; quartieri Loseto, S. Anna, S. Giorgio, o viceversa: 35,00 euro ;

; quartiere Torre a Mare, o viceversa: 40,00 euro ;

; porto, stazione Centrale FS, stadio San Nicola, o viceversa: 25,00 euro.

Supplementi:

bagagli : 1,00 euro oltre il primo bagaglio (il primo bagaglio è gratuito);

: 1,00 euro oltre il primo bagaglio (il primo bagaglio è gratuito); passeggeri : 1,00 euro per vetture da 6 a 9 posti, per ogni passeggero dopo il quarto;

: 1,00 euro per vetture da 6 a 9 posti, per ogni passeggero dopo il quarto; animali : 2,00 euro (il trasporto degli animali, esclusi quelli nel trasportino, può avvenire soltanto nel vano posteriore, appositamente diviso da rete o da altro analogo mezzo idoneo. L’importo si intende per ogni animale);

: 2,00 euro (il trasporto degli animali, esclusi quelli nel trasportino, può avvenire soltanto nel vano posteriore, appositamente diviso da rete o da altro analogo mezzo idoneo. L’importo si intende per ogni animale); autostrada : a carico del cliente (il servizio da piazza per trasporti entro i 50 km è esente da IVA);

: a carico del cliente (il servizio da piazza per trasporti entro i 50 km è esente da IVA); Radio Taxi: 1,00 euro (la richiesta di prelievo al radio taxi con destinazione aeroporto e/o extraurbano include un’attesa massima di 8 minuti. In caso di attesa oltre questo limite o per prelievi o destinazioni multiple, verrà corrisposto l’importo visualizzato dal tassametro).

Per evitare ‘sorprese’, ti consigliamo di confermare il prezzo con il tassista prima di partire. Per ulteriori informazioni leggi il tariffario taxi in PDF del Comune di Bari.

NUMERI DA CHIAMARE PER PRENOTARE UN TAXI A BARI

Ecco una lista dei principali servizi taxi a Bari con i numeri di telefono utili per contattarli:

Taxi Bari

Numero: +39 080.5343333

Orari: call center 24/7, centralino con 6 linee telefoniche.

Prenotazione online: disponibile sul sito ufficiale, via WhatsApp o app ItTaxi.

InTaxi Bari

Numero: +39 080.2244

Orari: servizio H24 per 365 giorni all’anno.

Prenotazione online: tramite app InTaxi.

Taxi Aeroporto Bari

Numero: +39 339.4964300

Orari: servizio H24, per il servizio notturno prenotare entro le ore 18:30.

Prenotazione online: via WhatsApp o mediante modulo di prenotazione sul sito internet.

Taxi Bari Aeroporto

Numero: +39 346.6153134

Orari: servizio H24.

Prenotazione online: via WhatsApp o mediante modulo di prenotazione sul sito internet.

Apulia Taxi

Numero: +39 080.5346666

Orari: H24.

Per un servizio rapido dall’aeroporto, puoi anche recarti direttamente al posteggio taxi situato davanti alla sala Arrivi del terminal. Tuttavia, prenotare in anticipo è consigliato, soprattutto in orari di punta o durante la notte, quando i taxi potrebbero essere meno disponibili.