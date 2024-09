Torino: stop diesel Euro 4 dal 16 settembre 2024

Con l’approssimarsi dell’autunno tornano le misure antismog a Torino che prevedono, tra le altre cose, lo stop ai diesel Euro 4. Le limitazioni temporanee, che si aggiungono a quelle strutturali valide tutto l’anno, saranno in vigore da lunedì 16 settembre 2024 a martedì 15 aprile 2025 con vari livelli di blocco del traffico in base alla quantità di PM10 nell’aria.

TORINO: MISURE ANTISMOG STRUTTURALI, VALIDE TUTTO L’ANNO

A Torino le limitazioni strutturali, cioè valide in modo permanente tutto l’anno, prevedono il divieto totale di circolazione, anche nei festivi, dei veicoli adibiti al trasporto di persone Mi, M2 e M3 e dei veicoli adibiti al trasporto merci N1, N2 e N3 classificati Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 per i veicoli benzina e diesel, ed Euro 0 ed Euro 1 per quelli GPL e metano.

TORINO: LIMITI ANTISMOG DAL 16 SETTEMBRE 2024 AL 15 APRILE 2025

Come detto, a partire dal 16 settembre 2024 e fino al 15 aprile 2025, alle limitazioni strutturali si aggiungono ulteriori provvedimenti:

divieto di circolazione dalle 8:00 alle 19:00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dei veicoli dotati di motore diesel Euro 3 ed Euro 4 adibiti al trasporto persone (categoria M1, M2, M3) e dei veicoli adibiti al trasporto merci (N1, N2, N3). Ricordiamo che il previsto blocco dei diesel Euro 5 è stato rinviato all’autunno del 2025;

divieto di circolazione dalle 0:00 alle 24:00 tutti i giorni (festivi compresi) di tutti i ciclomotori e i motocicli Euro 0 ed Euro 1 adibiti al trasporto di persone o merci (L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7).

Sono previste deroghe per alcune categorie di veicoli, ci sono inoltre alcuni percorsi che sono esentati dalle limitazioni del traffico.

TORINO: MISURE ANTISMOG EMERGENZIALI 2024-2025

L’attivazione delle misure emergenziali scatta solo con il superamento del livello limite giornaliero di PM10.

Il livello arancio (in caso di superamento della soglia di 50 mcg/mc per tre giorni consecutivi) prevede il blocco dei diesel Euro 3 ed Euro 4 adibiti al trasporto persone e merci anche il sabato e nei giorni festivi, dalle 8.00 alle 19.00. Nonché il blocco delle auto diesel Euro 5 dalle 8:00 alle 19:00 di tutti i giorni (festivi compresi).

Il livello rosso si attiva con il superamento del valore di 75 mcg/mc per tre giorni consecutivi. E contempla anche lo stop ai veicoli merci con motore diesel Euro 5 dalle 8:00 alle 19:00 di tutti i giorni (sabato e festivi compresi).

Ricordiamo che c’è sempre la possibilità di aderire al sistema Move-In (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti) che comporta l’attenuazione delle limitazioni strutturali della circolazione per gli autoveicoli più inquinanti.