Torino: diesel Euro 5 fermi fino al 19 gennaio 2024 per allerta smog

Lo stop strutturale ai diesel euro 5 in Piemonte è stato rinviato di un anno o due, ma la qualità dell’aria è talmente pessima che da quasi una settimana a Torino sono in vigore le misure emergenziali per il superamento della soglia limite di concentrazione giornaliera di PM10, pari a 50 µg/m³, che prevedono tra le altre cose proprio il blocco dei diesel Euro 5. E visto che la situazione non accenna a migliorare, lo stop è stato ulteriormente prorogato al 19 gennaio 2024, in attesa della nuova rilevazione dell’ARPA Piemonte.

TORINO: DIESEL EURO 5 FERMI PER ALTRE 48 ORE

In particolare le misure antismog straordinarie (livello 1 arancione) saranno ancora attive a Torino giovedì 18 e venerdì 19 gennaio 2024 con le seguenti modalità, in aggiunta alle misure strutturali:

Veicoli M1, M2 e M3 diesel Euro 3, 4 e 5 : non circolano dalle ore 8:00 alle ore 19:00, anche il sabato e la domenica.

: non circolano dalle ore 8:00 alle ore 19:00, anche il sabato e la domenica. Veicoli N1, N2 e N3 diesel Euro 3 e 4: non circolano dalle 8:00 alle 19:00, anche il sabato e la domenica.

Venerdì 19 gennaio sarà effettuato un nuovo monitoraggio della qualità dell’aria che in base al risultato (ovvero se la concentrazione di PM10 sarà rientrata o meno nei limiti) potrà estendere o stoppare il blocco dei diesel Euro 5. C’è dunque la possibilità, neanche tanto remota, che le limitazioni al traffico possano andare oltre la data del 19.

Ricordiamo che durante il livello 1 di allerta antismog si fermano anche i veicoli dotati di dispositivo Move In.

TORINO: MISURE ANTISMOG STRUTTURALI

Ovviamente, insieme alle misure straordinarie che si attivano solo in caso di superamento dei limiti di PM10, restano sempre valide le misure strutturali, che a Torino e nell’intero Piemonte sono queste:

Tutto l’anno, 24 ore su 24, festivi compresi: non circolano veicoli M1, M2, M3, N1, N2, N3 benzina Euro 0, 1 e 2, diesel Euro 0, 1 e 2, Gpl e metano Euro 0 e 1;

Tutto l’anno, 24 ore su 24, festivi compresi: non circolano motocicli e ciclomotori Euro 0 e 1;

Fino al 15 aprile 2024 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 19:00: non circolano veicoli M1, M2, M3, N1, N2, N3 diesel Euro 3 e 4.

ALLERTA SMOG ANCHE IN EMILIA ROMAGNA

Prosegue intanto l’altrettanto preoccupante allerta smog in Emilia Romagna. L’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) ha rilevato infatti nuovamente il superamento dei limiti di polveri sottili nei comuni delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Restano pertanto in vigore i provvedimenti aggiuntivi di contrasto all’inquinamento, con i divieti di circolazione previsti fino ai diesel euro 5.