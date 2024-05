Tesla: incentivi auto 2024 per Model 3 e Model Y RWD

Anche Tesla protagonista dei nuovi incentivi auto 2024. La rimodulazione dell’Ecobonus statale, in partenza dal 3 giugno, permette infatti di acquistare a prezzo ridotto anche due modelli della casa di Elon Musk, in particolare la Model 3 e la Model Y a trazione posteriore (RWD). Chi rispetta tutti i requisiti relativi all’ISEE e alla rottamazione può contare sullo sconto massimo di 13.750 euro, altrimenti il contributo scende ma resta comunque interessante.

QUANTO COSTA TESLA MODEL 3 RWD CON GLI INCENTIVI

Tesla Model 3 RWD (a trazione posteriore) ha un prezzo di 40.490 euro per 513 km di autonomia dichiarata, accelerazione 0-100 in 6,1 secondi e 201 km/h di velocità massima. Si tratta dell’unica versione che rientra nella disponibilità dell’Ecobonus, che per le auto elettriche prevede un prezzo limite di 42.700 euro, visto che la Model 3 Long Range costa 47.990 euro e la Performance 55.990 euro.

Ecco quanto costa la Tesla Model 3 RWD con gli incentivi auto 2024:

26.740 euro con ISEE sotto 30.000 euro e rottamazione di un veicolo fino a Euro 2;

27.990 euro con ISEE sotto 30.000 euro e rottamazione di un veicolo Euro 3;

29.240 euro con ISEE sotto 30.000 euro e rottamazione di un veicolo Euro 4;

29.490 euro con sola rottamazione di un veicolo fino a Euro 2;

30.490 euro con sola rottamazione di un veicolo Euro 3;

31.490 euro con sola rottamazione di un veicolo Euro 4;

32.490 euro con sola rottamazione di un veicolo Euro 5;

34.490 euro senza rottamazione.

QUANTO COSTA TESLA MODEL Y RWD CON GLI INCENTIVI

Tesla Model Y RWD (a trazione posteriore) ha un prezzo di 42.690 euro per 455 km di autonomia dichiarata, accelerazione 0-100 in 6,9 secondi e 217 km/h di velocità massima. Anche in questo caso è l’unica versione che può beneficiare dell’Ecobonus statale considerando il prezzo degli altri allestimenti, tutti superiori al limite di 42.700 euro.

Ecco quanto costa la Tesla Model Y RWD con gli incentivi auto 2024:

28.940 euro con ISEE sotto 30.000 euro e rottamazione di un veicolo fino a Euro 2;

30.190 euro con ISEE sotto 30.000 euro e rottamazione di un veicolo Euro 3;

31.440 euro con ISEE sotto 30.000 euro e rottamazione di un veicolo Euro 4;

31.690 euro con sola rottamazione di un veicolo fino a Euro 2;

32.690 euro con sola rottamazione di un veicolo Euro 3;

33.690 euro con sola rottamazione di un veicolo Euro 4;

34.690 euro con sola rottamazione di un veicolo Euro 5;

36.690 euro senza rottamazione.

TESLA CON GLI INCENTIVI AUTO 2024: ATTENZIONE AGLI OPTIONAL

Attenzione però agli optional: il limite di prezzo di 42.700 euro (Iva inclusa) per usufruire degli incentivi auto 2024 dedicati alle vetture elettriche comprende infatti eventuali accessori e dotazioni aggiuntive rispetto al modello base. Pertanto chi sceglie di aggiungere uno o più optional che fanno salire il prezzo dell’auto oltre la soglia prevista, perde il contributo. Per esempio nel caso della Tesla Model 3 RWD, scegliere un colore differente dal bianco comporta una spesa extra di 1.300 o 2.000 euro a seconda della tinta, che permette comunque di rientrare nel limite massimo. Anche i cerchi da 19″, che costano 1.700 euro, non sforano, così come gli interni bianchi e neri da 1.200 euro. Però non è possibile sommare colore + cerchi da 19″ o colore + interni perché si va oltre. Da escludere a priori lAutopilot avanzato che costa 3.800 euro.