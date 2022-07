Tenutabene: come funziona il sito di compravendita auto usate tra privati

Vi spieghiamo come funziona Tenutabene: la piattaforma di compravendita auto usate tra privati che dà valore alla fiducia e premia la qualità degli annunci

Comprare o vendere l’auto usata online accende spesso innumerevoli timori nei diversi passaggi che portano allo scambio di chiavi dal venditore al compratore. Il proverbio “Fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio” regna sovrano. Un paradigma che la nuova piattaforma di compravendita auto usate tra privati Tenutabene.it ha voluto invertire, ideando un ecosistema ad hoc per rendere semplice e sicura la compravendita di auto tra privati. Nei paragrafi successivi vi spieghiamo come funziona Tenutabene e quali sono i vantaggi per chi vende e per chi compra, specialmente ora che a luglio c’è PROMOPASSAGGIO, la promozione che copre i costi del passaggio di proprietà (sino a 500 €).

TENUTABENE: COSA CAMBIA DAGLI ALTRI MARKET PLACE DI COMPRAVENDITA TRA PRIVATI

La piattaforma Tenutabene, di proprietà della società Cambiomarcia, società facente parte del gruppo Unipol, è stata ideata per permette ad acquirente e venditore di fidarsi reciprocamente sulla base delle credenziali documentate e verificate. Vi starete chiedendo, cosa cambia rispetto a uno dei tanti siti di annunci di auto usate? Spulciando il sito scopriamo che:

– possono concludere la compravendita solo utenti privati, di cui il portale verifica l’identità tramite le informazioni inserite;

– la qualità degli annunci di vendita è supportata da consigli forniti dalla piattaforma per incentivare la trasparenza e quindi la fiducia tra venditore e compratore;

– la garanzia che fino al passaggio di proprietà e la consegna delle chiavi, i soldi sono al sicuro poiché vengono incassati per conto terzi e custoditi su un conto protetto di Tenutabene;

– acquirente e compratore devono preoccuparsi solo degli aspetti più semplici legati rispettivamente alla ricerca dell’auto e alla pubblicazione dell’annuncio poiché di tutti gli aspetti burocratici se ne occupa Tenutabene. A proposito, come accennavamo fino a luglio, il passaggio di proprietà è gratis (ne parliamo ai paragrafi successivi).

Adesso vediamo invece perché comprare o vendere un’auto usata tra privati su Tenutabene è un’esperienza diversa dai tradizionali siti di annunci e quali sono i passaggi fa seguire.

VENDERE UN’AUTO USATA SU TENUTABENE.IT, COME CREARE L’ANNUNCIO PERFETTO

Per vendere velocemente un’auto usata online senza “regalarla” è fondamentale fornire molti dettagli, che le caratteristiche tecniche siano corrette, ci siano molte foto allegate, ma soprattutto che le condizioni dell’auto siano veritiere. Più sarà dettagliato l’annuncio pubblicato su Tenutabene, maggiore sarà anche il punteggio di qualità (verde, giallo e rosso) che porta in cima ai risultati le auto che ispirano più fiducia in un potenziale acquirente. Ma tranquilli, non bisogna fare niente di impegnativo se non seguire i consigli passo passo dell’applicazione sui dati da inserire:

– targa auto. Permette alla piattaforma di ricavare automaticamente le informazioni chiave dell’auto, come marca, modello, allestimento, caratteristiche tecniche e anno di immatricolazione. La targa non sarà visibile nell’annuncio, ma è utile inserirla se non si conoscono esattamente tutte le curiosità che rispondono alle domande più frequenti di un compratore. Dalla targa auto Tenutabene ottiene automaticamente oltre 90 dati utili;

– numero dei proprietari;

– prezzo di vendita, che può essere scelto arbitrariamente oppure con l’aiuto della piattaforma. Se il venditore sceglie anche il prezzo minimo sotto il quale non è disposto a scendere, le offerte più basse dei potenziali acquirenti non gli verranno notificate;

– km percorsi dall’auto e provincia in cui si trova;

– fotografie, se ne possono inserire fino a 50, seguendo i consigli della piattaforma per scatti chiari che riescono a mostrare al meglio le condizioni reali dell’auto. A volte una scarsa luminosità o riflessi indesiderati nelle foto creano incertezza nel compratore: anche in questo la piattaforma corre in aiuto. Inoltre, grazie all’intelligenza artificiale la targa verrà automaticamente riconosciuta e nascosta, per tutelare la privacy dei venditori;

COME DARE PIÙ’ VISIBILITÀ ALL’ANNUNCIO SU TENUTABENE

Fatto, l’annuncio è pronto! Ma affinché sia sempre tra i primi risultati della ricerca, il venditore ha a disposizione diversi strumenti per incrementare il suo punteggio di qualità:

– aumentare l’”energia” dell’annuncio, mostrato da una batteria, aggiornando con costanza le informazioni. Ad esempio aggiungendo nuove foto, per mostrare sempre lo stato attuale più veritiero possibile;

– richiedere una perizia a domicilio tramite un esperto incaricato da Tenutabene che documenta lo stato dell’auto con una Certificazione Estetica (il costo del servizio facoltativo è 79 euro e il cliente viene contattato entro 48 ore dalla richiesta);

– inserire ulteriori informazioni consigliate dalla piattaforma (foto con particolari inquadrature, dettagli su interni, utilizzo, ecc.) per raggiungere il punteggio qualità di almeno 45. Questo punteggio è necessario anche per accedere alla promozione del passaggio di proprietà gratuito fino al valore di 500 € entro il 31 luglio 2022. Un ulteriore incentivo di cui parliamo ai paragrafi successivi.

A differenza di molti siti di annunci di auto usate online, Tenutabene non prevede campagne di sponsorizzazione. Gli acquirenti visualizzano l’elenco delle auto solo in base alla qualità dell’annuncio e all’impegno del venditore nel mantenerlo aggiornato. E questo ci porta direttamente a indossare i panni di chi compra su Tenutabene.

COMPRARE UN’AUTO USATA SU TENUTABENE

Per l’acquirente in cerca di un’auto usata da comprare su Tenutabene il processo è ancora più semplice e immediato poiché gli basta solo:

– entrare nell’annuncio dell’auto a cui si è interessati, ricordando che i risultati della ricerca prediligono sempre gli annunci con un punteggio di qualità più alto e aggiornati di frequente;

– cliccare su Contatta il venditore e proporre un’offerta d’acquisto o accettare il prezzo proposto nell’annuncio. Se il venditore ha confermato di voler ricevere offerte e non si è sotto il prezzo minimo impostato, la trattativa può proseguire. Inoltre si può anche comprare un’auto per conto terzi e nei prossimi mesi sarà attivata l’opzione che permette al venditore di segnalare la possibilità di accettare proposte di auto in permuta.

Una volta che venditore e acquirente si sono accordati sul prezzo, si passa alle fasi che generalmente in una compravendita tradizionale sono sempre critiche perché:

– l’acquirente punta ad entrare in possesso dell’auto con il passaggio di proprietà prima di pagare;

– il venditore chiede comprensibilmente di essere pagato prima di cedere ufficialmente la proprietà dell’auto;

A questo punto entra nuovamente in gioco Tenutabene che gestisce tutto il processo burocratico e custodisce i soldi versati dal compratore fino al passaggio fisico dell’auto dal venditore al compratore. Il servizio opzionale ha un costo di 150 euro, ma chi non volesse usufruirne può completare la compra vendita in maniera autonoma al di fuori del portale. Si può considerare un’assicurazione per proteggersi dai rischi della compravendita tra privati, più che un costo. Ecco come funziona:

– i soldi dell’acquirente rimangono sul conto protetto di Tenutabene e saranno trasferiti sul conto del venditore ad avvenuto ritiro dell’auto. Una volta scelto il luogo del ritiro e consegna delle chiavi, solo l’acquirente può sbloccare il pagamento;

– quando l’acquirente ha ricevuto le chiavi e il venditore ha inserito il codice OTP indicatogli dall’acquirente, perché fornito dalla piattaforma in fase di acquisto, i soldi passano al venditore.

Poi a transazione conclusa entrambe le parti ottengono così i documenti della compravendita:

– l’acquirente riceverà il libretto di circolazione aggiornato presso il suo domicilio;

– il venditore può scaricare l’atto di vendita dell’auto usata direttamente dall’area utente di Tenutabene.

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ GRATIS SU TENUTABENE: LE CONDIZIONI

C’è ancora un altro motivo per cui Tenutabene si distingue dagli altri market place di auto usate: la promozione passaggio di proprietà gratis valida fino al 31 luglio 2022. Le condizioni della promozione sono:

– l’annuncio deve avere un punteggio qualità di almeno 45. Per raggiungerlo basta inserire le informazioni extra consigliate che possano descrivere al meglio le condizioni dell’auto;

– lo sconto applicato al costo del passaggio di proprietà arriva fino 500 €, mentre la differenza dell’importo rimane a carico dell’acquirente dell’auto usata. L’importo relativo al costo del passaggio di proprietà sarà versato dal cliente con un unico bonifico (costo auto + passaggio) a Tenutabene, che a sua volta trasferisce il pagamento all’agenzia pratiche auto incaricata. Per velocizzare il processo, in questo caso, non è possibile fare il passaggio presso un’agenzia di fiducia di compratore o venditore. Ecco di seguito alcuni esempi di costo passaggio di proprietà auto con Tenutabene per potenza e provincia di residenza:

– 525 € per un’auto con potenza 52 kW da intestare a un residente di Roma;

– 665 € per una potenza di 80 kW a Grosseto;

– 715 € per una potenza di 110 kW a Udine.