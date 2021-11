Taxi Torino per Caselle: numero e tariffe

Come funziona e soprattutto come chiamare un taxi a Torino per Caselle e viceversa: numero, tariffe comunali, app gratuita e altri strumenti

Quanto costa il taxi a Torino per Caselle, quale numero chiamare e quali sono le tariffe comunali? Il capoluogo piemontese è spesso teatro di eventi nazionali e internazionali, dalle partite della Juventus alle ATP Finals di tennis, senza dimenticare l’attesissimo Eurovision Song Contest 2022, e di conseguenza viene raggiunto da persone provenienti da tutto il mondo che molte volte hanno bisogno del taxi da e per l’aeroporto oppure per raggiungere location come il PalaAlpitour e l’Allianz Stadium, entrambe piuttosto distanti dal centro. Scopriamo pertanto tutte le informazioni necessarie per prendere il taxi a Torino.

TAXI TORINO: NUMERO E COME FUNZIONA

Per chiamare un taxi a Torino sono disponibili due numeri, che fanno entrambi capo allo stesso centralino:

– 011.5730

– 011.5737.

Il servizio è attivo 24 ore, 7 giorni su 7. I numeri da contattare sono sempre quelli anche se serve prenotare un taxi per il giorno dopo. A Torino, oltre che con la classica telefonata, è possibile contattare o prenotare il taxi più vicino anche tramite l’app gratuita TaxiClick Easy, disponibile per dispositivi con sistema operativo Android e iOs. L’applicazione geolocalizza la chiamata e permette tra le altre cose di scegliere il tipo di vettura, nonché di pagare a bordo con carta, contanti o abbonamento. Ricordiamo che sull’app ma anche sul sito taxitorino.it è possibile simulare una corsa per calcolare in anticipo i costi indicativi di un tragitto in taxi verso un determinato luogo.

TAXI TORINO PER CASELLE: LE TARIFFE 2022

Le corse in taxi dal centro di Torino all’aeroporto di Caselle e viceversa prevedono una tariffa comunale massima garantita pari a 36 euro. Invece le corse da o verso Lingotto Fiere e zona Ospedali costano 41 euro. La eventuali maggiorazioni della tariffa notturna o festiva sono già comprese nella tariffa massima, mentre i costi del bagaglio corrispondono a 0,50 euro per ciascun collo superiore a 55 x 40 x 20 cm e sono indicati a bordo di ogni taxi. Le cifre possono risultare inferiori in condizioni di traffico scorrevole e quindi con tempi di percorrenza ridotti. Ovviamente le tariffe di 36 o 41 euro s’intendono per corsa e non per persona, per cui condividendo la corsa con altri viaggiatori si possono tagliare notevolmente i costi (ad esempio tre persone dall’aeroporto verso il centro pagherebbero 12 euro a testa).

Anche per le corse in taxi Torino – Caselle i numeri da chiamare sono sempre gli stessi: 011.5737 o 011.5730 (in alternativa utilizzare l’app).

TAXI TORINO CASELLE: DISTANZE PRINCIPALI

Concludiamo riportando le principali distanze tra l’aeroporto di Caselle e le destinazioni più popolari di Torino:

Aeroporto Caselle – PalaAlpitour (ATP Finals, Eurovision Song Contest 2022): 30 minuti circa;

Aeroporto Caselle – Allianz Stadium (Juventus): 12 minuti circa;

Aeroporto Caselle – Stadio Olimpico (Torino): 28 minuti circa;

Aeroporto Caselle – Mole Antonelliana: 24 minuti circa;

Aeroporto Caselle – Museo Egizio: 30 minuti circa;

Aeroporto Caselle – Lingotto Fiere: 32 minuti circa;

Aeroporto Caselle – zona Ospedali: 30 minuti circa;

Aeroporto Caselle – stazione Porta Nuova: 26 minuti circa;

Aeroporto Caselle – stazione Porta Susa: 21 minuti circa.