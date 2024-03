Taxi Firenze – aeroporto: tariffe 2024 e numeri da chiamare

L’aeroporto di Firenze – Peretola è costantemente nella top-20 della classifica degli scali italiani per traffico passeggeri, ed è usato principalmente dai turisti che si recano nel capoluogo toscano, una delle città più visitate al mondo. È collegato alla stazione ferroviaria e al centro storico di Firenze con tram e autobus (presto arriverà anche il treno), tuttavia molti viaggiatori preferiscono utilizzare il taxi perché più comodo e veloce, anche se i costi sono maggiori. Vediamo quali sono le tariffe 2024 del tragitto in taxi Firenze – aeroporto e viceversa, e quali sono i numeri da chiamare per prenotare una vettura.

Aggiornamento del 1° marzo 2024 con le nuove tariffe taxi da Firenze all’aeroporto e viceversa in vigore dal 1° gennaio.



DOVE SI TROVA L’AEROPORTO DI FIRENZE?

Intitolato al celebre navigatore fiorentino Amerigo Vespucci, l’aeroporto di Firenze si trova nella frazione-sobborgo di Peretola e più precisamente nei pressi del quartiere Novoli, facente parte della circoscrizione di decentramento comunale denominata ‘quartiere 5 – Rifredi’. Lo scalo è posto in linea d’aria a 5,25 km a nord-ovest della stazione ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella e a 6 km dal Duomo della città toscana. L’aeroporto di Firenze è raggiungibile in macchina dall’autostrada A1 Milano – Napoli (uscita Firenze Nord) e dall’autostrada A11 Firenze mare (uscita Firenze Ovest – Peretola).



TAXI FIRENZE – AEROPORTO: TARIFFE 2024

All’aeroporto di Firenze i taxi sono disponibili nel piazzale Arrivi dell’aerostazione, in alternativa possono essere chiamati con numero RadioTaxi (vedi paragrafo successivo).

Tariffa fissa 2024 dall’aeroporto agli alberghi e alle destinazioni private poste all’interno dell’area centrale della città di Firenze e viceversa, aumentata dal 1° gennaio:

28,00 euro (standard)

(standard) 30,00 euro (festiva)

(festiva) 32,00 euro (notturna 22-6).

Escluso il supplemento bagaglio di 1,00 euro cadauno, applicabile per un massimo di 7,00 euro.

Per i viaggi da e per altre zone della città di Firenze si applica la tariffa chilometrica. Maggiori dettagli qui.

Il tempo di percorrenza tra l’aeroporto e il centro di Firenze è di circa 15 minuti.





TAXI FIRENZE – AEROPORTO: NUMERI DA CHIAMARE

I numeri RadioTaxi da chiamare per usufruire del servizio taxi da o per l’aeroporto di Firenze sono:

Cooperativa SO.CO.TA.: tel. 0554242 – app AppTaxi (Android e iOs).

– app AppTaxi (Android e iOs). Cooperativa CO.TA.FI: tel. 0554390 – app Taxi Move (Android e iOs).

DOVE TROVARE I TAXI A FIRENZE PER ANDARE IN AEROPORTO

Come detto, chi arriva in aeroporto a Firenze può trovare i taxi nel piazzale degli Arrivi o chiamarli usando i numeri e le app indicate.

Chi invece deve recarsi in aeroporto dalla città, può trovare le vetture taxi nei seguenti parcheggi posti in varie zone della città.

Taxi 4242 (SO.CO.TA.):

Acciaiuoli – Piazza Acciaiuoli (lato Via Senese)

Alberti – Piazza Alberti (edicola)

Beccaria – Piazza Beccaria (ang. Viale G. Italia)

Caccini – Via Caccini, davanti Bar Romani

Calatafimi – Viale Calatafimi (ang. Via Centostelle)

Careggi – Viale Uscita Area S.Luca (dietro N.I.C.)

Carissimi – Via Baracchini (davanti chiesa)

Cure – Piazza Delle Cure (ang. Viale Volta)

Donatello – Piazzale Donatello (ang. Via degli Artisti)

Ferrucci – Piazza Ferrucci (dietro edicola)

Francia – Piazza Francia

Giorgini – Piazza Giorgini (ang. Via Bandini)

Indipendenza – Piazza Indipendenza (ang. S.C. d’Alessandria)

Leopolda – Via Bausi (Stazione Leopolda)

Libertà – Piazza Della Libertà (ang. Cavour)

Mannelli – Via Mannelli (stazione Campo Marte)

Mazzini – Viale Mazzini (dietro fioraio)

Michelangelo – Piazzale Michelangelo (accanto Play Bar)

Mozzi – Piazza Dei Mozzi (ang. Lungarno Serristori)

Mugello – Viale Guidoni (angolo Via Mugello)

Novella – Piazza Santa Maria Novella (davanti museo del 900)

Ognissanti – P.za Ognissanti (davanti Hotel Excelsior)

Palazzo Giustizia – Viale Guidoni, 67 (uscita Tribunale)

Ponte Vecchio – Lungarno Acciaiuoli (ang. ponte Vecchio)

Palagio degli Spini – Via Palagio Degli Spini (dentro autonoleggi)

Parterre – Via Mafalda Di Savoia (lato opposto Mugnone)

Pier Vettori – Piazza Pier Vettori (ang. Viale Sanzio)

Piombino – Via Del Cavallaccio (parcheggio auto)

Puccini – Piazza G. Puccini (ang. Via Donizetti)

Rai – Largo De Gasperi (ang Lungarno Moro)

Rifredi – Stazione Rifredi (ang. Via dello Steccuto)

Roma – Via Roma (Caffè Gilli)

Romana – Piazzale di Porta Romana (ang. Poggio Imperiale)

Romito – Via Cosseria (ang. Romito)

Santa Croce – Piazza Santa Croce (alla fontana)

San Jacopino – Piazza San Jacopino (davanti Farmacia)

S. Marco – Piazza San Marco (lato edicola)

San Firenze – Via dei Leoni (ang. Piazza San Firenze)

S. Giovanni – Piazza S. Giovanni (ang. Via Roma)

Sasso – Piazza Duomo (ang. via del Proconsolo)

Sestese – Piazzale Davidsohn

Soprarno – Piazza Soprarno

Starnina – Via Starnina (alla rotonda)

Stazione – Piazza Della Stazione (lato biglietteria)

Talenti – Via Cecioni (ang. Viale Talenti)

Terzolle – Via Rosellini (angolo Via Dei)

Torregalli – Osp. Torregalli

Unità – Piazza dell’unità Italiana (davanti Hotel Baglioni)

Verga – Viale Giovanni Verga (lato opposto Via Gelli)

Vespucci – Via Il Prato (alla rotonda).

Taxi 4390 (CO.TA.FI.):

Acciaiuoli – Piazza Niccolò Acciaiuoli

Aeroporto – Aeroporto “Vespucci”

Alberti – Piazza Alberti

Barbadori – Borgo San Jacopo angolo Ponte Vecchio

Beccaria – Piazza Beccaria

Calatafimi – Viale Calatafimi

Careggi – Interno Ospedale (lato Oculistica)

Carissimi – Via Baracchini

Confine – Piazzale Davidsohn (Stazione FS Castello)

Cosseria – Via Cosseria

Cure – Piazza delle Cure

Donatello – Piazzale Donatello

Ferrucci – Piazza Ferrucci

Francia – Piazza Francia

Giorgini – Piazza Giorgini

Guidoni – Viale Guidoni (angolo Via Mugello)

Indipendenza – Piazza Indipendenza

Leopolda – Via Bausi

Libertà – Piazza della Libertà

Mannelli – Via Mannelli (Stazione FS Campo di Marte)

Mazzini – Viale Mazzini

Michelangelo – Piazzale Michelangelo

Montelungo – Piazzale Montelungo (Rampa Binario 16)

Mostra – Piazzale Bambini di Beslam

Mozzi – Piazza dei Mozzi

Ognissanti – Piazza Ognissanti

Palagio – Via Palagio Degli Spini

Parterre – Via Mafalda Di Savoia

Ponte Vecchio – Lungarno Acciaiuoli / Ponte Vecchio

Pio Fedi – Via Pio Fedi

Piombino – Via Del Cavallaccio

Pistoiese – Via Pistoiese

Pratese – Via Pratese (discoteca Tenax)

Puccini – Piazza Puccini

Rai – Largo De Gasperi

Rifredi – Via dello Steccuto (Stazione FS Rifredi)

Santa Croce – Piazza Santa Croce

San Jacopino – Piazza San Jacopino

S. Marco – Piazza San Marco

San Giovanni – Piazza San Giovanni (angolo Via Roma)

Santa Maria Novella – Piazza Santa Maria Novella

Sasso – Piazza Duomo angolo Via Proconsolo

Starnina – Via Starnina

Stazione – Piazza Stazione (Stazione FS Centrale SMN)

Terzolle – Via Rosellini angolo Via Dei

Torregalli – Osp. Torregalli

Tribunale – Viale Guidoni angolo Via Carlo Magno

Unità – Piazza dell’Unità Italiana

Varietè – Via Generale Dalla Chiesa

Verga – Viale Verga

Vespucci – Via Il Prato

Vettori – Piazza Pier Vettori

Roma – Via Roma

Romana – Piazzale di Porta Romana.