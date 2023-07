Taxi dall’aeroporto: dove costa meno nelle città europee?

Molti viaggiatori prendono il taxi dall’aeroporto per raggiungere il centro città, considerando questo mezzo giustamente più comodo e veloce rispetto a treni e autobus. Ovviamente il taxi costa di più, tuttavia le tariffe adottate nelle principali città europee sono spesso diverse e neppure di poco, con differenze non sempre giustificate dal costo della vita più alto o più basso.

TAXI DALL’AEROPORTO IN CITTÀ: I NUMERI IN EUROPA

Maggiori dettagli si possono scoprire grazie a FreeNow, che ha stilato la classifica delle città il cui centro è più distante dall’aeroporto e il relativo costo della corsa. L’analisi dei viaggi in taxi dall’aeroporto al centro città mostra le tariffe medie e fisse per la corsa, nonché la distanza e la durata di tali spostamenti, rivelando che nella maggior parte dei casi i viaggiatori devono aspettarsi una corsa media di 30-40 minuti dall’aeroporto e i prezzi possono variare da 20 a 60 euro a seconda della sua posizione. Nell’infografica in basso (cliccate sull’immagine per visualizzarla a tutto schermo) potete verificare le distanze e consultare le diverse tariffe praticate nelle varie città, controllando direttamente dove si paga di più e di meno.

TAXI DALL’AEROPORTO IN CITTÀ: MILANO TRA LE PIÙ CARE

Ad esempio se state programmando una vacanza estiva a Milano con arrivo a Malpensa, dovete prepararvi ad affrontare un lungo viaggio in taxi: infatti, questo aeroporto è uno dei più distanti dal centro cittadino in Europa, e per questo risulta anche tra le città con le tariffe più alte. Altre città il cui aeroporto è distante dal centro sono Londra, Monaco di Baviera o Berlino, i cui aeroporti principali si trovano a meno di 40-50 km dal centro della città, e perciò hanno tariffe per la tratta in taxi dall’aeroporto molto alte (60-130 euro).

Se invece ambite a un viaggio comodo e low cost, la Polonia è la scelta perfetta: infatti, si assicura il primo posto nella classifica delle tariffe più basse della tratta dall’aeroporto al centro tra tutti i Paesi verificati da Free Now, con una media di 10 euro tra Varsavia, Cracovia e Danzica. Allo stesso tempo, trascorrerete il minor tempo in taxi, poiché gli aeroporti polacchi si trovano in media a soli 15 km dal centro città.

TARIFFE TAXI AEROPORTO: L’ESEMPIO VIRTUOSO DELLA POLONIA

A questo proposito è giusto sottolineare che la Polonia riesce a proporre prezzi mediamente più bassi non tanto per il costo della vita (che ormai è allineato o perfino superiore alle maggiori metropoli europee, con l’inflazione che galoppa oltre il 15%) ma perché le licenze dei taxi sono state moltiplicate anno dopo anno, favorendo la concorrenza. Del resto in Polonia l’acquisizione di una licenza è praticamente a costo zero e segue un corso organizzato dai Comuni: a Cracovia, per esempio, le nuove licenze rilasciate sono migliaia (e durano 10 anni). Non c’è ovviamente il monopolio dei taxi pubblici, come in Italia, ma i driver hanno la possibilità di usare tutte le app (Free Now, Uber, Bolt, ecc.) e scegliere la corsa più conveniente per loro. E sono così tanti che trovare un taxi è facilissimo. Insomma, tutto il contrario dell’Italia, che in quest’ambito è ferma ancora agli anni ‘50 (inclusa la particolare ‘allergia’ dei tassisti verso il Pos).

Rispetto ai colleghi italiani, i driver polacchi hanno l’unico vantaggio dei costi assicurativi RCA più bassi e anche il carburante costa leggermente meno, ma nulla che giustifichi la differenza di tariffa tra i due Paesi.

TAXI DALL’AEROPORTO IN CITTÀ: IN ITALIA LE CORSE AUMENTANO (MA LE VETTURE NON BASTANO)

Nonostante i prezzi alle stelle, sempre secondo il report di Free Now, nel 2022 in Italia le corse in taxi dall’aeroporto al centro città sono aumentate del +143% rispetto all’anno precedente, complice anche il decadimento delle restrizioni dovute alla pandemia. Gran parte delle corse, ben il 57%, è partita dagli aeroporti romani di Fiumicino e Ciampino. Anche il 2023 non sembra voler abbandonare questo trend positivo: rispetto al primo semestre del 2022, quest’anno le corse hanno già registrato un aumento del +18% anno su anno. In realtà l’aumento risulterebbe persino maggiore ma spesso il numero di vetture disponibili non riesce a soddisfare le richieste. Ci vorrebbero più taxi, più licenze. Magari aprire ai privati. Ma sono soluzioni troppo semplici per un Paese notoriamente farraginoso come il nostro.