Tassa sul traffico New York: come funziona e chi la paga

Similmente alla Congestion charge di Londra e, in qualche maniera, all’Area C di Milano, anche New York avrà presto la sua ‘tassa sul traffico’, ossia un pedaggio per attraversare una determinata zona della città. Già annunciata da mesi, la misura anti-inquinamento ha avuto adesso il via libera della Federal Highway Administration, che ha approvato la valutazione ambientale della New York Metropolitan Transportation’s Authority, aprendo ufficialmente il periodo di 30 giorni necessario affinché il piano venga sottoposto a una consultazione pubblica. Se non ci saranno intoppi, la tassa diventerà effettiva in meno di un anno.

TASSA SUL TRAFFICO NEW YORK: DOVE

La tassa sul traffico non riguarda ovviamente l’intero territorio della metropoli newyorkese ma un determinato quartiere di Manhattan il cui traffico risulta particolarmente congestionato: si tratta di Lower Manhattan, situato geograficamente nella punta meridionale dell’omonima isola e che ne rappresenta il cuore finanziario e culturale. Il quartiere ospita infatti il Financial District, con Wall Street e la Federal Reserve Bank of New York, nonché la Freedom Tower e il World Financial Center. Fino al 2001 c’era pure il World Trade Center con le sue due torri gemelle. Nelle intenzioni il Congestion Pricing Plan di New York porterà tre importanti benefici: riduzione del traffico, riduzione dell’inquinamento e maggiori fondi a disposizione del trasporto pubblico, con vantaggi per l’intera comunità.

“È giunta l’ora della tassa sul traffico”, ha dichiarato Janno Lieber, presidente della Metropolitan Transportation’s Authority, “New York è la città più congestionata degli Stati Uniti. Le ambulanze non riescono a raggiungere gli ospedali, i mezzi dei pompieri non riescono a raggiungere gli incendi. Dobbiamo fare qualcosa”.

NEW YORK: LA TASSA SUL TRAFFICO COSTERÀ FINO A 23 DOLLARI AL GIORNO

Secondo le stime della stessa Authority, il provvedimento servirà a ridurre il traffico veicolare del 15-20%, promuovendo di conseguenza l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico. Il maggiore uso dei mezzi pubblici produrrà maggiori incassi per 1-1,5 miliardi di dollari che saranno destinati esclusivamente a finanziare una parte del programma di investimenti infrastrutturali, volto soprattutto a migliorare i servizi della metropolitana. Ma quanto costerà la tassa sul traffico a New York? Le tariffe non sono ancora definitive ma quelle proposte dalla Metropolitan Transportation’s Authority sono parecchio alte, pur considerando il costo della vita di NY non proprio a buon mercato: nelle ore di punta, cioè dalle 6 del mattino alle 8 della sera, il ticket d’ingresso oscillerebbe da 9 a 23 dollari (20,52 euro al cambio attuale) per le auto e da 12 a 82 dollari per i camion. Più economici i pedaggi notturni: soltanto 5 dollari. Il biglietto sarà giornaliero.

TASSA SUL TRAFFICO NEW YORK: DEROGHE E SCONTI

Naturalmente la tassa non sarà per tutti visto che il Congestion Pricing Plan prevede deroghe, sconti e riduzioni per diverse categorie di utenti. Ad esempio taxi e NCC non dovrebbero pagare nulla, così come i mezzi di soccorso e i veicoli al servizio di persone disabili, mentre i pendolari in arrivo dal New Jersey o dagli altri quartieri della metropoli potranno usufruire di una serie di agevolazioni. Inoltre la tassa sarà totalmente detraibile per i residenti di Lower Manhattan con reddito annuo inferiore a 60 mila dollari.

Inutile dire che ci sono anche delle voci critiche: in particolare i residenti di New York che vivono a nord dell’area sottoposta a pedaggio temono che gli automobilisti, per aggirare la nuova tassa, ingolferanno i loro quartieri, peraltro non privi di problemi di smog. Ad esempio nel Bronx si teme che i pedaggi possano spingere ancora più camion sulla Cross Bronx Expressway, un’arteria già ampiamente soffocata dal traffico e che è accusata di causare alcuni dei peggiori tassi di asma nello Stato. E il governatore Phil Murphy del New Jersey ha definito ‘ingiusta e sconsiderata’ la decisione della Federal Highway Administration di dare l’ok al Congestion Pricing Plan di Lower Manhattan, aggiungendo che sta valutando attentamente tutte le opzioni legali per fermare il provvedimento.