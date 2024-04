Suzuki per la Giornata della Terra 2024: raccolti 1.640 kg di rifiuti

Suzuki Italia ha organizzato per il 13° anno consecutivo un’iniziativa green in occasione della Giornata Mondiale della Terra 2024, coinvolgendo dipendenti e aziende locali nella bonifica dell’area circostante la sede a Torino. Grazie a una delle varie iniziative solidali per l’ambiente, sono stati raccolti rifiuti per oltre una tonnellata e mezza.

LA GIORNATA DELLA TERRA CON SUZUKI ITALIA

Per celebrare la Giornata Mondiale della Terra, Suzuki Italia ha invitato i suoi dipendenti e aziende locali a partecipare alla bonifica dell’area circostante la sede, situata in provincia di Torino. Armarsi di guanti e pinze telescopiche è stato il primo passo per raccogliere rifiuti di ogni genere sparsi nell’area. In soli 3 ore di lavoro, sono state raccolte 1,64 tonnellate di rifiuti, dimostrando che l’impegno concreto può portare a risultati significativi per l’ambiente.

PARTECIPAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

La giornata di bonifica ha visto la partecipazione di 105 volontari, di cui 67 provenienti da Suzuki Italia, insieme a dipendenti di aziende locali che condividono la stessa sensibilità ambientale. Questa partecipazione attiva evidenzia l’importanza della sensibilizzazione e della collaborazione della comunità nella cura e protezione dell’ambiente.

Il risultato di questa edizione, con 1640 kg di rifiuti raccolti, testimonia l’efficacia del messaggio di sensibilizzazione diffuso da Suzuki sul territorio. La diminuzione del peso totale dei rifiuti rispetto agli anni precedenti è un segnale positivo, indicando una maggiore consapevolezza e azione preventiva nella gestione dei rifiuti.

SUZUKI: UN IMPEGNO CONCRETO PER L’AMBIENTE

Il progetto Save the Green si inserisce in un piano più ampio di attività volte alla tutela dell’ambiente, sia a livello nazionale che globale, promosso da Suzuki. Queste iniziative includono eventi come

#suzukirisparmioenergetico,

#SuzukiGreenFriday,

#SuzukiBikeDay,

#Pulifondali e #Pulispiagge,

#SuzukiCleanUp,

dimostrando un impegno costante e poliedrico per la sostenibilità ambientale. Ogni giorno può essere il giorno ideale per fare qualcosa di positivo per l’ambiente, partendo da piccoli gesti, come non gettare rifiuti dal finestrino dell’auto, ma raccoglierli nella tasca dello sportello e smaltirli una volta arrivati a destinazione.