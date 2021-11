Super Green Pass: quando entra in vigore, cosa prevede

In arrivo il Super Green Pass: quando entra in vigore e cosa prevede il nuovo meccanismo che limita la vita sociale alle persone non vaccinate

Il preoccupante aumento dei contagi da Covid-19 verificatosi nelle ultime settimane, anche se con numeri inferiori rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ha convinto il Governo italiano a introdurre nuove misure per limitare la circolazione del virus. Misure che dovrebbero in gran parte riguardare solo le persone non vaccinate contro il Coronavirus mediante un utilizzo più restrittivo del Green Pass, che diventerebbe appunto un Super Green Pass. Scopriamo quando entra in vigore il SGP e cosa prevede.

SUPER GREEN PASS: COSA PREVEDE

Il decreto sul cosiddetto Super Green Pass potrebbe arrivare già tra il 24 e il 25 novembre 2021 ed entrare in vigore a fine mese, in tempo per coprire dicembre e le festività natalizie. Il meccanismo dovrebbe basarsi essenzialmente su due cardini:

– escludere quasi del tutto il tampone (molecolare o rapido) dal Green Pass, tranne per l’accesso ai luoghi di lavoro. In pratica il nuovo Super Green Pass consentirebbe di entrare nei locali pubblici come bar, ristoranti, cinema, teatri, stadi, piscine, palestre, discoteche e impianti sciistici, oppure di salire sui mezzi pubblici a lunga percorrenza, solo alle persone vaccinate o guarite dal Covid. Mentre il tampone permetterebbe soltanto di recarsi al lavoro;

– nel contempo l’uso del Super Green Pass verrebbe esteso ad altri luoghi e attività come i trasporti pubblici a media percorrenza (treni e bus regionali) e gli alberghi e le altre strutture ricettive.

SUPER GREEN PASS: QUANDO ENTRA IN VIGORE

Come detto, Governo e Regioni vogliono fare in fretta e prevedono di fare entrare in vigore il Super Green Pass entro fine novembre, possibilmente già da lunedì 29. Ma dove sarebbe valido il nuovo meccanismo? Questo è (ancora) un bel dilemma: i fautori della linea dura spingerebbero per l’introduzione del SGP già in zona bianca, mentre altri sono per l’applicazione solo in zona gialla o perfino arancione. Su questo punto il premier Mario Draghi dovrà mediare tra le diverse fazioni.

Ricordiamo che al momento attuale tutte le regioni italiane sono in zona bianca (tranne alcuni territori che stanno subendo restrizioni in base a delle ordinanze locali). Tuttavia la situazione è in peggioramento e, salvo improbabili sorprese, il Friuli Venezia Giulia e la provincia autonoma di Bolzano dovrebbero passare in zona gialla a strettissimo giro di posta (la conferma si avrà venerdì 26 novembre). Altre regioni a rischio, anche se non imminente, sono Calabria, Lazio e Marche. Ma un po’ tutte osservano numeri in crescita. Qui spieghiamo meglio il meccanismo del passaggio tra le varie fasce a colori.

AUMENTO CONTAGI COVID: ALTRE POSSIBILI MISURE

A parte l’introduzione del Super Green Pass il Governo starebbe pensando a ulteriori misure per frenare l’aumento dei contagi Covid, che riguarderebbero però tutti i cittadini, anche vaccinati e guariti. Per il momento si tratta soltanto di ipotesi, ne sapremo di più dopo il Consiglio dei Ministri che affronterà l’argomento:

– mascherine obbligatorie all’aperto anche in zona bianca;

– obbligo di vaccinazione per l’intero comparto difesa e sicurezza (500.000 dipendenti) e per il personale scolastico (1,2 milioni di persone);

– validità del Green Pass o Super Green Pass diminuita a 9 o 6 mesi;

– via libera alla terza dose di vaccino anti-Covid per tutti gli over 18 anni e ad almeno 5 mesi di distanza dalla seconda dose.