Strisce blu Salerno: orari, tariffe e permessi

La sosta su strada nel centro di Salerno è prevalentemente a pagamento con stalli delimitati dalle ben note strisce blu. Tuttavia le tariffe e gli orari non sono sempre gli stessi ma possono differire in base alla zona, scopriamo pertanto tutto quello che c’è da sapere sulle strisce blu di Salerno e sui permessi per residenti e non.

STRISCE BLU SALERNO: ORARI E TARIFFE

Il piano della sosta tariffata nella città di Salerno è suddiviso in 9 zone, all’interno delle quali, come detto, vengono applicate tariffe orarie diverse. Il pagamento della sosta è dovuto solamente negli orari di attivazione delle strisce blu, mentre al di fuori di questi orari il parcheggio è gratuito.

Zona 1

Tariffe: € 1,00/1h o frazione – € 2,00/1h o frazione.

Tipologia veicolo: autovettura

Orario: 8:00 – 21:00 (tutti i giorni tranne la domenica).

NB: la tariffa da 2,00 euro è valida in Piazza M. Luciani e Via Lista tutti i giorni con orario dalle 8:00 alle 3:00.

Zona 2

Tariffe: € 0,80 primi 30 minuti – € 2,00/h ogni ora successiva o frazione.

Tipologia veicolo: autovettura

Orario: 8:00 – 3:00 (tutti i giorni).

NB: incluso tratto di Lungomare Trieste compreso tra Piazza Umberto I e Piazza Cavour.

Zona 3

Tariffe: € 1,00/1h o frazione

Tipologia veicolo: autovettura

Orario: 8:00 – 21:00 (tutti i giorni tranne la domenica e festivi).

Zona 4

Tariffe € 0,80 primi 30 minuti – € 2,00/h ogni ora successiva o frazione.

Tipologia veicolo: autovettura.

Orario: 8:00 – 3:00 (tutti i giorni).

NB: incluso tratto di Corso Garibaldi antistante BNL.

Zona 5

Tariffe € 1,00/1h o frazione.

Tipologia veicolo: autovettura.

Orario: 8:00 – 21:00 (tutti i giorni tranne la domenica e festivi).

Zona 6

Tariffe € 0,80 primi 30 minuti € 2,00/H ogni ora successiva o frazione.

Tipologia veicolo: autovettura.

Orario: 8:00 – 3:00 (tutti i giorni).

NB: incluse Via Aquaro e Piazza di V. Veneto.

Zona 7

Tariffa € 1,00/h o frazione.

Tipologia veicolo: autovettura.

Orario: 8:00 – 21:00 (tutti i giorni tranne la domenica e festivi).

NB: incluse Via Mosca e Via Caterina Alessandrina.

Zona 8

Tariffa: € 1,00/1h o frazione.

Tipologia veicolo: autovettura.

Orario: 8:00 – 21:00 (tutti i giorni tranne la domenica e festivi).

NB: inclusa Via F. Pinto. Tale tariffa è valida in Piazza Casalbore, Via Piave, Piazza Cav. di V. Veneto anche la domenica e festivi.

Zona 9

Tariffa: € 1,00/1h o frazione.

Tipologia veicolo. autovettura.

Orario: 8:00 – 21.00 (tutti i giorni tranne la domenica e festivi).

Clicca qui per maggiori informazioni. Trovi anche gli orari e le tariffe delle zone di interscambio e delle aree perimetrate automatizzate e non automatizzate.

La seguente mappa riporta l’ubicazione esatta delle 9 zone e delle zone di interscambio.

STRISCE BLU SALERNO: ABBONAMENTI E PERMESSI

Gli interessati possono acquistare abbonamenti per le aree perimetrate automatizzate e non automatizzate, nonché richiedere permessi speciali.

Sono in vendita abbonamenti mensili, diurni e notturni, per le aree perimetrate automatizzate con prezzi da 30 a 120 euro a seconda della tipologia di abbonamento. Il costo per gli abbonamenti, sempre mensili, delle aree perimetrate non automatizzate varia invece da 12 a 50 euro. Maggiori informazioni qui.

Di seguito le categorie che possono richiedere i permessi speciali con il relativo costo:

auto di proprietà del Comune di Salerno o delle società partecipate: gratuito;

autovetture di rappresentanti istituzionali: 250 euro (validità annuale in tutte le zone);

autovetture personali utilizzate per esigenze di servizio da personale di Forze armate e di Polizia: 120 euro (validità annuale in tutte le zone) o 50 euro (validità annuale in una sola zona);

autovetture personali in utilizzo a soggetti che svolgono attività di notificazione atti: 50 euro (validità annuale in tutte le zone);

autovetture personali in utilizzo a soggetti che svolgono attività di interesse o rilevanza pubblica e sociale: 250 euro (validità annuale in tutte le zone);

autovetture dei consiglieri comunali: 50 euro (validità annuale, esclusivamente dal lunedì al venerdì all’interno delle zone 1 e 2);

autovetture ibride: 30 euro (validità annuale, la sosta è consentita lungostrada e nelle aree non automatizzate;

autovetture elettriche: 10 euro (validità annuale, la sosta è consentita lungostrada e nelle aree non automatizzate. Nell’area Concordia la sosta è consentita solo negli stalli riservati alla ricarica e per il tempo strettamente necessario a tale operazione):

permessi rosa: 30 euro (validità fino a 3 mesi dopo il parto, sono rilasciati a donne in stato di gravidanza con residenza nel Comune di Salerno);

permessi per famiglie numerose: 50 euro (validità annuale, sono rilasciati a nuclei familiari con oltre i tre figli conviventi).

Importante: nessun permesso abilita alla sosta gratuita nelle aree automatizzate (Park Concordia, Mazzini, Sottopiazza; Foce Irno, Foce Irno Interrato, Robertelli) e in PARK Amendola.

STRISCE BLU SALERNO: DOVE ACQUISTARE TICKET, ABBONAMENTI E PERMESSI

I ticket per parcheggiare nelle strisce blu a Salerno possono essere acquistati tramite gli appositi parcometri (qui la lista completa). In alternativa è possibile pagare la sosta con il proprio smartphone, utilizzando numerose app tra cui Mooney Go, MyCicero, EasyPark e Telepass.

Invece abbonamenti e permessi possono essere acquistati o rinnovati mediante card ricaricabili disponibili presso numerosi punti vendita autorizzati, come edicole e tabaccherie.