Stresa Classica 2024, Mafra ferma il tempo per le auto più eleganti

Il fascino senza tempo delle auto si riunisce quest’anno nel suggestivo scenario di Stresa Classica 2024, durante il quale si terrà il prestigioso Concorso internazionale d’eleganza per automobili classiche. L’evento, che si svolgerà nei giorni 9 e 10 marzo, vedrà Mafra brillare tra le auto classiche come main sponsor, offrendo un caloroso benvenuto a tutti i partecipanti e un Welcome kit in omaggio.

STRESA CLASSICA 2024: LA SELEZIONE DELLE AUTO

Organizzato dal Milano Historic Cars Club & Youngtimer Club Milano, Stresa Classica 2024 è un’ode alla bellezza senza tempo delle auto che hanno segnato epoche passate e hanno catturato gli animi degli appassionati di ogni generazione. Cinquanta vetture selezionate dalla giuria competono in due categorie principali:

le Classiche , prodotte fino al 1985 ;

, prodotte ; le Youngtimer, che abbracciano il periodo dal 1993 al 2004.

Entrambe le categorie sono ulteriormente suddivise per garantire una competizione coinvolgente. Le Classiche sono divise in quattro categorie basate sull’anno di produzione, mentre le Youngtimer in base al tipo di carrozzeria: Berline, Coupé, Spider e Granturismo.

WELCOME KIT MAFRA A STRESA CLASSICA 2024

L’arrivo dei partecipanti sarà salutato dagli archi gonfiabili distintivi di Mafra. Inoltre ogni partecipante riceverà il Welcome Kit Mafra. Questo kit include il portabadge, un cappellino Mafra 3D e racchiusi in un’elegante borsa argentata dei prodotti di elevata qualità utili in viaggio o durante occasioni esclusive come Stresa Classica 2024:

il pulitore Waterless di Mafra, ideale per il lavaggio auto senz’acqua delle vetture;

il panno Heavy Work, perfetto per un’accurata pulizia dell’abitacolo e dell’esterno dell’auto, poiché trattiene le più piccole particelle di sporco e polvere grazie alle sue fitte fibre che non danneggiano la carrozzeria;

PROGRAMMA STRESA CLASSICA 2024: ELEGANZA E COMPETIZIONE

Il programma di Stresa Classica 2024 offre momenti indimenticabili sia per gli appassionati che per il pubblico.