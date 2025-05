Strade chiuse per la Roma Race 2025: elenco vie e deviazioni

Domenica 11 maggio 2025 si corre a Roma la 26^ edizione della Race for the Cure, l’ormai celebre maratona per promuovere la lotta ai tumori del seno che prevede la tradizionale passeggiata di 2 km e la corsa di 5 km aperta a tutti, oltre alla gara di 10 km riservato agli atleti. Sono attesi circa 100.000 partecipanti. Per l’occasione saranno chiuse diverse strade della Capitale e deviati numerosi bus, tutti i dettagli nei prossimi paragrafi.

MAPPA, ORARI E PERCORSO RACE FOR THE CURE 2025 A ROMA

Come detto, la Race for the Cure di Roma prevede tre diverse competizioni, ognuna con chilometraggio e itinerario diverso:

10 km competitiva per chi ama correre e mettersi alla prova;

competitiva per chi ama correre e mettersi alla prova; 5 km non competitiva per chi vuole partecipare con ritmo e cuore;

non competitiva per chi vuole partecipare con ritmo e cuore; 2 km di passeggiata per vivere l’emozione della Race passo dopo passo, anche in famiglia.

In tutti i casi l’appuntamento è alle ore 8:00 nella cornice del Circo Massimo per l’apertura del Villaggio Race con le ultime iscrizioni, il ritiro delle borse gara, gli stand informativi e le attività per grandi e piccini. Il via alle competizioni sarà dato invece alle ore 10:00 da via Petroselli (Bocca della Verità). Infine alle 11:30 si tornerà al Villaggio Race per la cerimonia di premiazione e il momento dedicato alle Donne in Rosa.

Clicca sulla seguente immagine per visualizzare la mappa e il percorso della Roma Race for the Cure 2025.

ROMA: STRADE CHIUDE AL TRAFFICO PER LA RACE FOR THE CURE 2025

Le strade interessate da temporanee chiusure al traffico domenica 11 maggio 2025 per la Race for the Cure saranno:

via Petroselli, via del Teatro Marcello, piazza dell’Aracoeli, via di San Venanzio, via di San Marco, via delle Botteghe Oscure, via Florida, largo di Torre Argentina, corso Vittorio, piazza del Gesù, via del Plebiscito, piazza Venezia, via del Corso, via del Babuino, via dei due Macelli, largo del Tritone, il Traforo, via Milano e via Nazionale, via dei Serpenti, via degli Annibaldi, via Nicola Salvi, via delle Terme di Tito, via del Monte Oppio, via delle Terme di Traiano, piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale delle Terme di Caracalla e via Baccelli.

Tuttavia, per consentire gli allestimenti e la messa in sicurezza del percorso, già dalle 14:00 di sabato sarà chiusa via dei Cerchi (nel tratto da via Ara Massima di Ercole/via di San Teodoro a piazza Bocca della Verità). Dalla mezzanotte di sabato, poi, si completerà la chiusura dell’intera via dei Cerchi.

A seguire, dalle 4:30 del mattino di domenica 11 chiuderà via Petroselli e, a seguire (dalle 6:30), via di San Gregorio, Porta Capena, via Baccelli e viale delle Terme di Caracalla. Poi, dalle 7:00, la limitazione alla circolazione si estenderà su via del Circo Massimo, via della Greca e piazza Bocca della Verità. Dalle 9:00 ci sarà la chiusura al traffico veicolare dell’intero percorso della manifestazione.

Le riaperture inizieranno alle 14:30 per completarsi entro le 15:30.

BLOCCO TRAFFICO ROMA RACE 2025: DEVIAZIONI TRAM E BUS

Per lasciare spazio alla manifestazione, saranno modificati (deviati o limitati) anche i percorsi di trentotto linee di tram e bus:

3, 8, H, 23, 30, 40, 44, 46, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 64, 70, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 190F, 280, 492, 628, 715, 716, 781, 916F, C3, N716, NMC e NME. Le tre linee N si sposteranno nella notte tra sabato e domenica.

Per la chiusura di via dei Cerchi, dalle 14:00 di sabato si sposteranno i bus di 81, 118, 160 e C3.

Ulteriori informazioni sulle deviazione dei mezzi pubblici per la Race for the Cure 2025 sono disponibili sul sito dell’Atac.