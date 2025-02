Strade chiuse per la maratona Roma – Ostia: tutte le modifiche

Domenica 2 marzo 2025 si corre la mezza maratona Roma – Ostia e l’amministrazione capitolina ha disegnato per l’occasione un piano mobilità che prevede strade chiuse, divieti di sosta e modifiche di percorso dei mezzi pubblici. All’edizione numero 50 della corsa podistica sono iscritte circa 13 mila persone, con partenza dall’Eur e arrivo sul litorale ostiense dopo aver percorso i canonici 21,097 km.

IL PERCORSO DELLA MEZZA MARATONA ROMA – OSTIA

Il percorso della mezza maratona Roma – Ostia parte dunque in zona Eur da via Cristoforo Colombo, di fronte al PalaEur all’altezza di viale dell’Umanesimo, e si snoda per le strade dell’omonimo quartiere. I partecipanti attraverseranno il ponte sul laghetto dell’Eur, proseguiranno per viale Europa e passeranno per l’incrocio di viale Tupini, arriveranno a largo Kemal Ataturk, poi di nuovo in viale dell’Umanesimo, via del Ciclismo, viale della Tecnica. Inoltre il tracciato della mezza maratona interesserà via dei Primati Sportivi, viale dell’Oceano Pacifico fino a incrociare la via Cristoforo Colombo e da quel punto in poi si proseguirà verso Ostia.

STRADE CHIUSE 2 MARZO 2025 PER LA ROMA – OSTIA

Le prime chiusure al traffico scatteranno alle 4:00 di domenica mattina, 2 marzo 2025, per permettere l’allestimento delle strutture nella zona di partenza. Sarà quindi chiusa al traffico via Cristoforo Colombo (direzione Ostia) nel tratto compreso tra viale Europa e viale dell’Oceano Pacifico. Ecco il successivo cronoprogramma:

alle 7:00 è previsto il raduno degli atleti in via Cristoforo Colombo (altezza viale America);

alle 8:00 ci sarà la chiusura di via Cristoforo Colombo (in direzione Ostia) all’altezza di piazzale 25 marzo 1957;

alle 8:50 avverrà la partenza della gara paralimpica;

alle 9:00 sarà dato il via alla gara sulla distanza dei 21,097 km;

alle 11:30 terminerà lo smontaggio delle strutture nella zona di partenza e verrà riaperta al traffico veicolare di via Cristoforo Colombo direzione Ostia, nel tratto compreso tra viale America e via di Mezzocammino;

alle 13:30 terminerà la gara sportiva;

alle 16:00 è prevista la conclusione della manifestazione e la riapertura al traffico di tutte le strade interessate dall’evento.

Lungo le strade interessate dalla mezza maratona Roma – Ostia sono previsti anche dei divieti di sosta, attenzione quindi alla segnaletica.

MEZZA MARATONA ROMA – OSTIA 2025: MODIFICHE AL PERCORSO DEI BUS

Per quel che riguarda le modifiche al trasporto pubblico di Roma, dalle 7:30 del 2 marzo sono previste deviazioni di percorso per le linee 06, 014, 016F – 070 – 30 – 31 – 73 – 671 – 700 – 705 – 706 – 708 – 709 – 712 – 714 – 762 – 763L – 767 – 779F – 780 – 788 – 791 – C7 – C13 – n070 (deviata nella notte tra sabato 1 e domenica 2 marzo). Da inizio servizio di domenica e fino alle 16:00 sarà deviata anche la linea 014. Ulteriori informazioni qui.

Va tenuto presente che sabato 1 marzo, dalle 7:30, avranno inizio le operazioni di allestimento delle strutture di fine gara, in piazzale Cristoforo Colombo, con una prima deviazione, dalle 7:30 a fine servizio, per le linee 06, 014, 070 e n070.

Nella giornata di domenica 2 marzo saranno inoltre deviate, in zona Eur, le linee di bus 771, 777 e 778.

La 771, direzione Castello della Magliana, da viale Boston proseguirà su viale Europa, viale dell’Arte, viale dell’Artigianato e via delle Tre Fontane. In direzione opposta, da viale del Pattinaggio proseguirà su via delle Tre Fontane, viale dell’Artigianato, viale dell’Arte e viale America (capolinea).

La 777, tra piazzale dell’Agricoltura e viale Egeo transiterà su via delle Tre Fontane e viale di Val Fiorita.

La 778, verso il capolinea di Beata Vergine del Carmelo da viale Europa continuerà su viale dell’Arte, viale dell’Artigianato, via delle Tre Fontane, viale di Val Fiorita e viale Egeo (da qui percorso abituale). In direzione opposta, percorso da viale dell’Oceano Indiano su viale Egeo, viale di Val Fiorita, via delle Tre Fontane, viale dell’Artigianato, viale dell’Arte, viale America (da qui consueto itinerario).