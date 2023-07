Strade Anas: parte il piano mobilità estiva 2023, cosa prevede

Dallo scorso fine settimana è partito ufficialmente il piano mobilità estiva 2023 sulle strade ANAS, che prevede iniziative e misure per minimizzare i disagi della circolazione stradale, ridurre le criticità legate all’aumento del traffico e migliorare l’assistenza agli automobilisti. Nelle prossime righe riepiloghiamo tutti i provvedimenti del Piano ANAS mobilità estiva 2023.

AUTOSTRADE E STRADE STATALI GESTITE DA ANAS

L’ANAS (Azienda Nazionale Autonoma delle Strade) ha in concessione la gestione della rete stradale nazionale. In particolare la società gestisce e controlla una rete di 32.528 km di strade statali, autostrade e raccordi autostradali in gestione diretta, compresi svincoli e complanari, divise in compartimenti regionali di competenza. Le statali di competenza dell’ANAS hanno una lunghezza di circa 25.362 km, a cui si aggiungono 285 km di strade in corso di classifica o declassifica. Le autostrade gestite da ANAS coprono invece 1.220 km + 354 km di raccordi autostradali. Queste autostrade, tutte senza pedaggio tranne la A24 e la A25, sono:

A2 Salerno – Reggio Calabria (Autostrada del Mediterraneo)

A2 Diramazione Napoli

A2 Diramazione Reggio Calabria

A18 Diramazione di Catania

A19 Palermo – Catania

A19 Diramazione per via Giafar

A29 Palermo – Mazara del Vallo

A29 Diramazione Alcamo – Trapani

A29 Diramazione per Birgi

A29 Diramazione per Punta Raisi

A29 Raccordo per via Belgio

A90 Grande Raccordo Anulare di Roma

A91 Roma – Aeroporto di Fiumicino

Autostrada Catania – Siracusa

Autostrada Sistiana – Rabuiese

A24 Roma – L’Aquila – Teramo (a pedaggio)

A25 Torano – Pescara (a pedaggio).

STRADE ANAS: IL PIANO MOBILITÀ ESTIVA 2023

Di seguito riportiamo le misure principali del Piano mobilità estiva 2023, ricordando che per garantire la sicurezza del viaggio agli utenti stradali, ANAS dispone di una Sala Situazioni nazionale di coordinamento attiva h24 e di 21 sale operative territoriali (h24 e h12), tra cui quella dell’autostrada A2 Salerno – Reggio Calabria, che opera in affiancamento alla Polizia Stradale.

Bollettino giornaliero ANAS: ogni giorno, sul sito web di ANAS, viene pubblicato il bollettino aggiornato del traffico sia in formato testuale che video. Per ulteriori informazioni sulla viabilità stradale e autostradale nazionale, si possono contattare i numeri gratuiti del CCISS 1518 e di ANAS 800.841.148.

Calendario con le previsioni di traffico e i divieti di circolazione dei mezzi pesanti: in collaborazione con Viabilità Italia della Polizia Stradale gli utenti possono visualizzare il prospetto delle previsioni del traffico fino al 10 settembre 2023, con i vari bollini in base al grado di criticità (rosso, nero, ecc.), completo del calendario delle giornate in cui vige il divieto di circolazione dei mezzi pesanti.

Cantieri su strade e autostrade: con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti e ridurre i disagi per gli automobilisti, ANAS sta procedendo a ridurre, dove possibile, i cantieri presenti sulla rete stradale e autostradale di sua competenza. Tuttavia non tutti i cantieri possono essere rimossi, di conseguenza ANAS ha predisposto l’elenco dei cantieri inamovibili regione per ragione, affinché gli utenti possano regolarsi di conseguenza.

STRADE ANAS ESTATE 2023: CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE

“Basta con le distrazioni. Basta con l’uso del cellulare. Basta con l’uso di alcol e droghe”: mettersi alla guida dell’auto è un atto di responsabilità e di rispetto delle regole, il viaggio su strada non può rappresentare un rischio per la propria vita e quella degli altri. Nel nuovo spot sulla sicurezza stradale per l’estate 2023, ANAS rilancia questi messaggi con uno slogan diretto e chiaro: “Quando guidi, Guida e Basta”.

Abbandono di animali e randagismo non sono solo fenomeni gravi per la vita degli amici a quattro zampe, ma anche un rilevante e concreto pericolo per tutti gli automobilisti in viaggio sulle strade italiane. Per questo torna anche nel 2023 la campagna di informazione #AMAMIeBASTA, realizzata in collaborazione tra LNDC Animal Protection e ANAS, che ha l’obiettivo di contrastare gli incidenti provocati sulle strade dall’abbandono di animali, in forte aumento nel periodo estivo.

Infine, la terza importante campagna di comunicazione ANAS per l’estate 2023 riguarda il pericolo di incendi. Molti incendi, infatti, complice la siccità e le alte temperature del periodo, si verificano a margine delle strade e delle autostrade. L’iniziativa, promossa con il claim “La strada non è un posacenere. Rispetta l’ambiente, salva il tuo viaggio”, ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul fatto che una sigaretta accesa gettata dal veicolo può mettere a rischio l’incolumità fisica delle persone e degli animali, causando la distruzione dell’ambiente vegetale, dei beni immobili e interruzioni alla viabilità. Con l’obiettivo di raggiungere gli utenti in viaggio sulle strade ANAS, la campagna prevede che il messaggio “Pericolo Incendi. Non gettare sigarette” venga ripetuto sui pannelli a messaggio variabile presenti sulla rete.