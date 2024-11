Straccia Bollo Sicilia 2024 – 2025: come funziona, pagamenti, costi

La Regione Sicilia ha reintrodotto lo “Straccia Bollo auto“, un’iniziativa che permette ai cittadini di regolarizzare la propria posizione con il pagamento della tassa automobilistica regionale scaduta tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2023. Questo significa che i siciliani possono sanare il loro debito senza dover pagare interessi e sanzioni, a condizione che il versamento venga effettuato entro il 30 aprile 2025.

STRACCIA BOLLO SICILIA: CHE COS’E’

Lo straccia bollo auto è un provvedimento che mira ad agevolare i cittadini che, per diverse ragioni, non sono riusciti a pagare il bollo auto negli anni passati. La misura è stata inserita nel nuovo disegno di legge sulla Stabilità, all’interno di un pacchetto di incentivi e investimenti volti a supportare famiglie e imprese durante l’attuale crisi economica.

Tutti i residenti in Sicilia, proprietari di un veicolo, che non hanno pagato il bollo auto tra il 2016 e il 2023 possono usufruire dello “Straccia Bollo”. È importante ricordare che la scadenza per aderire all’iniziativa è il 30 aprile 2025.

STRACCIA BOLLO SICILIA: COME SI PAGA

La Regione Sicilia offre diverse opzioni di pagamento per la tassa automobilistica, garantendo flessibilità e comodità ai cittadini. Ecco i principali metodi di pagamento disponibili:

PagoBollo online : tramite il servizio Bollonet dell’ACI;

: tramite il servizio dell’ACI; delegazioni ACI : presenti sul territorio;

: presenti sul territorio; agenzie Sermetra ;

; punti Vendita Mooney ;

; Poste Italiane : online, allo sportello o tramite altri canali;

: online, allo sportello o tramite altri canali; punti vendita Lottomatica ;

; agenzie di pratiche auto autorizzate : come Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service;

: come Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service; Banche e operatori aderenti a PagoPA : home banking, sportelli bancari, app per smartphone e tablet, esercizi commerciali;

: home banking, sportelli bancari, app per smartphone e tablet, esercizi commerciali; App IO: tramite l’avviso di pagamento notificato dalla Regione.

I costi dell’operazione variano in base al metodo di pagamento e al punto di servizio scelto. Si consiglia di verificare le condizioni e le eventuali commissioni applicate da ciascun intermediario prima di procedere con il pagamento.

BOLLO AUTO IN SICILIA: NON SOLO STRACCIA BOLLO

Oltre allo “Straccia Bollo”, la Regione Sicilia ha garantito finora diverse agevolazioni sul pagamento del bollo auto. Nel 2024, la tassa automobilistica è stata ridotta fino al 20% per alcune categorie di contribuenti. Nello specifico, sono stati previsti due tipi di sconti:

Sconto del 10% : per i proprietari di veicoli che sono in regola con i pagamenti degli anni precedenti al 2024;

: per i proprietari di veicoli che sono in regola con i pagamenti degli anni precedenti al 2024; Ulteriore sconto del 10%: per chi ha scelto di domiciliare il pagamento del bollo auto sul proprio conto corrente bancario;

Chi soddisfa entrambe le condizioni può quindi beneficiare di uno sconto totale del 20% sul bollo auto in Sicilia a partire dal 1° gennaio 2024. Per quanto riguarda lo sconto del 10% per chi è in regola con i pagamenti, è possibile pagare la tariffa scontata presso le delegazioni ACI, le agenzie di pratiche automobilistiche autorizzate, i tabaccai e gli uffici postali, dichiarando di essere in regola con i pagamenti precedenti. Chi ha già pagato a tariffa piena a gennaio 2024 può richiedere il rimborso del maggior importo versato all’ACI.

ULTERIORI AGEVOLAZIONI PER IL BOLLO AUTO IN SICILIA

La Regione Sicilia prevede diverse agevolazioni per alcune categorie di veicoli, che sono esentate dal pagamento del bollo auto o pagano un importo ridotto. Tra le principali agevolazioni troviamo:

Veicoli storici ultratrentennali : esenti dal pagamento del bollo auto se non adibiti a uso professionale;

: esenti dal pagamento del bollo auto se non adibiti a uso professionale; Veicoli storici ultraventennali : con certificato di rilevanza storica, pagano il bollo auto con una riduzione del 50%;

: con certificato di rilevanza storica, pagano il bollo auto con una riduzione del 50%; Veicoli per disabili : esenzione dal pagamento del bollo auto per veicoli con determinate limitazioni di cilindrata;

: esenzione dal pagamento del bollo auto per veicoli con determinate limitazioni di cilindrata; Veicoli elettrici o alimentati a GPL, metano, ibridi o a idrogeno: esenzione per 5 anni per i veicoli elettrici, pagamento di 1/4 del bollo per i veicoli a GPL o metano, esenzione triennale per i veicoli ibridi o a idrogeno immatricolati tra il 2019 e il 2021.

Per altre informazioni e approfondimenti sul pagamento del bollo auto in Sicilia consulta il sito dell’ACI.