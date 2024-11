Stellantis diesel: quali sono i motori compatibili con HVO?

Share on:

Stellantis ha recentemente comunicato che anche le auto dei suoi Brand sono adatte al biodiesel HVO. Questa notizia si inserisce nel quadro di un impegno più ampio del gruppo verso la sostenibilità, offrendo ai propri clienti un’alternativa ecologica ai carburanti tradizionali. Soprattutto dopo aver dimostrato che le auto diesel Fiat tornano in listino (super scontate). Nei prossimi paragrafi rispondiamo alla domanda “quali sono i motori Fiat compatibili con biodiesel HVO?”.

COS’È IL BIO DIESEL HVO COMPATIBILE CON I MOTORI FIAT – STELLANTIS?

L’HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) è un biocarburante avanzato derivato da materie prime rinnovabili come oli vegetali esausti, grassi animali di scarto e oli di frittura esausti. Questo biodiesel è prodotto tramite un processo di idrogenazione che elimina componenti inquinanti come lo zolfo e riduce significativamente il contenuto di composti aromatici. Il risultato è un carburante più pulito e meno inquinante rispetto al diesel convenzionale, con una combustione più efficiente e un minore impatto ambientale. In questo test dell’ADAC puoi approfondire quanto cambiano davvero le emissioni con HVO.

I MOTORI FIAT COMPATIBILI CON BIO DIESEL HVO

Stellantis ha confermato che la compatibilità con il biodiesel HVO è estesa a vari modelli con motore euro 5 ed euro 6:

1.3 MultiJet : utilizzato soprattutto in veicoli di piccola cilindrata, come city car e utilitarie.

: utilizzato soprattutto in veicoli di piccola cilindrata, come city car e utilitarie. 1.6 MultiJet : diffuso su modelli di medie dimensioni, offre un buon equilibrio tra prestazioni e consumi, ideale per l’uso quotidiano. E’ il motore con cui è tornata in listino la Fiat Tipo diesel 4 e 5 porte e wagon.

: diffuso su modelli di medie dimensioni, offre un buon equilibrio tra prestazioni e consumi, ideale per l’uso quotidiano. E’ il motore con cui è tornata in listino la Fiat Tipo diesel 4 e 5 porte e wagon. 2.0 MultiJet : un motore versatile utilizzato sia su berline che su SUV di segmento medio.ù 2.2 MultiJet e New 2.2 MultiJet 4.0 : questi motori Diesel di maggiore cilindrata sono montati su SUV e veicoli commerciali.

: un motore versatile utilizzato sia su berline che su SUV di segmento medio.ù e : questi motori Diesel di maggiore cilindrata sono montati su SUV e veicoli commerciali. 3.0 V6 MultiJet : Un motore potente, meno diffuso in Italia, destinato a veicoli di alta gamma e SUV di grandi dimensioni.

: Un motore potente, meno diffuso in Italia, destinato a veicoli di alta gamma e SUV di grandi dimensioni. 2.3 MultiJet (F1A – Fiat Ducato): un motore specifico per veicoli commerciali, in particolare il Fiat Ducato.

COME VERIFICARE SE IL MOTORE STELLANTIS E’ COMPATIBILE CON DIESEL HVO

Per verificare se il proprio veicolo è compatibile con l’HVO, Stellantis suggerisce di controllare la presenza della sigla “XTL” sul bocchettone di rifornimento.

Per i veicoli Euro 6 che non presentano tale dicitura, è consigliabile consultare il libretto di istruzioni del veicolo o rivolgersi al servizio clienti della casa madre, dove deve essere riportata la compatibilità al carburante EN 15940 XTL.