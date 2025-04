Sciopero 11 aprile 2025 Trenitalia, Italo e Trenord: gli orari

Prima della settimana di Pasqua arriva uno sciopero dei treni che fermerà per 24 ore la circolazione ferroviaria, interessando le corse di Trenitalia, Italo e Trenord. L’agitazione prenderà il via già dalla serata di giovedì 10 aprile e proseguirà per quasi l’intera giornata di venerdì 11, mettendo a rischio gli spostamenti del weekend. Per fortuna le fasce di garanzia mitigheranno parzialmente la portata dell’astensione. Nelle prossime righe trovi tutte le informazioni sullo sciopero dell’11 aprile 2025 con gli orari dello stop.

SCIOPERO 11 APRILE 2025: GLI ORARI DI DI TRENITALIA

Il personale di Trenitalia che aderirà allo sciopero generale dei settori pubblici e privati proclamato da SI-Cobas si fermerà dalle ore 21:00 di giovedì 10 aprile alle ore 20:59 di venerdì 11 aprile 2025. Tuttavia i treni che saranno in viaggio a sciopero iniziato arriveranno comunque alla destinazione finale se sarà raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale. Trascorso tale periodo, i treni potranno fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.

Treni garantiti Trenitalia

Nelle giornate di sciopero, Trenitalia garantisce una lista di treni a lunga percorrenza (Frecce, Intercity) che viaggiano in ogni caso. Per quanto riguarda invece i treni regionali, vengono istituiti i servizi essenziali nelle fasce orarie di maggiore frequentazione che nei giorni feriali vanno dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Clicca qui per consultare l’elenco dei treni garantiti nella regione che ti interessa.

Sciopero Piemonte e Valle d’Aosta

Trenitalia avvisa inoltre che dalle ore 3:00 di venerdì 11 alle ore 2:00 di sabato 12 aprile, è stato indetto un ulteriore sciopero che interessa stavolta il personale delle direzioni regionali Piemonte e Valle d’Aosta.

Questo sciopero non impatterà sui treni a lunga percorrenza, mentre i convogli regionali in Piemonte, Valle d’Aosta e nelle regioni limitrofe potranno subire cancellazioni o variazioni. Anche in questo caso saranno garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

I passeggeri che a causa dello sciopero intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso del biglietto già acquistato seguendo l’apposita procedura.

SCIOPERO TRENI 11 APRILE 2025 ITALO

Anche il personale di Italo potrebbe aderire allo sciopero dei treni dell’11 aprile 2025, sempre dalle 21:00 del 10/4 alle 20:59 dell’11/4, con conseguente rischio di modifiche e cancellazioni. Al fine di diminuire i disagi causati ai viaggiatori, l’azienda pubblicherà nelle prossime ore l’elenco dei treni garantiti. I treni esclusi dall’elenco sono potenzialmente cancellati, ma questo dipenderà dal livello di adesione allo sciopero.

Per maggiori informazioni, anche in tempo reale, si può contattare Italo Assistenza al numero a pagamento 892020.

TRENORD: GLI ORARI DELLO SCIOPERO 11 APRILE 2025

Lo sciopero nazionale indetto da SI-Cobas dalle ore 21:00 di giovedì 10 alle ore 20:59 di venerdì 11 aprile 2025 potrà generare ripercussioni anche al servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e alla Lunga Percorrenza di Trenord, con possibili variazioni e cancellazioni. Durante gli orari di garanzia, viaggeranno i treni con partenza prevista dopo le ore 6:00 e dopo le ore 18:00, che abbiano arrivo previsto nella destinazione finale entro le ore 9:00 ed entro le ore 21:00.

Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Maggiori dettagli sul sito di Trenord o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in real-time tramite l’app ufficiale.