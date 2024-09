Stella Alpina 2024: la gara anni ’50 con Mafra 6-8 settembre

Le spettacolari strade delle Dolomiti tornano a vivere l’emozione e il fascino di un evento unico dal 6 all’8 settembre 2024: la Rievocazione Storica della Stella Alpina, una gara di regolarità per auto d’epoca che, anno dopo anno, unisce passione per i motori e conservazione della tradizione. Organizzata dall’ASI (Automotoclub Storico Italiano) in collaborazione con la Scuderia Trentina Storica, questa competizione richiama appassionati da tutta Europa, pronti a sfidarsi tra i suggestivi paesaggi montani del Trentino-Alto Adige. L’evento è supportato dallo specialista italiano del detailing e del car care Mafra, main Sponsor e costante punto di riferimento per gli appassionati di auto e motori.

UN EVENTO RICCO DI STORIA E PASSIONE

La Stella Alpina, nata come competizione automobilistica negli anni ’40, ha mantenuto nel tempo il suo spirito pionieristico. Oggi, pur trasformandosi in una gara di regolarità, continua a rappresentare un’occasione unica per ammirare alcune delle vetture più iconiche della storia dell’automobilismo, suddivise in due categorie. La categoria Legend raccoglie vetture costruite fino al 1955, mentre la categoria Celebration include le auto prodotte tra il 1956 e il 1974. Questo approccio permette di creare un connubio perfetto tra la memoria storica e l’evoluzione tecnica delle automobili del secolo scorso.

WELCOME KIT MAFRA IN OMAGGIO ALLA STELLA ALPINA 2024

I partecipanti della Stella Alpina 2024 avranno la possibilità di vivere un’esperienza esclusiva, che inizia con l’accoglienza calorosa da parte di Mafra, sponsor dell’evento. Ogni equipaggio riceverà un Welcome Kit, contenente prodotti di qualità dedicati alla cura delle auto d’epoca:

il Glass Cleaner per vetri e cristalli;

per vetri e cristalli; l’efficace sgrassatore universale HP 12 ;

; il detergente specifico per plastiche Plastic Care 3 in 1.

Alcuni dei prodotti in vendita anche nello shop Mafra online, che rappresentano un elemento fondamentale per garantire che le vetture storiche mantengano il loro splendore originale durante l’intera competizione.

IL PERCORSO DELLA STELLA ALPINA 2024

Il percorso complessivo della competizione si estende per 410 chilometri, durante i quali gli equipaggi dovranno affrontare ben 75 prove di abilità, dove la precisione al centesimo di secondo farà la differenza. La Stella Alpina si snoda tra alcune delle strade più iconiche e mozzafiato delle Dolomiti, offrendo una cornice naturale unica al mondo.

La gara prenderà il via venerdì 6 settembre presso l’Aeroporto G. Caproni di Trento, dove si terranno le verifiche tecniche e sportive delle vetture. Alle 15:00, il primo equipaggio partirà da Piazza Fiera, attraversando le valli di Cembra, Fiemme e Fassa, con una sosta a Moena prima di giungere a Canazei verso le 17:30.

La seconda tappa, prevista per sabato 7 settembre, porterà i concorrenti attraverso alcune delle strade più impegnative e panoramiche delle Dolomiti, con il suggestivo passaggio sul Passo Fedaia, il Colle di Santa Lucia e il Passo Staulanza, fino a raggiungere Cortina d’Ampezzo. Nel pomeriggio, le auto attraverseranno il Passo delle Erbe, la Val di Funes e la Val Gardena, prima di tornare a Canazei. La giornata si concluderà con un’asta benefica in favore dell’associazione locale Bambi, che sostiene le famiglie con bambini affetti da malattie croniche, dimostrando come lo spirito sportivo possa unirsi a cause di solidarietà.

Domenica 8 settembre, l’ultima tappa vedrà i partecipanti partire da Canazei per ritornare a Trento attraverso le valli di Fassa, Fiemme e Cembra. L’arrivo a Trento, previsto per le 13:00, sarà seguito dalle premiazioni e dal pranzo conclusivo presso la splendida Villa Madruzzo.

LE SFIDE E I PREMI STELLA ALPINA 2024

Queste prove metteranno alla prova non solo la meccanica delle auto, ma anche la capacità dei piloti di mantenere il ritmo richiesto su tratti di strada impegnativi e a media imposta.

Oltre alla classifica generale, sarà assegnato il prestigioso Trofeo ASI Stella Alpina, riservato alla vettura più rappresentativa tra quelle che hanno partecipato alle edizioni storiche della competizione tra il 1947 e il 1955, un omaggio alla storia della gara e alle vetture che ne hanno fatto parte.