Sicurezza Stradale: ripartono i concerti di In Questa Banda di Ladri

In occasione della Giornata internazionale per le vittime della strada, che si celebra il 19 novembre, l’Associazione Italiana Cultura Sport (AiCS) annuncia il ritorno del progetto “Che fantastica storia è la vita” della Venditti cover band “In Questa Banda di Ladri” di Vicenza. L’evento itinerante di cui vi abbiamo parlato nelle precedenti edizioni è finalizzato a esprimere solidarietà verso i familiari delle vittime della strada e a sensibilizzare sull’importanza di un comportamento corretto in strada per la tutela di tutti. Ecco come diventare parte di questo progetto, con i contatti degli organizzatori in calce all’articolo.

APPELLO A COMITATI E ASSOCIAZIONI TERRITORIALI

AiCS e il frontman della band, Angelo Sarro, Vice Commissario di Polizia Locale a Vicenza e Responsabile del Progetto per la Prevenzione e Sicurezza stradale a Sostegno dei Familiari e Vittime della Strada, lanciano un appello ai comitati territoriali e alle associazioni affiliate affinché il concerto-dibattito “Che fantastica storia è la vita” possa arrivare sempre più al cuore e all’attenzione degli italiani.

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA: UN APPELLO PER LA SICUREZZA STRADALE

Angelo Sarro sottolinea l’obiettivo di ottenere modifiche significative al Codice della Strada. “Vogliamo una grossa modifica del Codice della Strada, che finisca l’era di una mobilità prepotente e mortale e che le nostre città vengano riconsegnate ad un sereno convivere civile. E continuiamo a farlo con la nostra arma: la musica! Organizziamo tappe in tutta Italia con possibilità di avere anche degli ospiti durante la serata”. La musica si conferma come strumento efficace per veicolare questo messaggio, e il progetto “In Questa Banda di Ladri” si propone di portare il concerto-dibattito in diverse località italiane.

CONTATTI COVER BAND IN QUESTA BANDA DI LADRI

“Il concerto-dibattito può svolgersi in strutture al coperto, come teatri o auditorium, o in spazi all’aperto come piazze, coinvolgendo la popolazione e le istituzioni locali. La possibilità di avere ospiti durante l’evento arricchisce ulteriormente l’esperienza”, spiega Sarro. “I costi dell’evento variano in base alle spese di viaggio, alla tipologia di location, all’utilizzo di servizi audio e luci, e alla presenza di ospiti”.

Per informazioni dettagliate sull’organizzazione, è possibile contattare il numero 392.3554746 o scrivere a concerti@inquestabandadiladri.it.