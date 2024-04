Sicurezza on The Road: il progetto con la Croce Rossa in 80 città

Da aprile a giugno si ripeterà il progetto che vede impegnato uno dei maggiori Costruttori di pneumatici insieme alla Croce Rossa Italiana. Il progetto “Sicurezza on The Road” coinvolgerà le persone di circa 80 città italiane, partendo da Catania e Rieti, con una serie di eventi interattivi ed esperienze organizzate per sensibilizzare sulla riduzione delle vittime da incidenti stradali.

IMPEGNO PER LA SICUREZZA: OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE NAZIONI UNITE

“Sicurezza on The Road” ha l’obiettivo di contribuire a ridurre il numero di vittime e feriti per incidenti stradali, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite entro il 2030. L’iniziativa mira a sensibilizzare e informare sul tema della sicurezza stradale, coinvolgendo la comunità attraverso attività di educazione e prevenzione.

L’IMPEGNO CIVICO CONTRO GLI INCIDENTI STRADALI

Durante le fasi precedenti del progetto, “Sicurezza on The Road” ha raggiunto importanti traguardi, coinvolgendo sia i giovani attraverso i “CRI Green Camps”, sia gli studenti nelle scuole con attività didattiche e interattive. Ora, con la terza fase, l’attenzione si sposta sul coinvolgimento della comunità nel suo insieme, con l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili alla guida e non e la cultura della sicurezza stradale.

IL RUOLO DELLA COMUNITÀ E DELLE NUOVE GENERAZIONI

Josè Enrique Gonzalez, Vice President di Bridgestone EMEA South Region, sottolinea l’importanza di coinvolgere persone di ogni fascia d’età nell’ambito della sicurezza stradale. “Questo momento sarà fondamentale non solo per coinvolgere i giovani, ma anche per sensibilizzare persone di ogni fascia d’età sull’importanza della sicurezza stradale. Un obiettivo in linea con il nostro E8 Commitment, che guida molte nostre scelte quotidiane in tema di sostenibilità”.

Edoardo Italia, Vice Presidente Nazionale e Rappresentante dei Giovani della CRI, ha dichiarato: “Per guidare in sicurezza, non basta conoscere le regole della strada. Con quest’ultima fase di Sicurezza on The Road ci rivolgiamo alla comunità tutta e soprattutto alle nuove generazioni, con l’obiettivo di incoraggiare, donne e uomini, ragazze e ragazzi a diventare ambasciatori della cultura della sicurezza stradale, promotori di comportamenti virtuosi ma soprattutto persone responsabili alla guida”.