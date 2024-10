Sicurezza ciclisti: il 43% dei tedeschi non si sente sicuro in strada

La convivenza tra gli utenti della strada è fondamentale per perseguire gli obiettivi di riduzione degli incidenti stradali e vivibilità urbana. La fretta molto spesso non aiuta a restare calmi alla guida – vedi sondaggio ADAC e tra i fattori ritenuti più influenti c’è anche il mancato rispetto delle regole da parte dei ciclisti. Ma come si sentono i ciclisti quando pedalano per le strade tedesche? Un recente sondaggio condotto dall’organizzazione di esperti DEKRA, in collaborazione con l’istituto di ricerche di mercato Ipsos, ha rivelato una preoccupante percezione di insicurezza tra i ciclisti in Germania. Nonostante la crescente diffusione della mobilità sostenibile e l’aumento dell’uso della bicicletta, molti ciclisti continuano a sentirsi vulnerabili quando pedalano sulle strade, soprattutto in ambiente urbano.

LA SICUREZZA URBANA E EXTRAURBANA PER I CICLISTI IN GERMANIA

Secondo i dati pubblicati da Dekra, il 41% dei ciclisti intervistati ha dichiarato di sentirsi insicuro o addirittura molto insicuro quando si trova a pedalare nel traffico cittadino. Anche sulle strade extraurbane, il livello di insicurezza resta elevato, con il 34% degli intervistati che ha espresso la stessa preoccupazione. Questi numeri risultano in leggero aumento rispetto all’indagine dell’anno precedente, indicando una tendenza non positiva.

Se da un lato il 56% degli intervistati dichiara di sentirsi sicuro o molto sicuro nel traffico urbano, dall’altro lato, una quota significativa della popolazione ciclistica continua a percepire la strada come un ambiente potenzialmente pericoloso. Il dato migliora leggermente sulle strade di campagna, dove il 62% afferma di sentirsi sicuro. Tuttavia, Peter Rücker, responsabile della ricerca sugli incidenti DEKRA, sottolinea che questi numeri non possono essere trascurati: “Per promuovere un reale cambiamento nella mobilità, è cruciale garantire che le persone si sentano sicure quando usano la bicicletta. Solo in questo modo si potrà incentivare l’uso della bicicletta per gli spostamenti quotidiani.”

LA RICHIESTA DI UNA MIGLIORE INFRASTRUTTURA CICLABILE

Un aspetto centrale emerso dal sondaggio riguarda la richiesta di infrastrutture ciclabili migliori. Il 51% degli intervistati ritiene che sia necessario un aumento delle piste ciclabili all’interno delle città, mentre il 49% ha espresso la stessa esigenza per le strade di campagna. La larghezza delle piste ciclabili è un’altra preoccupazione importante, soprattutto in relazione alla crescente diffusione delle biciclette da carico, che richiedono più spazio. Il 43% dei ciclisti in città e il 37% in ambito extraurbano desidera piste ciclabili più ampie.

Un ulteriore punto di attenzione riguarda la separazione tra piste ciclabili e strade, un modello già ampiamente implementato nei Paesi Bassi e atteso anche in Germania. Il 39% degli intervistati vorrebbe una separazione delle piste ciclabili dal traffico automobilistico nelle città, mentre il 40% vorrebbe lo stesso sulle strade di campagna. La qualità delle piste ciclabili è un altro elemento cruciale, con il 40% degli intervistati che ha espresso la necessità di miglioramenti significativi nelle aree urbane e il 39% nelle zone rurali.

INCIDENTI E BICICLETTE IN GERMANIA: TREND IN CRESCITA CON LE PEDELEC

Il rapporto DEKRA non si limita a documentare la percezione della sicurezza per i ciclisti, ma offre anche uno sguardo sui dati reali degli incidenti che coinvolgono le biciclette in Germania. Nel 2023, l’Ufficio federale di statistica ha registrato 444 ciclisti deceduti in incidenti stradali, un numero leggermente inferiore rispetto al 2022, ma comunque preoccupante. La tendenza è aggravata dall’aumento degli incidenti che coinvolgono biciclette a pedalata assistita (Pedelec), utilizzate da 188 vittime.

L’incremento dell’uso delle Pedelec, spesso favorito dalla pandemia, ha contribuito al sovraccarico dell’infrastruttura ciclabile esistente, che fatica a tenere il passo con il crescente traffico. Rücker sottolinea l’importanza di adeguare le infrastrutture per far fronte a questo cambiamento, affermando che “è fondamentale che le infrastrutture ciclabili siano in grado di adattarsi a una domanda crescente.”